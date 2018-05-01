最知名的原油對沖基金經理放話：300美元油價不是「沒可能」

管理的資產規模高達 17 億美元的全球最大原油對沖基金 Andurand Capital Management 掌門人 Pierre Andurand 周日在推特上表示，原油價格達到每桶 300 美元將不是「沒可能」。

Andurand 稱，由於擔憂電動汽車的出現會抑制未來原油需求量，目前能源公司對於投資新的原油項目的意願稀疏，這反而導致了原油價格的一路上揚。

對於需求過多的擔憂可能反而可能帶來史上最大供給衝擊。幾年內油價漲到每桶 300 美元不是沒可能，如果不是比這漲的更快。

關於油價上漲對經濟的影響，不同於傳統觀點，Andurand 認為，三位數的油價不會抑制經濟增長。

每桶 100 美元的油價不會「殺死」經濟。相反，我們需要這樣的原油價格來鼓勵更多的美國以外的投資。

作為一名著名的原油交易員，過去十年間，Andurand 曾多次準確預判到油價走勢，在奠定自己業界佼佼者地位的同時也賺得盆滿缽滿。

OPEC 在去年 11 月底決定聯手減產之前，曾組織神秘會議秘密邀請了幾位明星級原油交易員到維也納，向這些嘉賓討教問題，其中就包括 Andurand。就在那場神秘會議的第二天，OPEC 罕見宣布達成八年來首個減產協議。分析稱，這些特邀嘉賓很可能在某種程度上影響了最終的減產決策。

Andurand 因成功預測到 08 年那波「史詩級」的油價暴跌而一戰成名。當時，WTI 油價從近 150 美元跌到 30 多美元只用了短短 5 個月。過去三年，在油價大起大落的市場巨震中，他又準確地抓住了 2014 年的油價重挫和 2016 年的反彈行情。

Andurand 對油價持長期看漲觀點，去年 3 月接受 CNBC 採訪時他曾說，「美國頁岩油生產商已經對沖了很多原油產量，這限制了油價走高，所以基本面的改善尚未完全反映在原油價格當中。但我相信，OPEC 減產真的有效，當人們看到庫存真正快速下降，最終基金面將獲勝，油價將進一步上漲。」

『新聞來源／華爾街見聞』