Nissan汽車4月美國銷售額大跌28% 轎車已失寵？

日本汽車製造商 Nissan 汽車 (7201-JP) 上個月在美國的銷售量大跌 28%，令一些分析師感到震驚，幾乎所有 Nissan 與 Infinite 的車款銷量皆下跌，股價週三早盤呈現下跌狀況。

Nissan 汽車股價日線走勢圖

主要汽車製造商在 4 月份的表現皆優於分析師預期，如飛雅特克萊斯勒汽車、通用汽車、豐田汽車與現代汽車銷售量皆高於預期，分析師預期 Nissan 在 4 月的銷售量同比下滑 9.7%，但實際銷售量卻慘跌 28%。

車輛製造商在 4 月份的銷售表現

Autotrader 的資深分析師 Michelle Krebs，對於 Nissan 的銷售數字感到驚訝，她表示：「他們在租車銷售和銷售折扣方面非常大方，但看起來他們正在退縮中。」

汽車數據研究機構 Autodata 公司指出，由於日曆的關係，今年 4 月在扣除週末和假日後，比去年 4 月少了兩個銷售日，因此幾乎所有車廠的銷售量皆呈現同比下滑。

轎車 Altima 與跨界 SUV Rogue 銷售下滑

Nissan 的中大型 Altima 轎車，4 月份的銷量比去年同期下降近一半，而小型跨界 SUV 車款 Nissan Rogue 銷售量下降 15%。發言人 Chris Keeffe 表示，雖然零售和車隊的客戶皆呈現下滑，但該公司認為，在推出新款跨界 SUV 以及重新設計的 Altima 後，銷售量應可改善。

研究機構 Cox Automotive 的資深經濟學家 Charlie Chesbrough 表示：「我們看到一個不錯的 SAAR 數字，但 Nissan 對此預估投了個震撼彈。」業界預估的經季節調整後的年增加率為 1710 萬。

年增加率 (Seasonally Adjusted Annualized Rate，SAAR)，為對經濟指標做季節調整後，計算對上季增率再折成年率。

轎車銷售下滑 貨卡車與 SUV 銷售上升

幾乎所有大型車輛製造商，在轎車的銷售量皆呈現下滑，舉例來說，豐田汽車的 Camry 和本田汽車的 Accord 銷售量分別下滑 5% 與 19%，這兩款車輛過去在美國，通常是最受歡迎的車款。

福特則因為 F 系列的貨卡車銷量上漲，所以整體銷量下滑幅度低於預期。Fiat Chrysler 方面，則是 Jeep Compass 賣的最好。