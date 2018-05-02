花旗：銷售持續高速增長 業績有望超出預期 重申龍光地產「買入」評級

（中國/香港，2018年5月2日）著名投資銀行花旗銀行發表最新研究報告，指出龍光地產控股有限公司（「龍光地產」或「集團」，港交所股份代號︰3380）銷售收入將持續維持高速增長，同時集團資源豐富，利潤率優於同業，業績有望超出市場預期。該行認為，龍光地產作為大灣區強大的資源整合者，估值吸引，看好集團股價繼續上漲。

花旗指出，預計龍光地產2018年前四個月的銷售收入達人民幣200億元，同比增長75%。該行認為，隨著珠海、佛山等衛星城市以及新加坡等地的銷售收入加速增長，集團將能超額完成2018年人民幣660億元的權益銷售目標。

花旗預計龍光地產2018至2020年銷售收入的年復合增長率將達50%。另外，集團核心淨利潤率高達16-18%，可維持其利潤繼續以高速增長。該行看好集團的出色業務能力，相信集團能夠在未來三至五年盈利排名進入全國前十。

花旗續指，龍光地產於城市更新業務板塊優勢突出，集團現有可售資源價值為人民幣5,200億元，其中80%位於大灣區。憑藉充足的貨源，龍光集團將繼續加深於大灣區的滲透力，並尋找機會開拓上海及其周邊城市市場，維持業務的高速增長。

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