嘉里物流與Continental訂立續約協議 延續雙方長期合作關係

德國，法蘭克福 - Media OutReach - 2018 年 5 月 2 日 - 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流」或「公司」；股份代號 0636.HK）與 Continental 簽訂為期四年的續約協議。嘉里物流之德國分部將為科技公司 Continental 處理其輪胎之國際海運出口，並提供其主要採購自亞洲的原材料運送至全球各生產地之物流服務。嘉里物流透過位於德國不來梅的環球主客戶管理團隊，為 Continental 提供量身訂制的解決方案，大大提升供應鏈整體效率。

德國當地團隊已和 Continental 合作逾 25 年，並為客戶管理日益增加的貨運量。嘉里物流在亞洲的強大網絡，配合德國的主客戶團隊，對確保採購過程順利進行至關重要。輪胎的生產過程需要許多不同的原材料，例如天然和合成橡膠、碳黑、鋼絲線和各種化學物，而這些原材料均採購自中國、泰國、日本、馬來西亞、印尼及印度等國家。

Continental 之橡膠採購部及企業輔助材料高級副總裁 Jorge Almeida 表示：「我們很高興與嘉里物流繼續合作。嘉里物流環球網絡不但支持我們的業務增長，並助我們擴展國際業務。不來梅團隊為我們提供量身訂制的解決方案，滿足我們於多國進行採購和出口的供應鏈需求。」

專注服務 Continental 的營運團隊已發展成為一個由 40 名物流專家組成的團隊，並擔任控制中心的功能，以進一步優化 Continental 之環球海運服務、改善其供應鏈，以及提供環球關鍵績效指標。該團隊將負責 Continental 部份主要物流路線，協助從亞洲到西歐的原材料運輸。近年，嘉里物流為 Continental 的輪胎分部運送之貨運量增加逾一成，現時亦為 Continental 在 13 個國家的生產地提供運輸及物流解決方案，同時亦擔當報關代理。此外，嘉里物流也在中國和阿聯酋兩地提供倉儲和配送解決方案。

嘉里物流德國及瑞士總裁 Ronnie Kempf 表示：「Continental 是全球其中一間最大的輪胎製造商，致力成為行業的創新改革者。多年來，我們一直為 Continental 提供量身訂制及靈活的解決方案，以滿足其特定的物流需求。我們亦致力設計嶄新及具競爭力的解決方案，以迎合 Continental 不斷轉變的業務需要。」

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號 0636.HK）

嘉里物流是一家以亞洲為基地及擁有亞洲最強網絡的國際第三方物流供應商。嘉里物流的核心競爭力在於為跨國企業及國際品牌提供高度量身訂制的方案，助客戶提升供應鏈效率，節省整體成本及加快回應市場變化。嘉里物流在 51 個國家和地區有逾 1,000 個服務點，在世界各地管理 5,200 萬平方呎佔地及物流設施，為客戶提供無可比擬的可靠性及靈活度的服務，以支援客戶的業務拓展和長遠增長。嘉里物流聯網有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市及獲納入為恒生可持續發展企業指數系列 2017-2018 成份股。

關於 Continental

Continental 致力於開發創新技術和服務，為人們及貨物提供可持續的互聯駕乘和運輸解決方案。科技公司 Continental 成立於 1871 年，為汽車、機械設備、交通及運輸領域提供安全、高效、智能且實惠的解決方案。2017 年 Continental 銷售額達 440 億歐元，全球員工人數超過 235,000 名，遍及 61 個國家和地區。