〈房產〉住展風向球2月仍閃藍燈 預售屋供給量、成交指標均下挫

代表北台灣新建案市況的住展風向球，2 月總分為 28 分，較 1 月減少 2.2 分，總分為近一年來最低分，對應燈號仍為藍燈，已呈現連續 3 個月亮出藍燈。風向球中的預售屋供給量、廣告量與成交組數等分數則均下挫。

住展房屋網企研室經理何世昌指出，歷年 12 月與 1、2 月是新建案市場傳統淡季，風向球滑落仍屬正常；接下來 3 月到 6 月是傳統旺季，若是旺季不旺就比較值得擔憂。值觀注意的是，近期房市人氣未退，民眾看屋意願不減，只是賣方價格略有轉硬的跡象，未能將人氣化為買氣。

由於 2 月春節假期，工作天數少造成預售屋推案量較 1 月銳減，降至不足 200 億元，且新推案幾乎都集中在大台北地區，其他縣市業者大多放假休兵，而單一案量達 10 億以上的指標案為大安「大安滕」、內湖「翔譽愛力」、文山「忠順大院 II」、新店「波爾多」，以及龜山「竹城宇治」等案。

同時，新成屋供給量同樣受農曆年節影響，釋出戶數與 1 月水準差距不大將近，但以小型建案居多，單一案量達 10 億元以上的指標案掛零。

何世昌指出，由於農曆年節期間通常是房市淡季，在此一期間不打烊的建案，往往是想掌握歸國的台商、縣市間的返鄉客，這類買盤多帶有投資置產性質。但因今年兩岸航線爭議，部份建商、代銷評估今年台商返台不便、且投資置產意願也極為有限，不如把銀彈省下來，留到 329 檔期再拚一波。