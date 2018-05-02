FOMC前瞻：不會升息 但這一次大家看重的是這幾個字

美國東部時間周三下午 2 點（台北時間周四凌晨 2 點），聯準會將公布利率決議，並發布會議聲明。

市場普遍預計，此次會議不會決定升息，但是市場更為看中的是聯準會如何描述剛剛回到 2% 目標的通膨率。因為如何描述價格壓力，將會左右未來升息步伐的預期。此外，聯準會將如何解釋今年以來經濟相對疲弱的增長、是否會談及貿易政策等方面，也引發市場關注。

通膨達標 聯準會如何表述？

在過去六年的大部分時間中，聯準會採用的通膨指標都未達標，但是在今年 3 月，這一指標上升至 2%。

目前，投資者預計聯準會會在今年進行兩到三次升息。市場預計，如果 FOMC 的聲明提及了價格回升和持續溫和的經濟增長，則可能強化 6 月升息的預期。

Amherst Pierpont Securities 首席經濟學家 Stephen Stanley 指出：

他們如何選擇調整通膨措辭至關重要。長期以來他們一直在說通膨低於目標，在他們的描繪中存在著灰色地帶。

資管公司 BMO 的美國利率首席策略師 Ian Lyngen 指出，本次 FOMC 會議關注的是對今年餘下時間升息的定性。

聯準會目前的重新定價速度並不會出現問題，現在還有時間進行重新定價。不過，在 6 月的會議上，市場可能最終不得不接受 2018 年一共升息四次的情況。

今年以來經濟趨於疲弱 是短期現象還是長期趨勢？

從措辭來看，野村證券認為，會議聲明會在以下幾處出現改變：

聲明可能會放棄「預期未來幾個月通膨會提高」的說法，但是會保留「預計 12 個月的通膨率將穩定在中期目標即 2% 左右」的說法。

此外，FOMC 可能會承認 2018 年以來經濟活動較為疲弱。不過，野村也認為，FOMC 將會向市場表態，近期經濟增長放緩是短暫的。

紐約聯儲主席達德利在 4 月 18 日的講話指出，最近的經濟增速放緩主要是由於哈維颶風等一系列颶風在去年下半年重創美國南部後，經濟活動增速放緩；以及向一些收到特定稅收減免的人群進行退稅。

野村還預計，與此次聲明相比，5 月 23 日的會議預期討論貿易、財政政策、通貨膨脹和金融狀況，因此 23 日的會議聲明更值得關注。其中可能會包括對美國貿易政策的擔憂以及商業情緒惡化對貿易政策的短期影響。

ING 集團分析認為，此次聯準會會議雖然不會宣布升息，但是繼續收緊貨幣政策的傾向依然明顯。ING 指出，最近的數據給了聯準會年內再升息三次的信心。其中稅改帶來的工資提高和就業尤其顯示出美國國內經濟強勁。不過，貿易保護主義依然是對美國經濟的主要威脅。

『新聞來源／華爾街見聞』