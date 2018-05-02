4月財新中國制造業PMI微升0.1個百分點至51.1

5月2日公布的4月財新中國制造業采購經理人指數(PMI)錄得51.1，高于上月0.1個百分點，延續過去11個月以來輕微增長趨勢。

這一走勢與國家統計局制造業PMI不同。國家統計局公布的4月制造業PMI 錄得51.4，較上月微降0.1個百分點。

4月中國制造業新業務總量保持增長，但增速放緩至七個月最低點。調查顯示，國際市場需求疲軟，新增出口訂單量自2016年11月以來首次出現下降，雖然降幅較小，但仍影響了新訂單總體表現。受訪廠商表示，新接訂單增長，促使廠商提高産量，産出增速較3月小幅上升。

受需求減弱影響，4月制造業用工數量繼續下降。許多廠商在員工自願離職後沒有增補人手，同時為了改善盈利繼續壓縮用工。不過4月用工收縮率已放緩至三個月來最低點。同時由于新訂單增加，加劇了生産壓力，導緻制造業積壓工作量繼續攀升。

新訂單持續增長，帶動4月廠商采購活動繼續擴張，增速較3月已有上升，但整體漲幅仍然較小。受廠商審慎態度影響，成品庫存與采購庫存僅小幅上升。同時，由于産能緊張，供貨商交貨速度繼續放緩，但延誤程度較溫和。

原材料價格略有回升，漲幅接近3月水平，通脹壓力相對緩和。成本上升主要與原料包括化工品、塑料、鋼鐵和紡織品的漲價有關。廠商也因此繼續上調出廠價格，但整體增幅仍然較小。

需求狀況轉弱，導緻廠商對未來一年經營前景樂觀度降至四個月最低點。部分廠商對未來市場狀況和全球需求表示擔憂。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，4月財新中國制造業PMI仍處于較好景氣區間内，但由于出口形勢較嚴峻，經濟增長對内需的依賴度顯著上升。

來源：財新網

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