5月不利美股 卻常是比特幣的豐收季節？

操作美國股市，或許可以參考「5 月賣股走人」的市場俗諺，不過如果買賣比特幣，這個法則就可以作廢了。

據《Coindesk》報導，比特幣的交易者過去並不關心股市，不過今年 2 月以來，比特幣就常與股市漲跌同步，使得一些人擔憂今年 5 月若股市下挫，可能拖累比特幣。

但歷史數據顯示，比特幣更可能在 4 月的基礎上繼續上揚。

比特幣過去 7 年在 5 月的表現 (圖表取自 Coindesk)

CoinDesk 的比特幣價格指數顯示，過去 7 年，比特幣有 5 年在 5 月份都上漲。單月漲幅最高的是 2011 年，上漲 150%，去年則是由 1348 美元快速升至 2330 美元，也有 73% 漲勢。下跌的 2 年 2013 及 2015 年，分別跌了 7% 及 3%。

此外，以第 2 季來看，比特幣自誕生以來，每年第 2 季都上揚。上漲幅度最大的是 2011 年第 2 季，由 0.78 美元漲至 16.10 美元，大漲 1964%。

以近期漲勢的技術指標來看，比特幣有機會由 4 月份低點的 6425 美元，反彈到 1 萬美元甚至更高，過去一個星期以來，比特幣在相對窄幅的區間震盪。台北時間 3 日 20:00 之後，比特幣出現較為明顯的漲勢，價格由 9200 美元強升至最高 9800 美元附近。

比特幣站上 9600 美元上方 (圖表取自 Coindesk)

就技術理論來說，在鞏固區持續的時間愈久，突破的傾向就愈大。因此如果多頭占上風，比特幣有望升至 1 萬美元上方。

另一方面，向下突破的價位在 8490 美元附近。如果每日收盤價低於 7823 美元 (4 月 17 日低點)，才會代表熊市重臨。