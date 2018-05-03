人民幣7連跌 交易員：美匯走強恐續施壓人民幣

隔夜美元強勢推動人民幣走低，昨 (2) 日人民幣兌美元即期跌破 6.36 關口，創逾 2 個月新低；中間價跌 277 點至逾 3 個月新低。市場外匯交易員表示，昨天人民幣中間價大跌，主要因為五一假期期間美匯指數繼續擴大漲幅，同時人民幣市場價亦有補跌跡象，估計美匯強勢可能會繼續施壓人民幣；近日人民幣走勢需要觀望中美貿易談判進展。

昨天人民幣兌美元中間價報 6.367，較上個交易日的 6.3393 大幅調低 277 點子或 0.44%。在岸人民幣 (CNY) 兌美元官方收盤價報 6.3602，較上日跌 0.26% 或 163 點子，人民幣兌美元即期已經是 7 連跌，盤中一度跌至 1 月 25 日以來最低。離岸市場方面，香港時間下午 4 時 46 分，離岸人民幣 (CNH) 兌美元下跌 0.29%，報 6.3564 元。

美元兌人民幣走勢"> 美元兌人民幣走勢

香港《文匯報》報導，路透社引述外匯交易員並表示，當前市場焦點重回美國經濟和美聯儲加息進程，美匯若能小幅回測並守穩 90.5 附近，則有可能展開中期反彈。中資行交易員認為，中美貿易談判在即，人民幣可能不會太弱。

不過，彭博引述瑞穗銀行外匯策略師張建泰表示，市場模擬的 CFETS 人民幣匯率指數昨天已升至 97.41 的年內高點附近，此前央行降準亦給穩健中性的貨幣政策增添了寬鬆的色彩，加上中國也希望在中美貿易談判前增加籌碼，因此中國可能有意引導人民幣走弱。

為緩和貿易爭端，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 率團於 5 月 3 日至 4 日訪華。中國國務院副總理劉鶴將與美方代表團就共同關心的中美經貿問題交換意見。

香港《明報》援引中銀香港 (2388-HK) 高級經濟研究員應堅表示，人民幣中間價下跌主要受外圍影響。歐洲央行上周公布溫和貨幣政策，歐元區消費數據及信心指數回落，令歐元好倉大幅減少，加上日元回落，美元持續上升。不過，人民幣回調幅度小於歐元和日元，反映人民幣相對穩定。

市場正觀望本周美國聯準會 (Fed) 議息結果，加上周五 (5 月 4 日) 美國將公布新增就業職位等重要數據，刺激美元匯率短線偏強。

不過應堅認為，美國與主要貿易伙伴之間爭議加劇，中美貿易談判也即將展開，是下一步不明朗因素，美元強勢未必能持久。美國希望人民幣偏強，對人民幣匯率或有支撐作用。