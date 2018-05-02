工信部發布推進互聯網協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃

工業和信息化部5月2日發布關于貫徹落實《推進互聯網協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃》的通知，旨在加快網絡基礎設施和應用基礎設施升級步伐，促進下一代互聯網與經濟社會各領域的融合創新。

通知提出，實施LTE網絡端到端IPv6改造。到2018年末，基礎電信企業完成全國範圍LTE核心網、接入網、承載網、業務運營支撐系統等IPv6改造并開啓IPv6業務承載功能，為移動終端用戶數據業務分配IPv6地址，提供端到端的IPv6訪問通道。到2018年末，基礎電信企業完成門戶網站、網上營業廳網站IPv6改造，移動互聯網IPv6用戶規模不少于5000萬戶(基礎電信企業已分配IPv6地址且一年内有IPv6上網記錄的用戶)。

通知還提出，加快固定網絡基礎設施IPv6改造。到2018年末，完成北京、上海、廣州、鄭州、成都的互聯網骨幹直聯點IPv6改造，開通IPv6網間互聯帶寬不少于1Tbps。到2020年末，完成所有互聯網骨幹直聯點IPv6改造，開通IPv6網間互聯帶寬不少于5Tbps。

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