亞馬遜AWS雲業務推出區塊鏈模板：可支持挖礦 優化支付及物流

摘要：亞馬遜 AWS 雲業務推出區塊鏈模板，部署乙太坊和超級帳本 Hyperledger Fabric 框架，專注於構建區塊鏈應用程序。據悉，該模板可以支持挖礦、幫助亞馬遜打假、優化支付問題以及物流服務。

亞馬遜想讓開發者更容易地開發基於比特幣和其他加密貨幣的區塊鏈技術。

近日，該公司的雲端運算部門——AWS 雲服務推出了「AWS 區塊鏈模板」業務。AWS 區塊鏈模板提供了一種使用開源框架快速輕鬆地創建和部署安全區塊鏈網路的方法。

亞馬遜官網介紹，藉助 AWS 區塊鏈模板，用戶可以使用經過認證的託管 AWS Cloud Formation 模板部署乙太坊和超級帳本 Hyperledger Fabric 框架，專注於構建區塊鏈應用程序，而不用花費時間和精力手動設置區塊鏈網路。

據 Coindesk 報導，亞馬遜提供了關於設置以乙坊模板的詳細說明，該模板可以支持挖礦。

據悉，亞馬遜推出區塊鏈模板，未來或能幫助亞馬遜打假、優化支付流程及物流服務。

AWS 雲服務是亞馬遜增長最快的業務之一，2017 年的增長率達到了 43%，去年四季報中，AWS 的收入為 51 億美元。

36 氪援引 Coindesk 報導稱，2016 年，AWS 宣布將開始與區塊鏈初創公司合作，為企業客戶提供專業技術支持和基礎設施。亞馬遜曾表示：

在如今的金融服務領域，分布式賬本正處於技術創新的最前沿。AWS 正在與金融機構和區塊鏈供應商合作，推動創新並促進區塊鏈技術的順利應用。

區塊鏈技術可以構建可供多方記錄交易的應用程序，而無需可信的中心權威機構來確保交易經過驗證並且安全無虞。區塊鏈通過建立點對點網路來實現這一點，在此類網路中，每個參與者都可以訪問用於記錄交易的共享總賬。這些交易是計劃好的、不可變的且可獨立驗證的。

目前，該技術正逐步應用於供應鏈管理、金融服務、房地產記錄和其他行業中。比特幣是區塊鏈應用最著名的一個案例。