港股盤前—審慎地迎接港股的超級星期五

今天推介股份：

匯豐（5）- 明天公佈業績時或再次宣布啟動股份回購

1）港股週三表現反覆偏軟。受 A 股復市初段走弱影響，恆指曽一度下跌超過 200 點。午後 A 股跌幅收窄，恆指也收復部份失地，收跌 85 點，成交金額按日上升約 11% 至 1043 億。滬深港通成交金額則達 150 億，淨流出金額則為 13 億。板塊方面，週一強勢的中資金融股有回吐，澳門賭業股則一枝獨秀。兩檔手機設備股受蘋果佳績下反彈，但瑞聲（2018）卻要倒跌收場。軟件、燃氣、電力和內房也普遍做好。另外，做空佔大市成交回升至約 11.8%。牛熊証方面，重貨區沒有改變，熊証重貨區在 30900-30999，牛証則在 29800-29899。

簡評：考慮到港股週一的大升，昨天的輕微回軟可視作整固，輪換買賣也相當明顯而整體氣氛尚算不差。六檔持賭牌的澳門博彩股昨天全面報捷，漲幅為 2% 至 6%。美高梅（2282）、永利（1128）和澳博（880）均漲逾 5%。收市後公布業績的澳博盈利增長尚可，但收入增長遠低於同業，市佔也再進一步下降，新項目恐怕要到 2019 年才能開幕，還是其他選擇較好。



筆者看了一些大行報告，得出的結論是市場依然對賭收增長預測非常保守。此板塊應可繼續跑贏大市。在此也提供兩隻較冷門但有追落後條件的澳門博彩相關股給參考，包括信德（242）及澳門勵駿（1680）。投資者應注意週五的多項事件，包括中美貿易談判結果、匯豐（5）業績發佈、平安好醫生（1833）上市和恆指季檢結果。不知是否巧合，昨天人民幣下跌至兩個多月來的低位，或許是給訪華的美國貿易談判團的一個見面禮。

2）雖然美國聯準會一如預期維持利率不變，聲明措辭也變動不大，但道指在最後一句鐘交易時急速回落，抵消了蘋果上升 4.4% 而報跌 174 點或 0.72%。標指和納指也分別下跌 0.72% 及 0.42%。十年期國債債息最新報 2.976%。港股 ADR 回軟 202 點，拆合等於恆指 30522 點。

3) 市場研究公司 IDC 周三表示，受到中國市場需求疲弱拖累，首季智能手機付運量縮減至 3.343 億部，較去年同期的 3.444 億部下降 2.9%。中國手機商華為及小米排名第三及第四位，市場佔有率分別為 11.7% 及 8.2%，其中小米首季的出貨量達 2760 萬部，按年大增 86.48%。

簡評：手機付運量下跌已是市場的共識，但小米的市佔率大幅上升或對其供應相是利好，丘鈦（1478）會是最直接的受惠者。

4）個股消息

利好：

新世界（17）- 成功投得香港國際機場 SKYCITY 航天城的商業地標發展項目。

中國生物製藥（1177）宣布兩藥物已獲中國國家食品藥品監督管理總局頒發的藥品註冊批件。

富力（2777）- 4 月合約銷售額按年升 21%。

利淡：

廣汽（2238）- 4 月汽車銷量按年跌 3.2%。

思捷（330）- 截至今年 3 月底止首三季收入按年跌 2.74%；按本地貨幣計算則跌 10.9%。單計第三季，收入按年跌 1.31%，按本地貨幣計算則跌 13.8%。