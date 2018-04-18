CIBC：美元仍身陷火坑 Fed升息也無法拯救它

近幾個月來，美元一直保持穩定，但加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 週二 (17 日) 表示，美元仍處於「火坑」之中，美國聯準會 (Fed) 進一步升息也無法拯救美元。市場早已為 Fed 年內再升息 2 次做好準備。

FX168 財經網報導，CIBC 表示，投資者繼續低估其它央行結束寬鬆政策的步伐。儘管 Fed 仍在採取漸進的腳步來移除貨幣刺激，但歐洲央行和日本央行可能比當前市場預期更早採取行動。

美元指數走勢

此外，CIBC 表示，外國投資資金似乎並沒有以足夠快的速度流入美元，以抵消經常帳赤字進一步惡化的影響。

因此，儘管財政刺激對經濟增長前景有一定的積極作用，但一個有耐心的 Fed、擴大的經常帳赤字和外國央行更加鷹派的政策前景，將使美元在今年剩餘時間裡貶值。

黃金交易員正密切關注美元的走勢，因為金價走勢往往與美元走勢相反。值得注意的是，近期金價與美元關係愈來愈親密，呈現更強的負相關性。

黃金與美元走勢 (圖：Kitco、FX168 財經網)

FastMarkets 貴金屬分析師 Boris Mikanikrezai 表示，受強勁的現貨需求和美元走弱等因素推動，預計金價將在 2018 年第 2 季出現反彈。

Mikanikrezai 對近期金價前景非常樂觀。他表示，黃金 ETF 的購買興趣正處於自 2017 年 9 月以來最強勁的水準。一度看漲黃金的投機情緒恢復，預計金價將出現強烈反應。預計金價在第 2 季將刷新 2018 年高點。

Mikankrezai 預計未來幾個月美元將走軟、美國實際利率走低，這歸因於 3 個驅動因素：

1) 鑒於聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在通膨升向其 2% 目標方面保持耐心，預計未來幾個月 Fed 將處於一個「鴿派升息週期」。

2) 油價走強和就業市場緊俏影響，壓力將上漲。

3) 由於今年的財政刺激措施，美國赤字不斷膨脹。

Mikanikrezai 總結說，上述所有因素都將繼續打壓美元，推高金價。

受強勁的現貨需求和美元走弱等因素推動，預計金價將在 2018 年第 2 季出現反彈。 (圖：AFP)

ING 大宗商品策略師 Oliver Nugent 週一 (16 日) 在一份報告中表示，他認為金價突破 1400 美元只是時間問題，因為市場低估了通膨上升的風險。

雖然 Fed 預計今年將再升息 2 次，但 Nugent 表示，Fed 依然落後於通膨曲線，這將使實際利率保持在低位，從而支撐金價。