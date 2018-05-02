5月MSCI季度調整免驚 證交所看好台股3大優勢

MSCI 將在 14 日宣布半年度調整結果，全球資本市場關注陸股入摩議題，而市場也擔憂台股會遭到資金排擠，對此，證交所今 (2) 日表示，看好台股上市公司營收持續成長、台股殖利率在全球名列前茅，以及當沖降稅延長等 3 大優勢下，5 月 MSCI 季度調整結果，對台股應有正面助益。

證交所表示，台股今 (2018) 年交易持續活絡，且創下站上萬點以來最長的紀錄，上市公司 3 月底已完成營收公告，統計去年營收達 29 兆 7895 億元，年成長 6.77%；去年稅前盈餘 2 兆 5764 億元，年增 16.24%，表現亮眼。接下來估計隨著全球景氣回溫，上市公司營收狀況也將同步成長。

此外，上市公司獲利後的配息意願高，台股殖利率在全球名列前茅，吸引國內外投資人，統計至今年 4 月底，日均成交值達到 1341.12 億元，年成長達 27.88%，另截至今年 3 月底，外資持有上市公司的市值比重已達 41.39%，顯示內外資同步進入台股市場交易。

證交所指出，近期當沖降稅順利延長實施，也有助於增進投資人交易效率，並對整體台股市場的流動性帶來正面助益。

整體來看，上市公司除基本面隨著景氣好轉而穩健成長，當沖降稅的順利延也能適時活絡交易，而證交所也持續推動包括：推動逐筆交易、多元化上市、強化公司治理、推廣正確投資觀念、提升台股在國際的曝光度等，加強市場對於台股的投資信心。