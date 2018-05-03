〈Q2投資看這裡〉美國6月升息機率大 專家估美元未來一個月續強

國際美元走強，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今 (3) 日表示，外界普遍預期美國下次升息時間落在 6 月，近期市場資金已陸續回流美國卡位等待升息消息，估計未來一個月美元將持續走強、亞幣續貶，其中韓元及人民幣在政策利多加持下，貶勢相對趨緩。

美國聯準會（Fed）最新利率決策在台北時間今凌晨 2 時出爐，Fed 決議把聯邦資金利率區間維持在 1.5% 至 1.75%，外界預期下次升息時間落在 6 月。施羅德集團首席經濟學家 & 策略分析師 Keith Wade 認為，預期美國聯準會 (Fed) 從現在起至年底，還會調高利率三次，並在 2019 年升息 2 次至 3％水準。

針對美元走勢，陳有忠分析，歷史經驗來看，美國升息前美元普遍都會走強，估計未來一個月美元走升趨勢不變，至於 6 月過後美元是否續強，則要留意包括通俄門事件影響、美國赤字是否擴大、美國升息後利多出盡等變數。

陳有忠表示，目前美元站上 92 大關，下一關要面臨年線 92.95 反壓，若順利突破 93 氣勢轉強，則有機會挑戰去 (2017) 下半年高位 95.15，若下半年美元突破 95.15，即可正式宣告美元跌勢已過。

此外，受到美元走強影響，亞幣未來一個月將持續走貶，而韓元有政策利多保護、人民幣則有陸股入摩題材，估計韓元和人民幣相對於其他亞幣，貶幅較小。