夠麻吉頂級遊程首月衝出2000萬業績 Q1旅遊營收年增逾一成

吃喝玩樂平台 GOMAJI 夠麻吉 (8472) 今宣布，旅遊頻道將於近期推出「夢幻星旅」頂級遊程系列及「台灣最大線上旅展」，其中，夠麻吉行銷長吳維豪表示，第二季所主打的夢幻星旅，逆向操作透過「品質」與其他電商平台的價格、補貼戰作出市場區隔，在星級飯店領軍之下，首月衝出近二千萬營收。夠麻吉指出，「夢幻星旅」3 月份首檔銷售之桃園笠復威斯汀度假酒店住宿卷，主打親子共遊及多樣設施，開賣 1 小時業績隨即衝破百萬大關、3 天即破千筆訂單，4 月接棒的包含雲品溫泉酒店、台中林酒店、礁溪寒沐酒店及北投麗禧住宿方案亦接連締造佳績，創下單日兩百萬營收刷新紀錄，該系列商品也為平台帶來近二千萬營收，而為延續買氣，5 月也將陸續推出各式頂級住宿方案。



此外，夠麻吉也預計於 5 月中旬推出的「台灣最大線上旅展」，將攜手數千家旅遊、飯店業者每日推出精選產品，部份套裝行程、泡湯券、活動門票等熱銷品更可能下殺 3 折。夠麻吉提到，本月試營運推出的新竹石上湯屋渡假村，5 天時間 1,200 份住宿券即售罄，挹注平台營收 200 多萬。



夠麻吉也提到，國旅市場整體雖然呈現衰退趨勢，但第一季旅遊業務與 2017 年同期相比，營收卻逆勢成長 1 成多，主因來自多數訂房網主打「裸房」(僅提供住宿服務)，GOMAJI 旅遊平台商品卻提供了短期彈性遊程 (如泡湯卷、休息卷... 等) 及許多旅遊套裝方案(含餐飲和周邊導覽的住宿)，搭配平台所銷售之周邊租車、展覽活動、樂園門票等服務，可一站購足所有旅遊服務。



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