〈房產〉北台灣3月中古屋與新建案雙升溫 住展風向球轉為黃藍燈

3 月除了六都中古屋移轉量提升，3 月代表北台灣新建案市況的住展風向球，2018 年 3 月走高至 32.4 分，較 2 月大增 4.4 分，對應燈號轉為黃藍燈，終於中止連三藍。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，雖然風向球六項統計指標全部翻揚，但總分仍偏低、處在藍燈與黃藍燈界限邊緣，且成交組數離多頭水準還很遠，意味著市況不容過度樂觀。

由於 3 月正值房市 329 檔期起跑，預售屋推案量大增至約 400 億元，且而單一案量達 15 億以上的指標案為中山「帝璽」、永和「仁愛麗晶」、土城「風華」、中壢「大清六藝」、平鎮「茂捷雲禮」、桃園「名軒夢享家」、蘆竹「光明鼎」、竹市東區「富春居」與「清大御璽」。

同時，3 月成屋新增供給量雖然也較 2 月增加，但僅約 5 百多戶，且多數是案量不足 10 億的小型建案，單一案量逾 15 億以上的指標案僅新莊「遠雄九五」。從新成屋市場來看，業者仍以銷售舊餘屋為主，推出新建案的意願似乎比推預售屋低落許多。

何世昌指出，3 月成交組數與來人組數，進展相對有限，僅比 2 月成長近一成，幾乎都是由低價案所貢獻。顯示目前民眾多認為價格不夠甜美，追價意願仍不高，房子還是挑便宜的買。

而已公布的全台六都 3 月建物買賣移轉棟數部分，也明顯展現出在中古屋交易、移轉的熱潮，其中，台北市 3 月移轉量飆升到 3775 棟，相較上月的 1344 棟，月增率狂飆成長 1.81 倍，相較去年 3 月也大增近 9 成；新北市因淡水區有海洋都心交屋潮約 200 多戶、板橋區有浮洲合宜宅交屋約 100 多戶等因素帶動，帶動新北市交易量能 3 月交易量達 4827 棟年增 11.7%。