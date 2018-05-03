Fed週三決議維持基利率不變 聲明全文

Fed 今日決議維持基準利率不變，以下為聲明全文：

自聯邦公開市場委員會 (FOMC) 3 月會議後接獲的訊息顯示，勞工市場持續轉強，經濟活動一直以溫和的速度上升。平均而言，近幾個月，就業成長強勁，失業率停留於低檔。近來的數據顯示，家庭支出成長已由第四季的強勁速度轉為溫和，企業固定投資則持續強勁成長。以 12 個月為基準，整體通貨膨脹與扣除食品與能源後的通貨膨脹已接近 2%。平均而言，根據市場衡量的通貨膨脹率仍低，根據調查衡量的長期通貨膨脹預期則少有變動。

為符合法定任務，委員會尋求促進最大就業與物價穩定。委員會預期，在貨幣政策立場進一步緩慢調整的情況下，中期而言，經濟活動將以溫和速度擴張，勞工市場情況將依舊強勁。中期而言，以 12 個月為基準的通貨膨脹，預期將接近委員會的 2% 目標水準。經濟展望的短期風險，似乎大致平衡。

基於已實現與預期的勞工市場情況與通貨膨脹，委員會決議維持聯邦基金利率目標範圍於 1.5% 至 1.75%。貨幣政策立場仍然寬鬆，藉以支持強勁的勞工市場情況，並持續重返至 2% 通貨膨脹。

在決定未來調整聯邦基金利率目標範圍的時機與幅度方面，委員會將評估有關最大就業與 2% 通貨膨脹目標的已實現與預期的經濟情況。這項評估將考量廣泛訊息，包括勞工市場情況數據，通貨膨脹壓力與通貨膨脹預期指標，及金融與國際發展的數據。委員會將密切注意與雙重通貨膨脹目標有關的實際及預期的通貨膨脹發展。

委員會預期經濟情況將以確保聯邦基金利率緩慢上升的情況演變。一段時間內，聯邦基金利率可能仍將低於預期長期將持續的水平。然而，聯邦基金利率的確實走勢，將視公布的數據所呈現的經濟展望而定。