美國對歐盟關稅豁免延期 下一步呢？

摘要：美國總統川普最後關頭決定將對歐盟及其他美國盟國的關稅豁免延長一個月，讓雙方暫時鬆了一口氣，但是目前雙方都拒絕讓步，接下去會發生什麼還不得而知。

美東時間 4 月 30 日晚，美國白宮稱，川普總統決定推遲對歐盟、加拿大、墨西哥關稅問題作出決定至 6 月 1 日；與阿根廷、澳洲以及巴西達成原則性協議。

歐盟委員會周二發布新聞稿稱，美國的決定延長了市場的不確定性，這已經影響到商業決策。他們認為，歐盟應該獲得永久豁免，因為美國無法以國家安全為由來合理化其行為。

美國總統川普 3 月 8 日宣布，由於進口鋼材和鋁產品危害美國國家安全，將對進口鋼材和鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅。隨後，川普將加拿大、墨西哥以及歐盟的鋼鋁進口談判延長 30 天。美東時間 5 月 1 日本周二零點，美國給予這些國家的鋼鋁關稅臨時豁免期就將過期。

此前，只有韓國一個國家在獲得臨時豁免後得到永久豁免。周二澳洲也確認獲得美國關稅豁免。

歐盟官員認為，美國使用國家安全為由掩蓋了其在 WTO 原則下非法的保護主義行為。他們稱，28 個歐盟成員國中的 22 個同時是北大西洋公約組織的盟國，並在遏制扭曲全球貿易行動方面擁有共同利益。

周二美國商務部部長羅斯在接受美國媒體 CNBC 採訪時表示，與歐盟就緩解貿易緊張取得了「一定成效」（fruitful）的討論結果，因此將對歐盟的鋼鋁關稅豁免延期了一個月。但羅斯強硬表示，美國沒有「向歐盟提供長期延期」的意圖，如果允許歐洲在不做出讓步的情況下豁免關稅，將「違背整個目的」。

羅斯補充道，「歐盟進口鋼材占美國鋼材進口的 15%，如果我們要徵稅，我們就必須迅速採取行動，不然有些人將會玩弄這個系統。」

目前，美方希望與歐盟的談判能側重汽車關稅。

歐盟是美國最大的商品貿易夥伴，去年貿易總額高達 7000 億美元。川普總統不滿美國對歐盟貿易逆差達 1510 億美元，認為歐盟對美國的汽車關稅尤其不公平。川普總統要求削減歐盟對美國汽車 10% 的關稅，以減少美國與歐盟的貿易赤字。

在此問題上，德國歐盟專員 Günther Oettinger 曾公開表示了憤怒，「沒有理由要從美國弄輛車到德國來。」

英國金融時報報導稱，美國商務部長羅斯與主管貿易的歐盟委員會委員 Cecilia Malmström 於 4 月 30 日本周一就貿易問題再度交談，對話因雙方預期「不一致」陷入困境：羅斯熱切地要就達成着重於汽車關稅的協議開始談判，但 Malmström 拒絕在歐盟得到永久豁免鋼鋁關稅以前談判，重申歐盟不會在被槍抵住腦袋的情況下談判。

報導提到，歐盟官員還擔心，川普政府的重點是減少美國對歐盟的貿易逆差。有官員稱，美方要拿出一個針對貿易逆差的不均衡協議，「那意味著一個我們不得不失利的協議。」

此前，歐盟官員積極爭取豁免。上周，德法兩國領導人分別訪美，但都未能如願獲得美方豁免的公開承諾。上周日，德國總理默克爾表示，若川普不對歐盟永久豁免，歐盟將準備反擊。

『新聞來源／華爾街見聞』