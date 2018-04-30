同股不同權生效 小米搶頭香 傳最快本周遞交IPO申請

港交所「同股不同權」制度今 (30) 日正式生效，傳小米在本周遞交上市申請搶頭香，預料五一勞動節 (周二) 後入表，最快可於 6 月底、7 月初掛牌。此外，小米還將在招股中提及可能以 CDR 形式回歸 A 股上市。

據香港《信報》報導，由創辦人、董事長兼行政總裁 (CEO) 雷軍等持有的特殊股權，將會採用「同股不同權」股份的投票權上限，即每股特殊股份相當於 10 股普通股的投票權，意味雷軍在上市後只須最少持 9.1% 特殊股權，即可擁有小米的控股權。

據消息人士透露，小米的上市籌備工作已進入最後階段，有望於本星期遞交上市申請，但按最新進度，未必能趕及周一入表。

小米這次在港上市計劃集資至少 100 億美元 (約 780 億港元)，有機會成為今年全球最大型的科技新股，高盛、摩根士丹利及中信証券 (6030-HK) 為其上市保薦人。

彭博社指出，小米的上市或成為香港史上最大的 IPO，屆時很可能引發香港市場新一輪「錢荒」。

市場預料，小米的估值將介乎 600 億美元至 1000 億美元 (約 4680 億至 7800 億港元)，但年初有報導稱其估值或達 2000 億美元 (約 1.56 兆港元)，相等於近半間騰訊 (0700-HK) 的市值 (截至上周五為 3.69 兆港元)。

為 IPO 做好準備，小米近日進行管理層人事改組，其中包括晉升在上市過程中擔當重任的集團首席財務長 (CFO) 周受資為高級副總裁。

周受資於 2015 年加入小米，此前他曾在高盛及基金公司 DST 工作，任職於 DST 時曾主導投資包括小米、京東、阿里巴巴及滴滴出行等科技巨擎。

此外，8 名聯合創辦人中有 2 人宣布離職，包括是原戰略副總裁黃江吉及首席科學家周光平。這次是小米首度有聯合創辦人離職，並選擇在公司即將申請來港上市的關鍵時刻作出高層人事變動。

不過，陸媒指出，周光平及黃江吉對小米的重要性近年已下降，他們原本負責的部門早已改由雷軍親自掌管，並形容周、黃兩人實際上已處於「虛職」狀態。

早前傳出小米或先在香港 IPO，再以中國預託憑證 (CDR) 形式回歸 A 股上市。今傳出小米在初步招股書中將準備提及有關發行 CDR 的可能，但由於發行 CDR 由大陸監管部門主導，故最終會否刊載相關內容仍有變數。