合和公路基建(00737-HK)：要約截止 公司股份5月3日停牌

合和公路基建(00737-HK)公告稱，關于日期為2017年12月29日及2018年4月4日公司及合和實業有限公司、要約人深圳投控國際資本控股基建有限公司的聯合公告，内容有關要約人透過要約代表中信裡昂證券有限公司提出無條件強制性現金要約以收購公司全部已發行股份;及後續有關的綜合要約及回應文件。

要約人與公司聯合宣布，要約于2018年5月2日(星期三)下午四時正截止，且要約人并無修訂或延長要約。

截至2018年5月2日(星期三)(即截止日期)下午四時正， 要約人已接獲要約項下合共754,457,078股要約股份之有效接納，相當于公司于本聯合公告日期全部已發行股本約24.48%。

經計入要約項下754,457,078 股要約股份之有效接納及須待過戶登記處妥為登記所有要約股份的轉讓後，要約人及其一緻行動人士將合共持有2,809,744,415股股份，相當于公司于本聯合公告日期及緊随要約截止後已發行股份總數約91.18%。

除要約人擁有及根據要約的2,809,744,415股股份外，要約人及其一緻行動人士于要約期内并無收購或同意收購任何股份或股份權利。要約人或其一緻行動人士概無于要約期内借入或借出公司任何相關證券。

緊随要約截止後，271,945,868股股份由公衆人士持有，低于公衆持股标準。公司將向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則第 8.08(1)(a)條。

應公司的要求，股份將自2018年5月3日上午九時正起暫停于聯交所買賣。

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