4月全國期貨市場交易縮水 量額齊降

中國期貨業協會最新統計資料顯示，4月全國期貨市場交易規模較上月有所下降，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為250.11百萬手，成交額為15.88萬億元，同比分别增長5.67%和14.23%，環比分别下降12.01%和10.42%。

其中，上期所4月成交量為100.21百萬手，占全國市場的40.06%， 同比下降2.48%，環比下降9.89%。4月成交額為6.95萬億元，占全國市場的43.75%， 同比增長2.22%，環比下降12.58%。

上期能源4月成交量為0.62百萬手，占全國市場的0.25%， 環比增長347.87%。4月成交額為0.27萬億元，占全國市場的1.68%，環比增長361.56%。

鄭商所4月成交量為46.07百萬手，占全國市場的18.42%， 同比下降4.06%，環比下降23.08%。4月成交額為2.02萬億元，占全國市場的12.74%，同比增長17.83%，環比下降18.63%。

大商所4月成交量為101.33百萬手，占全國市場的40.51%， 同比增長20.60%，環比下降8.74%。4月成交額為4.75萬億元，占全國市場的29.94%， 同比增長36.33%，環比下降8.44%。

中金所4月成交量為1.88百萬手，占全國市場的0.75%， 同比下降1.10%，環比下降5.26%。4月成交額為1.89萬億元，占全國市場的11.88%，同比下降0.69%，環比下降7.60%。

數據還顯示，1-4月全國期貨市場累計成交量為863.91百萬手，累計成交額為56.98萬億元，同比分别下降5.73%和增長3.03%。

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