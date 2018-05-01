高盛下代掌門人：資產價格調整的到來 比想象的會快

高盛近日表示，市場資產的重新定價，或將比人們預期來的更為突然。

高盛 COO 所羅門（David Solomon）在周一接受彭博採訪時稱，受長期牛市影響的投資者，更多的是看重對殖利率的追求，而不是擔心市場會出現回調。

所羅門表示：

「隨著經濟周期的演化，人們的貪婪程度遠遠超越恐懼。在一個長期以來資金都是如此廉價的環境下，毫無疑問，人們一直在追求殖利率。」

儘管所羅門並不想指責那些導致殖利率飆升的人，但他警告說，當市場轉向時，它的變化之快，幾乎沒有人能從中脫身。

彭博援引所羅門指出，美國股市在過去九年裡幾乎增長了兩倍，而聯準會則將利率維持在歷史最低點附近。

所羅門認為，隨著政策制定者開始提高利率，這種貨幣政策收緊的周期很少會是平穩順利的，也就是說，升息可能會對市場構成風險。

雖然所羅門沒有給出具體的市場調整時間，但他暗示當人們發現調整時或為時已晚：

「歷史表明，市場的重新定價，將比人們預期的更為突然。」

另據 CNBC 報導，所羅門對 2018 年剩餘時間內的併購交易環境持樂觀態度。

他稱，CEO 信心指數處在一個相當高的水平，全球的關聯性增長正在以合理的步伐持續下去，大量的併購交易活動正在構建中：

「就目前所能看到的指標而言，我預計在今年剩餘時間裡將看到一個十分強勁的併購交易環境。」

華爾街見聞曾提到，今年 3 月，所羅門被任命為高盛單一總裁（Sole President）兼 COO。另外在 CNBC 的一次專訪節目中，高盛現任 CEO 貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）談到接班人問題時表示，預計所羅門會接替他的職位，稱其為「候任 CEO」。

『新聞來源／華爾街見聞』