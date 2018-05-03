H&H國際控股(01112-HK)3個月收益同比增加35.9%

H&H國際控股(01112-HK)公布，截至2018年3月31日止首三個月，集團收益較去年同期增加35.9%至21.2億元(人民幣.下同)，嬰幼兒營養及護理用品以及成人營養及護理用品業務分別佔總收益約67.6%及32.4%。

集團來自嬰幼兒營養及護理用品分部的收益於截至2018年3月31日止三個月較2017年同期增加48.9%。此強勁的銷售增長主要是得力於超高端和高端的嬰幼兒配方奶粉產品在市場消費升級的趨勢持續下按年取得45.7%的增長，以及在二月底推出新註冊的嬰幼兒配方奶粉產品期間，經銷商一次性補貨所致。

於2018年3月31日，會員零售網點數目由2017年3月31日的37068間增至38489間，其中集團VIP嬰兒專賣店數目由26458間增至28115間；商超由5629間增至5634間；及VIP藥房由4981間減至4740間。來自成人營養及護理用品分部的收益較去年同期增加14.9%(經貨幣調整為20%)。

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