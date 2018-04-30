房市4月交易 信義房屋統計 台北市價量明顯成長

上市房仲業信義房屋 (9940-TW) 統計，全台門市 4 月前 28 天交易仍維持上半年旺季表現，全台門市交易量優於去年同期，並較上月微增 %，主要都會區以台北市表現最佳，4 月交易量月增、年增均達到 2 成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，門市交易統計數字顯示，全台 4 月房市可感受到旺季微溫表現，尤其台北市過去交易量出現明顯萎縮，市中心買氣持續回籠，預料在房價走勢日趨平穩的狀態下，房市仍會維持「價盤量緩增」的機率較高。

信義房屋統計，公司全台門市 4 月房市交易量月增 3%、年增 2%，台北市交易量年增 23%、月增 20%，平均成交價格為每坪 61.8 萬元，高於 3 月與去年同期的水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，4 月台北市市中心買氣回籠，包括信義區、大安區、中山區、松山區與中正區交易量都較 3 月增加，帶動 4 月北市平均成交單價向上攀升，除了市中心買氣回籠之外，內湖區有較多新房子可選擇交易量也同步量增。

新北市 4 月表現穩定，年增 3% 但月微減 3%，各成交總價帶中，新北市 4 月總價 700-1000 萬元呈現明顯量增，顯示新北市首購買氣穩定回流，桃園市 4 月房市交易量年小減 1% 但月增 6%，平均成交單價拉高至每坪 19.6 萬元，月增及年增都超過 5%，推估應是單價高且品質較佳的大樓成交較多。

至於台中市交易量則表現相對穩定，波動幅度並不大，但平均成交單價則拉高至每坪 20 萬元，4 月總價 1000-1500 萬的交易量也明顯增加，換屋型的買氣也逐步回籠，高雄市的交易量則月小減 4%，另外由於去年同期的基期較高影響，高雄 4 月房市交易量年減約 2 成。