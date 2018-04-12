改名長區塊鏈的長島冰茶 遭納斯達克下市

週三（11 日）Long blockchain (LBCC-US) （前長島冰茶公司，現名為「長區塊鏈公司」），將於週四 (12 日) 遭納斯達克 Nasdaq 停牌，納斯達克早前曾提出該公司的聲明在誤導投資者。

長區塊鏈公司 LBCC 週三 (11 日) 收盤股價下跌 37.14% 來到 1.10 美元。該檔股票也將於週四 (12 日) 將被停牌下市。

長區塊鏈股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，該公司在去年 12 月份搭上了比特幣瘋狂的潮流列車，從加密貨幣價格高峰把業務從冰茶釀造，轉往區塊鏈發展。

上週，長區塊鏈在向美國證券交易委員會 SEC 提交的文件中表示，年度報告無法按時提交。據該公司 4 月 4 日提交的文件顯示，「公司方仍在編制 10-K 表格的公開訊息，而稽核人員也尚未完成對財務報表的審查」。

長區塊鏈公司 (Long Blockchain) 在退市後， 公司股票將至店頭市場以 Pind Sheet 身分交易, 名副其實地被稱為 Penny Stock (仙股) , 亦即每股交易金額以美分為計價單位。

此前長島冰茶在宣布更改名稱為長區塊鏈的前一天，長島冰茶於 12 月 20 日收盤股價為每股 2.44 美元。第二天，更名後的長區塊鏈公司，股價立即飆至每股 9.49 美元。