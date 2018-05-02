【大行報告】匯豐研究料内地乳業不會打價格戰 重申看好蒙牛(02319-HK)

匯豐研究發表報告指，蒙牛(02319-HK)股價在過去兩個交易日已跌10%，是由于公司主要競争對手預期今年將提升營銷開支，市場擔心競争將會加劇甚至引發價格戰。匯豐認為市場過慮，因為競争對手提升營銷開支主要是用于提升品牌形象，例如贊助冬奧或電視節目等，而兩家公司均正聚焦高端奶類産品以改善産品組合。

此外，該行認為行業庫存維持健康，原奶供應亦未見過剩，以蒙牛為例存貨周轉天數已由2015年的47天減至去年的32天。另外，蒙牛作為行業領導者，不會因為競争對手增加營銷開支而損失市場份額。匯豐研究對蒙牛2018年盈利展望維持正面，重申「買入」評級，目标價31.5元。

該行還認為公司仍有多個增長引擎，包括是受惠銷量增長加快，牛奶收入增長強勁，該行估算蒙牛今年銷量將增長11%，預期液態奶收入按年升15%。另雅士利(01230-HK)及現代牧業(01117-HK)表現亦有顯著改善，預期雅士利今年盈利可達6200萬人民币。

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