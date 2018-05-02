TCL多媒體(01070-HK)：京東擬向雷鳥科技注資3億元人民幣

TCL多媒體(01070-HK)公布，4月27日，雷鳥科技與京東達成合作意向，京東擬向雷鳥科技注資3億元人民幣以獲得建議增資後雷鳥科技約6.67%的股權。建議增資事項之條款須待各方取得所有必要的公司批准及各方協商、批准、簽署並交付最終交易文件。

公司之全資附屬公司FFalcon於本公佈日期為雷鳥科技之單一最大股東，京東擬向雷鳥科技注資後，FFalcon在雷鳥科技的持股量由44.44%降至41.48%。

雷鳥科技成立於2017年5月，主要從事智能電視平台運營業務，依托TCL智能終端的用戶規模和產業鏈資源，以用戶為中心，通過內外部的內容和服務應用搭建以視頻為主，以遊戲、教育、生活等新生態為輔的業務矩陣。雷鳥科技通過豐富內容和應用、深挖用戶需求、完善用戶體驗來不斷擴大用戶規模、提升用戶活躍度、增加單用戶的變現能力，實現基於智能家庭終端產品後向服務業務的商業運營和盈利模式。

2017年，雷鳥科技獲騰訊數碼4.5億元人民幣戰略投資，對應當時增資後股權的16.67%。有關前述增資詳情可參考公司日期分別為2017年7月2日及2017年9月1日的公告。雙方重點在內容共享、產品創新、市場推廣、會員運營等方面深化合作，提升戰略資源跨界互補和軟硬件協同水平。上述首輪增資不僅為雷鳥科技開拓智能電視運營業務發展提供資金支持，亦深化了各方於不同領域的合作。其後雷鳥科技並在2018年2月進一步引入南方新媒體作為其股東，搭建國內互聯網電視牌照方與終端廠商之間的深度合作。

得益於以上合作，截至2018年第一季度，TCL智能電視機歷史累計激活用戶總數量為25,588,112，2018年3月之日均活躍用戶數量為12,058,685(資料來源：廣州歡網科技有限責任公司)，互聯網業務收入顯著提升。

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