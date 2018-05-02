【華冠投顧】林驛銘:股王不敵權王，台股回跌，挖礦+風電→重災區

台北股市今日五月份第一天交易日，在股王大立光 (3008) 上漲帶領，但權王台積電 (2330) 不領情之下，指數下跌 39 點，以 10618 作收，跌幅 0.36%，成交量 1279 億元，價跌量增格局，收黑 K 棒。

台股雖有股王大立光 (3008) 上漲 220 元來到 3700 元，表現強勢，不過仍不敵權王台積電 (2330) 股價下跌 4 元來到 223 元，指數終場下跌作收。大盤走勢在經歷 500 點暴跌後，如預期進行反彈或震盪，沒改變! 但是此時盤面族群表現差異相當大，兩樣情，上周五才強勢的挖礦股感覺好威風! 但本周連二天交易日都成為盤面重災區，像撼訊 (6150) 今日再吞跌停! 連二根跌停板! 族群相關個股青雲 (5386)，華擎(3515)，麗臺(2465)，映泰(2399)，承啟(2425) 等也全部下跌。離岸風電股在個股利多與利空出盡下，跌勢慘重，指標股上緯股 (3708) 榜單無名，股價跳空一價到底鎖跌停來到 136 元，成交量只有 709 張，鎖單量卻有 10333 張等賣不出去，其它相關股包括華城(1519)，永冠 KY(1589)，中鋼構(2013)，世紀鋼(9958)，新光鋼(2031)，亞力(1514) 等不是大跌就是跌停板! 反觀 520 將近，有政策加持的生技股中裕 (4147)，合一(4743)，佐登 KY(4190) 等股價再創新高! 健喬 (4114)，中天(4128)，太景 KY(4157)，益得(6461) 等大漲逾 5% 表現亮眼!

台股爆跌 500 點後，跌深反彈進行中，但族群表現差異兩極化，跌深無續航力，主流族群卻是創高表現，因此，各位選股要格外小心，千萬別撈底與追高，可留意 520 題材股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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