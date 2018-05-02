比特幣4月大漲36% 多頭重燃樂觀情緒 美國考慮加強以太幣監管

隨著 4 月份結束，比特幣多頭終於鬆了一口氣。不過，由於新的監管消息到來，打擊了比特幣、以太幣等加密貨幣周二之後轉跌，周三小幅回彈。

據《彭博》報導，結束第一季直接腰斬的跌勢之後，比特幣價格在今年 4 月見到 36% 的回彈，是去年 12 月以來最大的單月漲幅。當時比特幣價格飆升至最高接近 2 萬美元，但很快又在 1 月摔至 5922 美元的低點。

這次報稅季結束後的回彈，讓支持者感到樂觀。Evercore ISI 駐紐約的技術分析負責人 Rich Ross 表示，比特幣修復過程已經逐步開始，但現在仍相當脆弱。

Ross 指出，比特幣走勢很大程度受心理因素驅動，要重回升勢，需要突破 4 個月來的下跌趨勢，並站回 50 日均線上方。

Miller Value Partners 投資組合經理 John Spallanzani 表示，比特幣在報稅季後開始反彈，但能否持續回升到 1 萬美元之上，是真正的考驗，也是多頭需要奪回的價位點。

4 月份報稅季結束，監管訊息減少，是推升價格上揚的主因。但周二來自《華爾街日報》消息，指出美國監管部門正對以太幣等加密貨幣，是否適用證券監管規則展開調查，包括 SEC 和 CFTC 在內的監管機構定 5 月 7 日共同討論此事。

比特幣價格在周二下跌至 8900 美元下方，亞洲時間周三下午 3:00，緩步回升至 9140 美元附近，24 小時漲幅近 1.9%。以太幣周二跌勢較重，跌幅一度來到 6% ，但周三反彈幅度也強，暫報 683 美元附近，24 小時漲幅約 3.1%。

比特幣近 2 日走勢（圖表取自 coindesk）

目前為止，包括以太幣在內的加密貨幣，並未納入潛在證券資產詐欺的監管之內。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 傾向認為，比特幣類似一種大宗商品。監管單位仍在思考，針對股票的監管規則是否適用加密貨幣市場。另外，他們也在研究，加密貨幣的創建者是否像公司的大股東，對貨幣價格造成重大影響。