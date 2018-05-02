日本Monex執行長： 加密貨幣可像金融衍生產品一般起飛

儘管不是所有的全球監管機構都歡迎加密貨幣，但華爾街資深人士和日本線上券商 Monex Group 的執行長 Oki Matsumoto 表示，新型的加密貨幣資產，可能可以像 38 年前的金融衍生產品一樣起飛。

Matsumoto 周二紐約的日本協會表示：「監管機構在 1980 年時，非常討厭衍生品，但在此之後他們熱情擁抱它們，目前在加密貨幣世界發生的事，與 1980 年代的金融衍生品非常相似，這些監管框架遲早都會被重新定義。」

Matsumoto 在 1987 年時，於投資銀行所羅門兄弟開始他操做衍生品的事業，之後他在高盛待了 12 年，在那裡他負責推出了日元固定收益交易台。

在 1999 年時，Matsumoto 與 Sony 合作共同建立了 Monex Group，該公司在本週完成了對日本加密貨幣交易平台 Coincheck 的收購，該交易所曾在 1 月 26 日時遭駭客入侵，被竊取價值約 5.34 億美元的虛擬貨幣「新經幣」（New Economy Movement，NEM）。

Matsumoto 表示，自從 Monex(8698-JP) 在 4 月份宣布將收購 Coincheck 後，公司股價已漲了一倍。而日本上市公司收購虛擬貨幣交易平台，對於該領域來說，亦是一種具有信心的肯定。

Monex 股價日線走勢圖

Matsumoto 認為，與加密貨幣類似，衍生品的概念在早期很混亂，他說：「早期只有少數人能理解衍生品，但 5 年後，世界上所有最大的學校都在教衍生品。」

在日本，加密貨幣的所得稅可能高達 55％，這是散戶投資者不進場的主因，因此可能需要給散戶更多時間思考，但 Matsumoto 認為，交易員不會因此卻步。

加密貨幣的波動性已經吸引了交易者的注意力，特別是在比特幣上漲超過 1300 美元至接近 2 萬美元時。根據 CoinDesk 的數據，週二比特幣的交易價格接近 9000 美元。