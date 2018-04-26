德拉吉：經濟成長的風險「大體平衡」 歐元區通膨年內料將在1.5%左右

歐央行理事會公布 4 月決議聲明、維持三大政策利率不變後，歐央行行長德拉吉目前正在召開新聞發布會。

德拉吉稱，

數據表明歐元區經濟溫和擴張，有證據表明通膨將朝目標靠攏。核心通膨尚未表現出令人信服的上行趨勢；仍需要大量寬鬆刺激措施。

指標顯示（歐元區）經濟溫和增長。這反映了經濟增速自高速增長有所下滑，是暫時的現象。

經濟增長預計將維持穩健，經濟增長前景面臨的風險大體平衡。 經濟增長的風險與全球因素有關，外部風險更加突出。

歐洲央行將繼續監控匯率。歐洲央行的貨幣政策應該會繼續支持國內需求，就業增長為私營部門消費提供支撐。

接下來的一年中，通膨料將徘徊在 1.5% 左右，潛在通膨率只會逐漸上升。

其他政策領域必須果斷作出貢獻。結構性改革的力度必須大幅加強。

問答環節中，德拉吉表示，

近期公司債購買減少反映的是季節因素，與歐央行貨幣政策路線無關。

部分指標下滑令人意外，動能缺失廣泛存在於各個國家和領域。當前的經濟數據仍高於歷史均值。

增速下滑可能是暫時的，其中包括一些非預期因素，這些暫時性因素包括寒冷的天氣、復活節，指標下滑需要引起警惕。

名義薪資增長方面出現一些令人鼓舞的跡象，歐洲央行對於通膨的信心沒有改變。

（4 月利率會議上）並未討論匯率波動，因匯率波動性已有所降低。

討論時使用了「穩定」（steady hand）一詞。 其他使用的措辭還包括「耐心、審慎、和堅持」。

保護主義目前似乎尚未帶來重大影響，但不知道貿易報復措施的實施程度。貿易摩擦會對信心造成迅速、深遠影響。

（歐央行理事會）還未討論未來政策。

發布會期間歐元 / 美元短線下挫後掉頭走高，目前已升破 1.22 關口，日內漲近 4%。

『新聞來源／華爾街見聞』