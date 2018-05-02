《天堂M》動能續強 橘子Q1營收、獲利與EPS同寫新猷

遊戲營運商橘子集團 (6180-TW) 今 (2) 日公布今年第 1 季財報，受惠手遊鉅作《天堂 M》動能依舊強勁，帶動合併營收、獲利與每股稅後純益再改寫歷史新高，合併營收達 48.6 億元，季增 5 成、年增 1.19 倍，稅後純益 4.08 億元，除季增 14.3 倍外，更較去年同期大增 6.64 倍，每股稅後純益 2.41 元。

橘子第 1 季合併營收 48.6 億元，季增 51.67%，年增 119%，毛利率 25%，季增 4.99 個百分點，年增 7.02 個百分點，營益率 9.77%，季增 6.69 個百分點，年增 8.18 個百分點；稅後純益 4.08 億元，季增 14.3 倍，年增 664%，每股稅後純益 2.41 元。

橘子表示，第 1 季在手遊《天堂 M》營運動能持續挹注下，營收與獲利續創單季新高，且在《天堂 M》的成功下，也帶動多家子公司首季會員數增長，營收與獲利也有所成長，目前全集團總用戶達 975 萬。

展望後市，橘子表示，樂點 (GASH) 將於第 2 季介接更多線上娛樂內容，可望帶動新會員快速成長，而橘子支已在首季成為全台最多實體儲值點的電子支付業者，第 2 季將著重於集團會員導流，盼能拓展用戶規模，而遊戲業務方面，今年將再推出 1 至 2 款新作，加上下半年《天堂 M》新職業將上線，後市營運動能可期。