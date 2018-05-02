彭博：美中貿易談判在即 中國人行刻意加快人民幣貶勢

人民幣兌美元中間價今 (2) 日下調 277 點，報 6.3670，創 1 月 25 日以來新低。《彭博》報導認為，今天下調的幅度遠超分析師預期，中國政府似乎在美中貿易談判前，刻意壓低人民幣。

報導指出，21 位交易員及分析師的預估，平均預估值是 6.3610，與實際中間價的偏差，創下今年 2 月 7 日以來最高。實際上，這已經是今年 4 月形成的模式，除了 1 天之外，中間價開出都比預期更弱。

Mizuho Bank Ltd. 在香港的外匯策略師 Ken Cheung 表示，今天的下調幅度特別激進，在與美國進行談判之前，中國也許想先發制人削弱人民幣匯率，以便在需要時，取得一定升幅的空間。

根據國營中央電視台的報導，以美國財政部長 Steven Mnuchin 為首的代表團，將在周四及周五兩天，與國務院副總理劉鶴談判經貿議題。

美銀美林駐香港的亞洲貨幣主管 Adarsh Sinha 認為，為了讓貿易加權指數穩定，人民銀行將繼續讓人民幣兌美元走弱，這也會使投資人更加看跌，預計在未來 2-3 個月，人民幣兌美元將貶至 6.5 附近。

自今年 3 月 1 日以來，人民幣兌美元跌幅約為 0.46%。

新加坡 Scotiabank 策略師 Qi Gao 指出，中國可能會擔心與美國的貿易衝突升級，而傷害出口，因此需要釋出信號，當這種情況發生，人民幣可以進一步貶值。不過另一方面，人行不會允許人民幣快速貶值，因為這會引發難以控制的資本外流壓力。