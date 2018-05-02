【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

蘋果第 2 季營收及獲利表現則是優於預期

蘋果財報公布，其第 2 季營收及獲利表現則是優於預期，也獲蘋果供應鏈及太陽能、被動元件類股帶動上揚，早盤激勵蘋概股三王開盤皆再平盤之上，不過時至尾盤，僅有大立光一枝獨秀，終場上漲 6.32%，而台積電、鴻海則繼續遭到空軍襲擊，分別下跌 1.76% 及 1.33%，指數終場下跌 39.07 點，以 10618.81 點作收，驚險守住年線，成交值 1288.23 億元。極短線指數將在預估約在 10550~10800 點間，因市場信心仍不足，表示買盤偏向低接，而不願拉抬，因此操作上宜拉長時間才易見到獲利。

今日盤面焦點:

台股類股則是漲跌互見，下跌類股以電機機械類股跌幅最重，達 2.5%，電器電纜、半導體、油電燃氣、玻陶、航運等跌幅也超過 1%，食品、觀光、其他電子、化學、鋼鐵、橡膠、通信網路、其他類等也均收黑。

被動元件族群則上演比價行情，由華新科領軍，終場以漲停作收，信昌電盤中也一度亮燈漲停，被動股王國巨也繼續走揚，站上所有均線之上。另外大毅、美磊、奇力新、禾伸堂等也均收紅。

印刷電路板也有買盤加持，友銓亮燈漲停，柏承、華通、瀚宇博、高技、台表科、同欣電、精成科、燿華、景碩、嘉聯益也漲逾 2%，至於敬鵬更大漲逾 7%。

生技股也由佐登 - KY、健喬、合一等亮燈漲停，中天、益得、麗豐 - KY、太景 *-KY、保瑞、全宇生技 - KY、康樂 - KY 等也漲逾 5%。

風電族群則是跌成一片，世紀鋼、中鋼構、上緯投控、新光鋼等亮燈跌停，亞力、華城、永冠 - KY、大亞、中鼎、中興電、台船等也跌逾 2%。