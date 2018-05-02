美政府一季度借款創紀錄 預算赤字連年在萬億以上

美媒稱，美國財政部4月30日宣布，第一季度政府借款達到創紀錄的4880億美元。不過，官員們預計第二季度借款需求會大幅下降。

據美聯社4月30日報道，財政部表示，第一季度實際借款超過了2010年第一季度創下的4830億美元原有紀錄。那個時候，經曆2008年金融危機之後，美國正竭力走出嚴重衰退，支撐金融體系。

報道稱，盡管巨額赤字將推升政府借債的需求，但財政部長史蒂文·姆努欽4月30日晚上說，他并不擔心政府債券增加會導緻利率大幅升高，也不擔心它會威脅整體經濟增長。

姆努欽說：“有點兒通脹是好事，我們希望薪資增長。”

報道稱，國會預算局估計，今年的預算赤字將攀升至8040億美元，比去年6650億美元預算赤字增長21%。國會預算局預測明年的預算赤字將達到9810億美元，2020年達到1萬億美元，而且在10年預測期的其餘年份裡，會始終保持在1萬億美元以上。

報道稱，預算赤字連續幾年保持萬億美元以上，這反映出政府開支不斷上升。主要原因是，随着美國嬰兒潮一代退休，國家社保醫保開支不斷增加，再加上國會去年批準減稅1.5萬億美元，造成稅收減少。

來源：參考消息網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)