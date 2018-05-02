遠東宏信(03360-HK)一季度溢利同比增長超過20%

遠東宏信(03360-HK)公布，截至2018年3月31日，集團整體運營穩健良好。在金融及谘詢業務方向，受行業需求旺盛及年初投放集中等因素影響，集團生息資産總額較2017年年末增長超過10%(已剔除本回顧期内完成的約40億元人民币資産支持證券計劃所涉及資産)，淨利息差、淨利息收益率亦較2017年全年水平小幅提升。另一方面，集團資産質量依舊維持優良水準，撥備覆蓋率仍維持在200%以上穩健水平。受上述因素影響，集團年内溢利較去年同期較大幅增長，扣除永續證券持有人及少數股東應佔溢利後，歸屬普通股持有人應佔溢利較去年同期增長超過20%。

在資源保障方面，面對境内流動性持續偏緊的環境，集團持續發揮卓越的渠道經營能力和資源籌措能力，确保業務資源需求得以保障，資金成本保持同業領先水準;同時，集團堅持采取審慎的利匯率風險和流動性風險管理策略，确保了相關風險的穩定可控。通過充分發掘境外渠道潛力，集團于本回顧期内在境外成功發行總額約為3億美元的兩筆票據(已獲得聯交所上市及交易許可)，并成功簽訂11.25億美元3年期境外銀團貸款協議，創下集團單筆境外銀團融資規模紀錄。

在産業運營方面，集團于2018年一季度内繼續推進醫院投資，截至2018年3月31日，已累計簽約投資34家醫院，合計可開放病床數約1.3萬張。同時，集團對旗下醫院的專業學科建設、運營流程管理、就醫環境體驗、企業文化整合等各方面進一步深化提升。在教育行業的産業運營方向，目前運營優質幼兒園8所、學校3所，同時，于2017年下半年新籌備的幼兒園也將陸續進入運營階段。

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