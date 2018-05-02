發改委：推動綜合配套改革試驗區工作取得更大突破

據發改委消息，為深入落實黨中央、國務院關于深化經濟體制改革的新要求，推動國家綜合配套改革試驗區在新時代實現新突破，日前，國家發展改革委印發了《2018年國家綜合配套改革試驗區重點任務》，圍繞深入推進放管服改革、創新驅動發展、城鄉融合、全面開放、綠色發展等重點領域改革，明确了天津濱海新區、山西省、遼甯沈陽經濟區、黑龍江“兩大平原”、上海浦東新區、浙江義烏市、福建廈門市、湖南長株潭、廣東深圳市、重慶市、四川成都市等12個國家綜合配套改革試驗區2018年重點改革任務。

《通知》要求，各試驗區要堅持新發展理念，按照高質量發展的要求，統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，堅持以供給側結構性改革為主線，以完善産權制度和要素市場化配置為重點，堅持問題導向，強化制度創新，注重系統集成，着力推動實施一批有力度、有影響、含金量高的重大改革舉措，率先破除一批關鍵環節的體制障礙，探索形成一批新的可複制可推廣經驗。

下一步，國家發展改革委將充分發揮綜合配套改革試驗區在深化經濟體制改革方面的排頭兵和試驗田作用，加強統籌指導。一是認真梳理總結上報綜合配套改革試驗區好的經驗做法，及時向其他地區複制推廣。二是加強對重點任務落實情況的督促檢查，依托第三方機構對改革進展情況開展年度評估，對于積極推進改革、取得重要進展的試驗區，進行通報表揚，對于工作不力、進展緩慢的，將督促整改。三是完善部門協調工作機制，加大協調力度，針對各試驗區面臨的問題，會同相關部門協商解決，動態完善相關政策，推動綜合配套改革試驗區工作取得更大突破。

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