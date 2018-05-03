全國沿海漁港建設規劃印發 推動形成10大沿海漁港群

5月3日從發改委網站獲悉，為進一步提高漁業防災減災能力，促進海洋漁業持續健康發展，加快形成漁港經濟區，國家發展改革委、農業農村部印發《全國沿海漁港建設規劃(2018-2025年)》。

規劃提出建設目標，通過建設中心漁港64座、一級漁港85座，漁船安全避風容量從14.53萬艘漁船增加到21.43萬艘漁船，有效避風率從10級避風水平的43%提升到11級避風水平的70%，推動形成10大沿海漁港群、93個漁港經濟區，帶動一二三産業融合發展，形成新增萬億産值的産業規模，成為漁業的增長點和沿海經濟社會發展的增長極。

對於漁港建設布局，規劃提出，新時期漁港建設要適應經濟社會發展新常態和供給側結構性改革的基本要求，轉變發展方式、優化産業結構，立足沿海經濟社會發展需要、區域産業基礎、海洋漁業發展現狀、城鎮分布特點和漁港自身條件，規劃建設遼東半島、渤海灣、山東半島、江蘇、上海-浙江、東南沿海、廣東、北部灣、海南島、南海等10大沿海漁港群，依托現有中心漁港、一級漁港及周邊其他漁港，根據各地區區位條件、産業基礎、城鎮發展、海域岸線分布，建設形成93個漁港經濟區，推動産業集聚、人流集聚和各種資源要素集聚，進一步繁榮區域經濟，為沿海經濟社會可持續發展做出重要貢獻。

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