〈財報〉藥商Gilead財報不佳 分析師：營收估能成長

藥商吉利德 Gilead Sciences (GILD-US) 因財報不佳，週三 (2 日) 股價下跌至 11 個月新低，來到每股 66.88 美元。

Leerink 分析師 Geoffrey Porges 的數據顯示，吉列德也是大型醫藥生技公司這季的第 1 位犧牲者，使其他藥廠虎視眈眈。

Gilead 股價日線趨勢圖

據了解，Gilead 的艾滋病毒 HIV 藥物銷售和丙型肝炎 HCV 的銷量預測都過於樂觀，Leerink 分析師 Geoffrey Porges 在給客戶的一份報告中表示，預計 2018 年和 2019 年營收下調 6% 至 8%。他表示，「我們的預測一直過高，未能將日益嚴重的渠道庫存和產品降價納入 Gilead 的第 1 季度業績」。

第 1 季的 Gilead 財報顯示：

營收為 50.9 億美元，低於分析師預期約 13%，較去年同期的 65 億美元營收低。

每股純益 EPS 1.17 美元。

丙型肝炎 HCV 藥物營收低於預期的 27%，愛滋病 HIV 藥物營收低於預期的 8%。

HCV、B 型肝炎 HBV、及 HIV 藥物總營收為 44 億美元，較去年同期的 58 億美元低。

HIV 藥物整體營收為 33.3 億美元。

由於 Gilead 的丙型肝炎 HCV 藥物治愈率高，導致患者減少，對公司而言是個喜訊及肯定。據估計，HCV 藥物的營收雖然超過了 10.2 億美元的預期，但 Porges 認為還是比預測模型低了 12%。

瑞穗分析師 Salim Syed 在一份報告中寫道，「Gilead 對投資者坦誠直言，我們感謝他們確認 2018 年將是一個低谷年」，預計 Gilead 今年的 HCV 藥物整體營收約 35 億美元至 40 億美元。

在 3 種丙型肝炎 HCV 藥物中，Harvoni 受到的最大打擊，營收下降 46%，年增率下降 75% 至 3.48 億美元。根據幾位分析師的報告，這數字低於預期大約 1.3 億美元至 1.4 億美元。

Needham 分析師 Alan Carr 提道，AbbVie (ABBV-US) 的競爭藥物 Mavyret 是部分原因，他提道，「Mavyret 的新處方訂單最近超越了 Harvoni 和 Epclusa，營收已超越所有 Gilead 的 HCV 產品的總合」。

第 1 季的 Gilead 財報顯示：

研發經費達 9.37 億美元，較去年同期的 9.31 億美元多。

銷售費用達 9.97 億美元，較去年同期的 8.5 億美元多。

自由現金量從去年同期的 367 億美元，下滑至 Q1 的 321 億美元。

Gilead 提道，研發經費及銷售費用的成長主要來自於近期併購的 Kite Pharma 股票費用所致。同時，新藥 HIV Biktarvy 及 Yescarta 的行銷費用的大增。HIV 藥物 Biktarvy 的美國營收為 3500 萬美元，但分析師認為 2018 年此藥物有望成長營收。

Biktarvy 進度 / 圖：Gilead

數據顯示，目前 Biktarvy 的使用者中有 80% 是從其他藥物轉介過來，其中，有三分之一是從 Gilead 自家的 Genvoya 轉過來，而 20% 是由 GlaxoSmithKline (GSK-US) 的 Tivicay/Triumeq 轉過來。Biktarvy 應於今年第 3 季在歐盟獲得批准。