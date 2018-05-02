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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/30  107/04/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.38310   10.38200   0.00110    0.01060
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.53080    9.54160  -0.01080   -0.11319
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.74660    9.75790  -0.01130   -0.11580
中國信託台灣活力基金                                             15.51000   15.37000   0.14000    0.91087
中國信託台灣優勢基金                                             17.59000   17.31000   0.28000    1.61756
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.48000    9.39000   0.09000    0.95847
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.32000    9.24000   0.08000    0.86580
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.82000    8.74000   0.08000    0.91533
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.60000    9.50000   0.10000    1.05263
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.71440    9.71850  -0.00410   -0.04219
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.24350    9.24740  -0.00390   -0.04217
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19060   10.18680   0.00380    0.03730
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69400    9.69030   0.00370    0.03818
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.97860    9.99980  -0.02120   -0.21200
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.77840    8.79710  -0.01870   -0.21257
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.05420   11.01020   0.04400    0.39963
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.06970   10.02960   0.04010    0.39982
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
中國信託智能運動基金-美元                                        10.15000   10.07000   0.08000    0.79444
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97080   10.97040   0.00040    0.00365
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.51990    9.51450   0.00540    0.05676
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.32080    9.31540   0.00540    0.05797
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.70650    9.69580   0.01070    0.11036
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.49830    9.48800   0.01030    0.10856
中國信託精穩基金                                                 17.79430   17.68750   0.10680    0.60382
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
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元大2001基金                                                     66.06000   65.38000   0.68000    1.04007
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.61010   37.57540   0.03470    0.09235
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28540   11.28440   0.00100    0.00886
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.88030   10.89310  -0.01280   -0.11751
元大上證50基金                                                   30.90000   31.17000  -0.27000   -0.86622
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.47000   12.36000   0.11000    0.88997
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.63000   11.54000   0.09000    0.77990
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.08000   12.98000   0.10000    0.77042
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.34000   13.22400   0.11600    0.87719
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.30600   17.19500   0.11100    0.64554
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.09500   11.05400   0.04100    0.37091
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.16300   11.13600   0.02700    0.24246
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.13000    3.13000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.63000   14.65000  -0.02000   -0.13652
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.16070   47.35390  -0.19320   -0.40799
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.34050   10.33580   0.00470    0.04547
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63130    9.62690   0.00440    0.04571
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.95440    9.96250  -0.00810   -0.08130
元大巴西指數基金                                                  6.66000    6.63600   0.02400    0.36166
元大巴菲特基金                                                   29.84000   29.53000   0.31000    1.04978
元大日經225基金                                                  28.37000   28.15000   0.22000    0.78153
元大台商收成基金                                                 23.22000   23.14000   0.08000    0.34572
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.96000   13.07000  -0.11000   -0.84162
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.04000   34.44000   0.60000    1.74216
元大台灣中型100基金                                              32.25000   31.80000   0.45000    1.41509
元大台灣加權股價指數基金                                         24.44400   24.22100   0.22300    0.92069
元大台灣卓越50基金                                               79.86000   79.07000   0.79000    0.99911
元大台灣金融基金                                                 17.28000   17.20000   0.08000    0.46512
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.57000   30.32000   0.25000    0.82454
元大台灣高股息基金                                               25.20000   25.08000   0.12000    0.47847
元大台灣電子科技基金                                             34.66000   34.28000   0.38000    1.10852
元大全球ETF成長組合基金                                          10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.52000   14.50000   0.02000    0.13793
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.31000   13.18000   0.13000    0.98634
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.37000    9.28000   0.09000    0.96983
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.50000   12.36000   0.14000    1.13269
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.77300   12.61800   0.15500    1.22840
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.97000    6.93000   0.04000    0.57720
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.32000    8.26000   0.06000    0.72639
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.56000    6.52000   0.04000    0.61350
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.11200   10.07300   0.03900    0.38717
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.24080   10.22900   0.01180    0.11536
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.47300    9.46200   0.01100    0.11625
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.24040    9.25120  -0.01080   -0.11674
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.59930    8.60940  -0.01010   -0.11731
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.82000   13.76000   0.06000    0.43605
元大全球農業商機基金                                             16.19000   16.16000   0.03000    0.18564
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
元大印尼指數基金                                                  8.67600    8.62000   0.05600    0.64965
元大印度指數基金                                                  9.84200    9.73700   0.10500    1.07836
元大印度基金                                                     12.82000   12.75000   0.07000    0.54902
元大多多基金                                                     19.57000   19.23000   0.34000    1.76807
元大多福基金                                                     56.58000   55.97000   0.61000    1.08987
元大亞太成長基金                                                  9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.65840    8.63830   0.02010    0.23268
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.21050    7.19370   0.01680    0.23354
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.00600    9.94600   0.06000    0.60326
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.13100   10.10700   0.02400    0.23746
元大卓越基金                                                     50.11000   49.63000   0.48000    0.96716
元大店頭基金                                                      9.05000    8.92000   0.13000    1.45740
元大泛歐成長基金                                                  9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20270   10.20130   0.00140    0.01372
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.16070    9.16970  -0.00900   -0.09815
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.41090   30.50420  -0.09330   -0.30586
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.30590   36.10640   0.19950    0.55253
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.41130   19.58670  -0.17540   -0.89551
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.61330   18.30220   0.31110    1.69980
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.15620   37.13680   0.01940    0.05224
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.63060   20.66700  -0.03640   -0.17613
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.73630   17.68630   0.05000    0.28270
元大高科技基金                                                   18.43000   18.24000   0.19000    1.04167
元大得利貨幣市場基金                                             16.23080   16.23030   0.00050    0.00308
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96600   11.96560   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   13.49000   13.36000   0.13000    0.97305
元大華夏中小基金                                                  8.28000    8.27000   0.01000    0.12092
元大新中國基金-人民幣                                            10.94000   10.89000   0.05000    0.45914
元大新中國基金-美元                                              11.16200   11.10700   0.05500    0.49518
元大新中國基金-新台幣                                            10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
元大新主流基金                                                   26.50000   26.08000   0.42000    1.61043
元大新東協平衡基金-美元                                          10.10000   10.03800   0.06200    0.61765
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
元大新興市場ESG策略基金                                          12.87000   12.80000   0.07000    0.54688
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.56460   10.51280   0.05180    0.49273
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.66040   10.59690   0.06350    0.59923
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.80590   10.76660   0.03930    0.36502
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.59470    9.55980   0.03490    0.36507
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.81600    9.80670   0.00930    0.09483
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.53880    9.52970   0.00910    0.09549
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.58340    9.59660  -0.01320   -0.13755
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.31730    9.33010  -0.01280   -0.13719
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.58670    9.57730   0.00940    0.09815
元大新興亞洲基金                                                 11.90000   11.82000   0.08000    0.67682
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.60680    9.56660   0.04020    0.42021
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.48630    9.44670   0.03960    0.41919
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.48700    9.46930   0.01770    0.18692
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.36580    9.34830   0.01750    0.18720
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08160   15.08110   0.00050    0.00332
元大經貿基金                                                     37.84000   37.33000   0.51000    1.36619
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.69000    9.81000  -0.12000   -1.22324
元大實質多重資產基金-美元                                         9.70600    9.81400  -0.10800   -1.10047
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.84000    9.97000  -0.13000   -1.30391
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.88000   14.81000   0.07000    0.47265
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.39000   15.60000  -0.21000   -1.34615
元大精準中小基金                                                 21.89000   21.52000   0.37000    1.71933
元大摩臺基金                                                     37.44000   37.08000   0.36000    0.97087
元大標普500基金                                                  23.77000   23.82000  -0.05000   -0.20991
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.83000   13.82000   0.01000    0.07236
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.44000   30.54000  -0.10000   -0.32744
元大標智滬深300基金                                              18.63000   18.65000  -0.02000   -0.10724
元大歐洲50基金                                                   25.03000   24.93000   0.10000    0.40112
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.47740    9.46640   0.01100    0.11620
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14140   10.14040   0.00100    0.00986
元大績效基金                                                     54.85000   54.00000   0.85000    1.57407
元大韓國KOSPI200基金                                             24.77000   24.34000   0.43000    1.76664
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.08000   15.10000  -0.02000   -0.13245
日盛上選基金                                                     32.32000   32.00000   0.32000    1.00000
日盛小而美基金                                                   18.59000   18.56000   0.03000    0.16164
日盛中國內需動力基金                                             10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.67370   11.67570  -0.00200   -0.01713
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.96120    9.96300  -0.00180   -0.01807
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.98140   11.98550  -0.00410   -0.03421
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.21750   10.22100  -0.00350   -0.03424
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.77450   10.78860  -0.01410   -0.13069
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.17230    9.18430  -0.01200   -0.13066
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.63000   11.59000   0.04000    0.34513
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.02000   11.99000   0.03000    0.25021
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                     13.22000   13.12000   0.10000    0.76220
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03570   10.03310   0.00260    0.02591
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.58820    9.58580   0.00240    0.02504
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.78060    9.78470  -0.00410   -0.04190
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.34690    9.35090  -0.00400   -0.04278
日盛全球新興債券基金A                                            10.81480   10.82980  -0.01500   -0.13851
日盛全球新興債券基金B                                             8.53050    8.54230  -0.01180   -0.13814
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.42750    2.42600   0.00150    0.06183
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.72030    1.71920   0.00110    0.06398
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37930    0.37920   0.00010    0.02637
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26980    0.26970   0.00010    0.03708
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.49660   12.50210  -0.00550   -0.04399
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.73800    8.74180  -0.00380   -0.04347
日盛亞洲機會基金                                                  7.43000    7.42000   0.01000    0.13477
日盛首選基金                                                     16.85000   16.73000   0.12000    0.71727
日盛高科技基金                                                   17.11000   16.96000   0.15000    0.88443
日盛貨幣市場基金                                                 14.74870   14.74810   0.00060    0.00407
日盛新台商基金                                                   38.70000   38.53000   0.17000    0.44121
日盛精選五虎基金                                                 37.52000   37.48000   0.04000    0.10672
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46600   13.46560   0.00040    0.00297
台新2000高科技基金                                               33.95000   33.64000   0.31000    0.92152
台新MSCI中國基金                                                 21.54000   21.33000   0.21000    0.98453
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.63000   18.80000  -0.17000   -0.90426
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.26000   19.95000   0.31000    1.55388
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14220   14.14170   0.00050    0.00354
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.80440    9.80800  -0.00360   -0.03670
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.85150   10.84370   0.00780    0.07193
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.98800   10.00430  -0.01630   -0.16293
台新中國通基金                                                   47.54000   47.17000   0.37000    0.78440
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.04500   16.08300  -0.03800   -0.23627
台新中國精選中小基金                                             11.90000   11.76000   0.14000    1.19048
台新主流基金                                                     24.51000   24.44000   0.07000    0.28642
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.56000   18.47000   0.09000    0.48728
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62970    0.62520   0.00450    0.71977
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.08000   14.01000   0.07000    0.49964
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47720    0.47380   0.00340    0.71760
台新台灣中小基金                                                 37.47000   37.08000   0.39000    1.05178
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.37160    9.27190   0.09970    1.07529
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.43910    9.32950   0.10960    1.17477
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.53000    8.45000   0.08000    0.94675
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.43510   10.31400   0.12110    1.17413
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.43000    9.34000   0.09000    0.96360
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.61490   10.59600   0.01890    0.17837
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.30380   11.28360   0.02020    0.17902
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
台新印度基金                                                     15.87000   15.73000   0.14000    0.89002
台新亞美短期債券基金                                             10.89250   10.90390  -0.01140   -0.10455
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.74520    8.74760  -0.00240   -0.02744
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30150    0.30090   0.00060    0.19940
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.91140   11.91480  -0.00340   -0.02854
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40460    0.40380   0.00080    0.19812
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07690   11.07650   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                               29.61950   29.69300  -0.07350   -0.24753
台新智慧生活基金-美元                                             9.99080    9.98230   0.00850    0.08515
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.17840    9.17440   0.00400    0.04360
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.01520    9.03220  -0.01700   -0.18822
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.67320    9.66900   0.00420    0.04344
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.50800    9.52600  -0.01800   -0.18896
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.40890   10.46010  -0.05120   -0.48948
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34600    0.34690  -0.00090   -0.25944
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.90580    7.94470  -0.03890   -0.48963
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27610    0.27680  -0.00070   -0.25289
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.29000    6.26000   0.03000    0.47923
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.61500   10.58500   0.03000    0.28342
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.08000   19.94000   0.14000    0.70211
未來資產全球大消費基金                                           14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.87040   11.87120  -0.00080   -0.00674
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.73240    9.73300  -0.00060   -0.00616
未來資產亞洲新富基金                                             21.05000   21.03000   0.02000    0.09510
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55020   12.54980   0.00040    0.00319
未來資產阿波羅基金                                               12.46000   12.36000   0.10000    0.80906
未來資產新興市場債券基金A                                         8.83560    8.83340   0.00220    0.02491
未來資產新興市場債券基金B                                         6.85440    6.85270   0.00170    0.02481
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.98880   10.98790   0.00090    0.00819
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.20670   10.24770  -0.04100   -0.40009
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44370    9.44060   0.00310    0.03284
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58560   10.58220   0.00340    0.03213
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54860    8.57090  -0.02230   -0.26018
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.64110    9.66650  -0.02540   -0.26276
永豐中小基金                                                     48.99000   48.45000   0.54000    1.11455
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.85470    1.85200   0.00270    0.14579
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.40500    2.40140   0.00360    0.14991
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.80240    8.82540  -0.02300   -0.26061
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.07260   11.10160  -0.02900   -0.26122
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.54000    4.47000   0.07000    1.56600
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.22000   21.00000   0.22000    1.04762
永豐主流品牌基金                                                 17.52000   17.47000   0.05000    0.28620
永豐永豐基金                                                     33.87000   33.47000   0.40000    1.19510
永豐亞洲民生消費基金                                             12.07000   12.16000  -0.09000   -0.74013
永豐高科技基金                                                   23.57000   23.24000   0.33000    1.41997
永豐貨幣市場基金                                                 13.86390   13.86340   0.00050    0.00361
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.05680    2.05110   0.00570    0.27790
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.43450    2.43180   0.00270    0.11103
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.92220    7.93360  -0.01140   -0.14369
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.45180   10.46670  -0.01490   -0.14236
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.45640    7.45980  -0.00340   -0.04558
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.28850   11.29370  -0.00520   -0.04604
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.65000   18.72000  -0.07000   -0.37393
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.04000   52.45000   0.59000    1.12488
永豐領航科技基金                                                 38.26000   37.77000   0.49000    1.29733
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.15000   12.05000   0.10000    0.82988
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.70000   11.62000   0.08000    0.68847
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
永豐趨勢平衡基金                                                 47.65000   47.46000   0.19000    0.40034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.44020   11.43910   0.00110    0.00962
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.61570    9.61560   0.00010    0.00104
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74050    9.74030   0.00020    0.00205
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.59670    9.59870  -0.00200   -0.02084
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.68050    9.68250  -0.00200   -0.02066
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.62450    9.62390   0.00060    0.00623
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87630    9.87570   0.00060    0.00608
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.58100    9.58300  -0.00200   -0.02087
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.74880    9.75080  -0.00200   -0.02051
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.51000   11.47000   0.04000    0.34874
兆豐國際中小基金                                                 14.85000   14.81000   0.04000    0.27009
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.43000   14.46000  -0.03000   -0.20747
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.03000   20.09000  -0.06000   -0.29866
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.33000   20.36000  -0.03000   -0.14735
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
兆豐國際生命科學基金                                             14.90000   14.88000   0.02000    0.13441
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.28740   10.28750  -0.00010   -0.00097
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.73640   10.71970   0.01670    0.15579
兆豐國際全球高股息基金                                           11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
兆豐國際全球基金                                                 31.08000   30.96000   0.12000    0.38760
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20830   10.20670   0.00160    0.01568
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.56590    9.57440  -0.00850   -0.08878
兆豐國際國民基金                                                 22.07000   22.09000  -0.02000   -0.09054
兆豐國際第一基金                                                 12.78000   12.79000  -0.01000   -0.07819
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.95900    9.97160  -0.01260   -0.12636
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.00400    8.01410  -0.01010   -0.12603
兆豐國際萬全基金                                                 19.96000   20.03000  -0.07000   -0.34948
兆豐國際電子基金                                                 24.96000   24.76000   0.20000    0.80775
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.01000    8.04000  -0.03000   -0.37313
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.67000   21.59000   0.08000    0.37054
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.37000   17.51000  -0.14000   -0.79954
兆豐國際豐台灣基金                                               32.66000   32.50000   0.16000    0.49231
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48480   12.48440   0.00040    0.00320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.12000   11.05000   0.07000    0.63348
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.12560   11.12500   0.00060    0.00539
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.97990   11.98150  -0.00160   -0.01335
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.76830   10.76750   0.00080    0.00743
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.55110   11.55170  -0.00060   -0.00519
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.28690    8.28650   0.00040    0.00483
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.69590    9.69600  -0.00010   -0.00103
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.18930    9.18850   0.00080    0.00871
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.20330    9.20390  -0.00060   -0.00652
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.51220    9.51140   0.00080    0.00841
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
合庫全球新興市場基金                                              9.52000    9.43000   0.09000    0.95440
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.78150    9.77410   0.00740    0.07571
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.05160   10.04910   0.00250    0.02488
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.27680   10.28310  -0.00630   -0.06127
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.84360   11.84030   0.00330    0.02787
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.79930   13.79600   0.00330    0.02392
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.31890    9.31290   0.00600    0.06443
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.94620    9.94370   0.00250    0.02514
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.21350    8.21850  -0.00500   -0.06084
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.28530    9.28220   0.00310    0.03340
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.58910   10.58650   0.00260    0.02456
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.88690   10.88740  -0.00050   -0.00459
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.66120   10.67320  -0.01200   -0.11243
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.08810   10.12290  -0.03480   -0.34378
安聯中國東協基金                                                 15.98000   15.86000   0.12000    0.75662
安聯中國策略基金                                                 15.16000   15.05000   0.11000    0.73090
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.86000   13.70000   0.16000    1.16788
安聯中華新思路基金-美元                                          14.00000   13.86000   0.14000    1.01010
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.62000   12.52000   0.10000    0.79872
安聯台灣大壩基金                                                 25.26000   25.04000   0.22000    0.87859
安聯台灣科技基金                                                 43.76000   42.94000   0.82000    1.90964
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47390   12.47350   0.00040    0.00321
安聯台灣智慧基金                                                 28.32000   28.00000   0.32000    1.14286
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10550   10.10010   0.00540    0.05346
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.06990   15.06290   0.00700    0.04647
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72380    9.74370  -0.01990   -0.20423
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.08650   12.07980   0.00670    0.05546
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12000   10.11570   0.00430    0.04251
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.26780   12.26360   0.00420    0.03425
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.60420    9.65430  -0.05010   -0.51894
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.45880    9.49460  -0.03580   -0.37706
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.16760    9.20320  -0.03560   -0.38682
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.75000   11.72000   0.03000    0.25597
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.87840   11.87150   0.00690    0.05812
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.94080   10.94060   0.00020    0.00183
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.61460   10.61620  -0.00160   -0.01507
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.03540    9.09770  -0.06230   -0.68479
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.84660    8.89450  -0.04790   -0.53854
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.55760    8.60540  -0.04780   -0.55547
安聯全球人口趨勢基金                                             11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.17000   33.17000   0.00000    0.00000
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.66000    8.72000  -0.06000   -0.68807
安聯全球計量平衡基金                                             12.61000   12.55000   0.06000    0.47809
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06710   12.07840  -0.01130   -0.09356
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.51890   10.54820  -0.02930   -0.27777
安聯全球新興市場基金                                             18.70000   18.60000   0.10000    0.53763
安聯全球農金趨勢基金                                              9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                       9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                       9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             24.51000   24.32000   0.19000    0.78125
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99370    9.99130   0.00240    0.02402
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79700    9.79460   0.00240    0.02450
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.71580   83.62430   0.09150    0.10942
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.76580   12.76480   0.00100    0.00783
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.63430   66.56740   0.06690    0.10050
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.08090   10.08010   0.00080    0.00794
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51380    2.51290   0.00090    0.03582
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62340   10.65050  -0.02710   -0.25445
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09610    2.09350   0.00260    0.12419
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86660    8.89090  -0.02430   -0.27331
宏利台灣動力基金                                                 30.33000   29.97000   0.36000    1.20120
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.40520   10.37520   0.03000    0.28915
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.80960    9.80700   0.00260    0.02651
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.32200    8.29800   0.02400    0.28923
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.06360    8.05750   0.00610    0.07571
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
宏利全球債券組合基金                                             12.96470   12.96480  -0.00010   -0.00077
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77990    2.77760   0.00230    0.08281
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.73110   11.72880   0.00230    0.01961
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.78640    8.78470   0.00170    0.01935
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28210    2.27560   0.00650    0.28564
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.68150   10.70270  -0.02120   -0.19808
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.17270    4.14930   0.02340    0.56395
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.67820    0.67470   0.00350    0.51875
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.34000   19.27000   0.07000    0.36326
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61830   11.61490   0.00340    0.02927
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37810   10.37730   0.00080    0.00771
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01330   10.02220  -0.00890   -0.08880
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.12430    9.12510  -0.00080   -0.00877
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.64460    8.64400   0.00060    0.00694
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.45920    8.46970  -0.01050   -0.12397
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.65090    8.64850   0.00240    0.02775
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.80950    2.81180  -0.00230   -0.08180
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41130    0.41180  -0.00050   -0.12142
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.39490   12.42050  -0.02560   -0.20611
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94050    0.94130  -0.00080   -0.08499
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.69260    7.70970  -0.01710   -0.22180
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.14680    2.14880  -0.00200   -0.09308
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30850    0.30880  -0.00030   -0.09715
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.45420    9.47590  -0.02170   -0.22900
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.34820    0.34840  -0.00020   -0.05741
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62770   13.62730   0.00040    0.00294
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.78000    2.75000   0.03000    1.09091
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.31000   12.21000   0.10000    0.81900
宏利臺灣股息收益基金                                             27.93000   27.59000   0.34000    1.23233
宏利澳幣保本基金                                                 11.91070   11.91360  -0.00290   -0.02434
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.25000   11.14000   0.11000    0.98743
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.76000   11.67000   0.09000    0.77121
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.74000   11.68000   0.06000    0.51370
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.95070    9.95580  -0.00510   -0.05123
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.04200   10.03390   0.00810    0.08073
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.06670    9.08060  -0.01390   -0.15307
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55820   10.57430  -0.01610   -0.15226
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
貝萊德新台幣基金                                                 12.92380   12.92350   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                   24.74000   24.37000   0.37000    1.51826
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15450   11.15500  -0.00050   -0.00448
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.18050   10.19600  -0.01550   -0.15202
保德信大中華基金                                                 30.07000   29.93000   0.14000    0.46776
保德信中小型股基金                                               42.22000   41.62000   0.60000    1.44161
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
保德信中國中小基金-美元                                          10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.66300    9.66610  -0.00310   -0.03207
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.64630    9.65140  -0.00510   -0.05284
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.76480    9.76710  -0.00230   -0.02355
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.43570   10.43810  -0.00240   -0.02299
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
保德信中國品牌基金-美元                                           9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
保德信台商全方位基金                                             34.22000   34.03000   0.19000    0.55833
保德信全球中小基金                                               29.18000   29.27000  -0.09000   -0.30748
保德信全球消費商機基金                                           17.34000   17.33000   0.01000    0.05770
保德信全球基礎建設基金                                           11.99000   11.97000   0.02000    0.16708
保德信全球資源基金                                                7.96000    8.03000  -0.07000   -0.87173
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.36000    9.28000   0.08000    0.86207
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.82000   29.62000   0.20000    0.67522
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.96010    9.93970   0.02040    0.20524
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.64070   10.61940   0.02130    0.20058
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.08100    9.08390  -0.00290   -0.03192
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.69290    9.69600  -0.00310   -0.03197
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.36820    8.36890  -0.00070   -0.00836
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84310   10.84400  -0.00090   -0.00830
保德信亞太基金                                                   22.22000   22.02000   0.20000    0.90827
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.57190    8.56490   0.00700    0.08173
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.17170   11.16260   0.00910    0.08152
保德信店頭市場基金                                               31.90000   31.57000   0.33000    1.04530
保德信拉丁美洲基金                                                7.65000    7.59000   0.06000    0.79051
保德信金平衡基金                                                 28.99000   28.83000   0.16000    0.55498
保德信金滿意基金                                                 39.49000   39.15000   0.34000    0.86845
保德信科技島基金                                                 24.09000   23.88000   0.21000    0.87940
保德信高成長基金                                                 86.51000   85.55000   0.96000    1.12215
保德信第一基金                                                   25.33000   25.02000   0.31000    1.23901
保德信貨幣市場基金                                               15.74580   15.74520   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.64360   10.62020   0.02340    0.22033
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.40850   10.40940  -0.00090   -0.00865
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.91820   10.89320   0.02500    0.22950
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.99600    9.99610  -0.00010   -0.00100
保德信新世紀基金                                                 10.19000   10.10000   0.09000    0.89109
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.23990    8.25230  -0.01240   -0.15026
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.88410   10.90050  -0.01640   -0.15045
保德信新興趨勢組合基金                                           11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
保德信瑞騰基金                                                   15.52910   15.52870   0.00040    0.00258
保德信歐洲組合基金                                               10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.84060    9.84700  -0.00640   -0.06499
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.99130    9.99820  -0.00690   -0.06901
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.76730    9.77050  -0.00320   -0.03275
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.83460    9.83770  -0.00310   -0.03151
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.89060    9.89890  -0.00830   -0.08385
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.89070    9.89900  -0.00830   -0.08385
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.91540    9.92220  -0.00680   -0.06853
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.79950    9.80880  -0.00930   -0.09481
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.75280    9.76450  -0.01170   -0.11982
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.97620    1.97620   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63810    2.63830  -0.00020   -0.00758
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31140    0.31180  -0.00040   -0.12829
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45200    0.45260  -0.00060   -0.13257
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.79500    8.81390  -0.01890   -0.21443
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.90510   11.93560  -0.03050   -0.25554
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.66250    9.66360  -0.00110   -0.01138
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.64040   11.64190  -0.00150   -0.01288
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.18380    9.19660  -0.01280   -0.13918
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.09080   11.10620  -0.01540   -0.13866
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.23870   10.24600  -0.00730   -0.07125
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.07420   10.06960   0.00460    0.04568
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.17290   10.17570  -0.00280   -0.02752
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.65730   10.66000  -0.00270   -0.02533
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.06790   10.06950  -0.00160   -0.01589
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.88850    9.89110  -0.00260   -0.02629
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11640   10.11900  -0.00260   -0.02569
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.83220    9.83320  -0.00100   -0.01017
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.96110    9.96210  -0.00100   -0.01004
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.61560   10.58250   0.03310    0.31278
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.51950    6.52880  -0.00930   -0.14245
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.92880   10.94430  -0.01550   -0.14163
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63790   11.63760   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.45000   18.38000   0.07000    0.38085
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4187.590004169.58000  18.01000    0.43194
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.60700   10.58420   0.02280    0.21542
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.89310   11.84150   0.05160    0.43576
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.15810   11.11360   0.04450    0.40041
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.54000    9.51950   0.02050    0.21535
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.23640   10.19200   0.04440    0.43564
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.03590    9.99590   0.04000    0.40016
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.92700   10.90350   0.02350    0.21553
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.77450   11.72340   0.05110    0.43588
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.73060   11.68380   0.04680    0.40055
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.82000    6.81000   0.01000    0.14684
柏瑞巨人基金                                                     12.59000   12.56000   0.03000    0.23885
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63970   13.63930   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.06000   16.04000   0.02000    0.12469
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.35260   13.37550  -0.02290   -0.17121
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.87070   11.87340  -0.00270   -0.02274
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.52770   12.53310  -0.00540   -0.04309
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.11490    9.13050  -0.01560   -0.17086
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.86930    6.88110  -0.01180   -0.17148
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.02560    9.02760  -0.00200   -0.02215
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.67830    8.68200  -0.00370   -0.04262
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.05270   11.05750  -0.00480   -0.04341
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.54630    8.55000  -0.00370   -0.04327
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.04670   12.04940  -0.00270   -0.02241
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.56760   11.58740  -0.01980   -0.17088
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.65590   11.66080  -0.00490   -0.04202
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.40410   11.40900  -0.00490   -0.04295
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.10330    9.11890  -0.01560   -0.17107
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.08370   10.08600  -0.00230   -0.02280
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.91960    9.92380  -0.00420   -0.04232
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.83090    9.83510  -0.00420   -0.04270
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.66600    9.67020  -0.00420   -0.04343
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.03570   10.04990  -0.01420   -0.14129
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.98780    9.98630   0.00150    0.01502
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93300    9.93470  -0.00170   -0.01711
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01560   10.01480   0.00080    0.00799
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98940   10.00360  -0.01420   -0.14195
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.92880    9.92730   0.00150    0.01511
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.88710    9.88870  -0.00160   -0.01618
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.96960    9.96880   0.00080    0.00803
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.01640   10.03060  -0.01420   -0.14157
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.98780    9.98630   0.00150    0.01502
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93300    9.93470  -0.00170   -0.01711
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01560   10.01480   0.00080    0.00799
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98940   10.00360  -0.01420   -0.14195
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.92880    9.92730   0.00150    0.01511
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.88710    9.88870  -0.00160   -0.01618
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.96960    9.96880   0.00080    0.00803
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.66520   10.67190  -0.00670   -0.06278
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.90880   11.90280   0.00600    0.05041
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.38000   11.37690   0.00310    0.02725
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.25350    9.25920  -0.00570   -0.06156
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.06240   10.05730   0.00510    0.05071
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.92080    9.91800   0.00280    0.02823
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.37820   10.38470  -0.00650   -0.06259
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.08820   11.08260   0.00560    0.05053
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.99430   10.99130   0.00300    0.02729
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.25360    9.25930  -0.00570   -0.06156
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.06280   10.05770   0.00510    0.05071
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.92110    9.91840   0.00270    0.02722
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.27000   13.23000   0.04000    0.30234
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.46000   14.37000   0.09000    0.62630
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.12000   10.06000   0.06000    0.59642
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.65000   11.61000   0.04000    0.34453
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.12000   12.05000   0.07000    0.58091
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.51000   12.44000   0.07000    0.56270
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.44000   13.35000   0.09000    0.67416
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.19000   13.14000   0.05000    0.38052
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.31670   11.29740   0.01930    0.17084
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.50200    7.48920   0.01280    0.17091
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.43350   11.44370  -0.01020   -0.08913
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.12360   11.12080   0.00280    0.02518
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.31120   10.31130  -0.00010   -0.00097
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.52900    8.53660  -0.00760   -0.08903
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.67000    9.66760   0.00240    0.02483
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.69780    9.69790  -0.00010   -0.00103
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.70000   10.69740   0.00260    0.02430
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.04070   10.04960  -0.00890   -0.08856
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.29460   10.29470  -0.00010   -0.00097
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.01840   10.01590   0.00250    0.02496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.21560    9.22380  -0.00820   -0.08890
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.18430    9.18530  -0.00100   -0.01089
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.71910    9.71920  -0.00010   -0.00103
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.33140   12.36020  -0.02880   -0.23301
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.87290   11.88360  -0.01070   -0.09004
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.33850   11.35210  -0.01360   -0.11980
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.49840    7.51600  -0.01760   -0.23417
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.50810    9.51680  -0.00870   -0.09142
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.17260   10.18470  -0.01210   -0.11881
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.60020   10.62500  -0.02480   -0.23341
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.35650   11.37010  -0.01360   -0.11961
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.28770   10.29700  -0.00930   -0.09032
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.56280    9.58510  -0.02230   -0.23265
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.38900   10.40140  -0.01240   -0.11921
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.12220   11.12520  -0.00300   -0.02697
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.72600   11.71630   0.00970    0.08279
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.83120   10.82430   0.00690    0.06375
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.24240    9.24490  -0.00250   -0.02704
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.85780    9.84960   0.00820    0.08325
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.86120    9.85500   0.00620    0.06291
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.05260   11.04350   0.00910    0.08240
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.92350    9.92610  -0.00260   -0.02619
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.32050   10.31400   0.00650    0.06302
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.55430    9.55690  -0.00260   -0.02721
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.39530    9.39790  -0.00260   -0.02767
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.07740   10.06900   0.00840    0.08342
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.62170    9.61560   0.00610    0.06344
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.13000   18.11000   0.02000    0.11044
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.84000   16.82000   0.02000    0.11891
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.03810   13.03760   0.00050    0.00384
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.89380   10.89190   0.00190    0.01744
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.65840   11.64620   0.01220    0.10476
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.18330   12.17540   0.00790    0.06488
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.33050   11.32270   0.00780    0.06889
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.06270   10.06090   0.00180    0.01789
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.51610   10.50510   0.01100    0.10471
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.43250   10.42580   0.00670    0.06426
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.48350   10.47630   0.00720    0.06873
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.31270   10.30190   0.01080    0.10484
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.42400   10.41680   0.00720    0.06912
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.93000   13.85000   0.08000    0.57762
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.92000   30.30000  -0.38000   -1.25413
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.26790    4.24880   0.01910    0.44954
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.02000   19.95000   0.07000    0.35088
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.77690    0.77260   0.00430    0.55656
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.73780    0.73370   0.00410    0.55881
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08220    2.08320  -0.00100   -0.04800
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.68900    9.70060  -0.01160   -0.11958
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.39530    8.40530  -0.01000   -0.11897
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32490    0.32470   0.00020    0.06160
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.38150   11.38050   0.00100    0.00879
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79720    1.79510   0.00210    0.11699
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.17730   10.18710  -0.00980   -0.09620
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34810    0.34770   0.00040    0.11504
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.71850    4.68610   0.03240    0.69141
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.12000   21.99000   0.13000    0.59118
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.74020    0.73430   0.00590    0.80349
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.57310    3.55660   0.01650    0.46393
國泰中港台基金台幣級別                                           16.76000   16.70000   0.06000    0.35928
國泰中港台基金美元級別                                            0.56750    0.56430   0.00320    0.56707
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.37000   27.21000   0.16000    0.58802
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.72000   12.84000  -0.12000   -0.93458
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.28000   35.69000   0.59000    1.65312
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.22860    2.22690   0.00170    0.07634
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35290    0.35230   0.00060    0.17031
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46780    0.46870  -0.00090   -0.19202
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.88000   12.83000   0.05000    0.38971
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46220    0.45930   0.00290    0.63140
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.58000    5.61000  -0.03000   -0.53476
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18550    0.18600  -0.00050   -0.26882
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41390    0.41280   0.00110    0.26647
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37730    0.37640   0.00090    0.23911
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43700    0.43590   0.00110    0.25235
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49360    0.49410  -0.00050   -0.10119
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.51000   19.39000   0.12000    0.61888
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.36530    2.35870   0.00660    0.27982
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.26160   11.23880   0.02280    0.20287
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.29800   10.27720   0.02080    0.20239
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37550    0.37410   0.00140    0.37423
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34340    0.34210   0.00130    0.38001
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49460    0.49450   0.00010    0.02022
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40310    0.40250   0.00060    0.14907
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.04000   18.01000   0.03000    0.16657
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60860    0.60630   0.00230    0.37935
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.11000   25.21000  -0.10000   -0.39667
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.08000   14.06000   0.02000    0.14225
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.74060   37.53110   0.20950    0.55820
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.81750   19.99760  -0.18010   -0.90061
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.90830   18.59660   0.31170    1.67611
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.04390   38.99420   0.04970    0.12745
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.10690   39.18400  -0.07710   -0.19676
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.92940   41.03970  -0.11030   -0.26876
國泰紐幣2021保本基金                                             11.92990   11.91670   0.01320    0.11077
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.20250   12.18830   0.01420    0.11651
國泰紐幣保本基金                                                 12.26520   12.26320   0.00200    0.01631
國泰富時中國A50基金                                              19.93000   20.16000  -0.23000   -1.14087
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33850    0.33810   0.00040    0.11831
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45540    0.45650  -0.00110   -0.24096
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36040    0.35980   0.00060    0.16676
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48490    0.48580  -0.00090   -0.18526
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35070    0.35020   0.00050    0.14278
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47180    0.47280  -0.00100   -0.21151
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.77890   10.77400   0.00490    0.04548
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.89160    7.88800   0.00360    0.04564
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36410    0.36380   0.00030    0.08246
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26630    0.26550   0.00080    0.30132
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.02000   11.94000   0.08000    0.67002
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40580    0.40220   0.00360    0.89508
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14630    2.14830  -0.00200   -0.09310
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44540    1.44670  -0.00130   -0.08986
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35030    0.35030   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37550    0.37540   0.00010    0.02664
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23830    0.23820   0.00010    0.04198
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.76180   10.76330  -0.00150   -0.01394
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.11310    7.11410  -0.00100   -0.01406
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39160    0.39080   0.00080    0.20471
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.08380   12.08660  -0.00280   -0.02317
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41200    0.41190   0.00010    0.02428
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.63030    9.63900  -0.00870   -0.09026
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.63280    8.65810  -0.02530   -0.29221
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54920   10.55870  -0.00950   -0.08997
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.54730    9.57530  -0.02800   -0.29242
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.07910   11.07810   0.00100    0.00903
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13110   10.16470  -0.03360   -0.33056
第一金大中華基金                                                 26.82000   26.47000   0.35000    1.32225
第一金小型精選基金                                               38.20000   37.50000   0.70000    1.86667
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.85000   13.78000   0.07000    0.50798
第一金中國世紀基金-美元                                           9.40790    9.36600   0.04190    0.44736
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.40810    9.37770   0.03040    0.32417
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
第一金中概平衡基金                                               24.99000   24.84000   0.15000    0.60386
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22960   15.22900   0.00060    0.00394
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.61800  177.61200   0.00600    0.00338
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.52460   13.49130   0.03330    0.24683
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.52510   13.49180   0.03330    0.24682
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.98690    9.96930   0.01760    0.17654
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.98770    9.97030   0.01740    0.17452
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.47770    9.47480   0.00290    0.03061
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.50140    9.49850   0.00290    0.03053
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.32690   10.30860   0.01830    0.17752
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80430    9.80130   0.00300    0.03061
第一金全球大趨勢基金                                             22.64000   22.60000   0.04000    0.17699
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.98210    7.95670   0.02540    0.31923
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.72710    5.70890   0.01820    0.31880
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.40230    9.29820   0.10410    1.11957
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.40340    9.29930   0.10410    1.11944
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.19000    9.09000   0.10000    1.10011
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.19000    9.09000   0.10000    1.10011
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.59860    9.49230   0.10630    1.11986
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.59970    9.49350   0.10620    1.11866
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.38000    9.28000   0.10000    1.07759
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.39000    9.28000   0.11000    1.18534
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.66190    8.64940   0.01250    0.14452
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.10010   10.08550   0.01460    0.14476
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.82740    9.82480   0.00260    0.02646
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.10680    8.10550   0.00130    0.01604
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.93140    8.93710  -0.00570   -0.06378
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.93170    8.93730  -0.00560   -0.06266
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02710   11.02410   0.00300    0.02721
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02790   11.02500   0.00290    0.02630
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97100    9.97010   0.00090    0.00903
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.64320   14.65250  -0.00930   -0.06347
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.51610   14.63750  -0.12140   -0.82938
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.53410   14.65560  -0.12150   -0.82903
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.16000   13.30000  -0.14000   -1.05263
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.19000   13.33000  -0.14000   -1.05026
第一金亞洲科技基金                                               20.68000   20.52000   0.16000    0.77973
第一金亞洲新興市場基金                                           13.92000   13.87000   0.05000    0.36049
第一金店頭市場基金                                                9.87000    9.72000   0.15000    1.54321
第一金創新趨勢基金                                               23.85000   23.54000   0.31000    1.31691
第一金電子基金                                                   33.19000   32.60000   0.59000    1.80982
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.27000   19.12000   0.15000    0.78452
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.25000   20.42000  -0.17000   -0.83252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                          9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.84000   13.91000  -0.07000   -0.50324
統一大滿貫基金                                                   31.74000   31.51000   0.23000    0.72993
統一大龍印基金                                                   16.39000   16.35000   0.04000    0.24465
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
統一中小基金                                                     24.88000   24.59000   0.29000    1.17934
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.62760    9.62230   0.00530    0.05508
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.75550    9.76750  -0.01200   -0.12286
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.27320    9.28780  -0.01460   -0.15720
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.21930   11.21320   0.00610    0.05440
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.28340   11.29740  -0.01400   -0.12392
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.73350   10.75050  -0.01700   -0.15813
統一台灣動力基金                                                 16.15000   15.93000   0.22000    1.38104
統一全天候基金                                                  105.76000  104.17000   1.59000    1.52635
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.58170    8.54290   0.03880    0.45418
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.00130    8.97660   0.02470    0.27516
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.83600    8.81730   0.01870    0.21208
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.74500    8.70540   0.03960    0.45489
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.17250    9.14730   0.02520    0.27549
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.00400    8.98500   0.01900    0.21146
統一全球債券組合基金                                             12.06630   12.06160   0.00470    0.03897
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.65000   14.54000   0.11000    0.75653
統一全球新科技基金(美元)                                         14.94000   14.86000   0.08000    0.53836
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.76000   13.72000   0.04000    0.29155
統一亞太基金                                                     26.10000   26.10000   0.00000    0.00000
統一亞洲大金磚基金                                               12.66000   12.70000  -0.04000   -0.31496
統一奔騰基金                                                     56.53000   55.90000   0.63000    1.12701
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63760   16.63710   0.00050    0.00301
統一強漢基金(人民幣)                                              9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
統一強漢基金(美元)                                                9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
統一強漢基金(新台幣)                                             24.24000   24.19000   0.05000    0.20670
統一統信基金                                                     31.21000   30.88000   0.33000    1.06865
統一黑馬基金                                                     57.59000   56.91000   0.68000    1.19487
統一新亞洲科技能源基金                                           19.14000   18.99000   0.15000    0.78989
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.36410    8.37830  -0.01420   -0.16949
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.44560   10.46350  -0.01790   -0.17107
統一經建基金                                                     44.88000   44.19000   0.69000    1.56144
統一龍馬基金                                                     64.91000   64.42000   0.49000    0.76063
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.18000   21.17000   0.01000    0.04724
野村中小基金                                                     47.55000   46.87000   0.68000    1.45082
野村中國機會基金                                                 13.94000   13.94000   0.00000    0.00000
野村巴西基金                                                      6.40000    6.38000   0.02000    0.31348
野村日本領先基金                                                 12.50000   12.48000   0.02000    0.16026
野村台灣高股息基金                                               22.14000   22.04000   0.10000    0.45372
野村台灣運籌基金                                                 35.89000   35.50000   0.39000    1.09859
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.72610    9.71530   0.01080    0.11116
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.71410    9.71590  -0.00180   -0.01853
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.72680    9.72770  -0.00090   -0.00925
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.80770    9.79680   0.01090    0.11126
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.77670    9.77850  -0.00180   -0.01841
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.75660    9.75750  -0.00090   -0.00922
野村平衡基金                                                     18.79000   18.62000   0.17000    0.91300
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.94000    8.88000   0.06000    0.67568
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.12000    9.03000   0.09000    0.99668
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.82000   12.73000   0.09000    0.70699
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.15000   10.06000   0.09000    0.89463
野村全球生技醫療基金                                             15.93000   15.91000   0.02000    0.12571
野村全球品牌基金                                                 27.50000   27.36000   0.14000    0.51170
野村全球氣候變遷基金                                              8.50000    8.55000  -0.05000   -0.58480
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.86000   12.89000  -0.03000   -0.23274
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.01000   19.06000  -0.05000   -0.26233
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.13000   12.12000   0.01000    0.08251
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.60170   10.60770  -0.00600   -0.05656
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.42540   10.43460  -0.00920   -0.08817
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.67560    9.65180   0.02380    0.24659
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.41730    9.40670   0.01060    0.11269
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.88150    8.87920   0.00230    0.02590
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.06070   11.03350   0.02720    0.24652
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.58200   10.57010   0.01190    0.11258
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.02900   10.02620   0.00280    0.02793
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.29960   11.27220   0.02740    0.24308
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.87160   10.85960   0.01200    0.11050
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.43170   10.43180  -0.00010   -0.00096
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.51760   10.47870   0.03890    0.37123
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.60100   10.56990   0.03110    0.29423
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.95150    9.92830   0.02320    0.23368
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.59030    9.58500   0.00530    0.05529
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.77530    9.74600   0.02930    0.30064
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.92310   11.87890   0.04420    0.37209
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.78850   12.75260   0.03590    0.28151
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.98630   10.96050   0.02580    0.23539
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.59100   10.58510   0.00590    0.05574
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.02490   10.99200   0.03290    0.29931
野村成長基金                                                     28.07000   27.81000   0.26000    0.93492
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.78310    9.72770   0.05540    0.56951
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.77270    9.73090   0.04180    0.42956
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.65310    9.63020   0.02290    0.23779
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.94960    9.89330   0.05630    0.56907
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.90480    9.86250   0.04230    0.42890
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.78680    9.76350   0.02330    0.23864
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.17000   13.18000  -0.01000   -0.07587
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.10500   10.10820  -0.00320   -0.03166
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.02300   10.03720  -0.01420   -0.14147
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.89190    9.91530  -0.02340   -0.23600
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.46180   10.46520  -0.00340   -0.03249
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.32220   10.33670  -0.01450   -0.14028
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.19200   10.21620  -0.02420   -0.23688
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.01240    9.01070   0.00170    0.01887
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.80850    9.79200   0.01650    0.16850
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.68300    9.67790   0.00510    0.05270
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.43980   13.43720   0.00260    0.01935
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.62690   12.60550   0.02140    0.16977
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.34320   10.33770   0.00550    0.05320
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.28010   10.27050   0.00960    0.09347
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.95950    9.96210  -0.00260   -0.02610
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38980    9.39560  -0.00580   -0.06173
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.96030   10.96710  -0.00680   -0.06200
野村泰國基金                                                     44.48000   44.37000   0.11000    0.24792
野村高科技基金                                                   10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
野村貨幣市場基金                                                 16.24480   16.24420   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                     17.19000   17.15000   0.04000    0.23324
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.03550    8.04480  -0.00930   -0.11560
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.73270   11.74610  -0.01340   -0.11408
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.36000    7.31000   0.05000    0.68399
野村精選貨幣市場基金                                             12.06900   12.06880   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.16000   12.22000  -0.06000   -0.49100
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.31000   11.42000  -0.11000   -0.96322
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.40000    8.44000  -0.04000   -0.47393
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.86000   11.92000  -0.06000   -0.50336
野村積極成長基金                                                 11.85000   11.74000   0.11000    0.93697
野村優質基金                                                     32.52000   32.06000   0.46000    1.43481
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.70860    8.69960   0.00900    0.10345
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.06340    8.06090   0.00250    0.03101
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88920    7.89620  -0.00700   -0.08865
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.54740   11.53560   0.01180    0.10229
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50480   10.50170   0.00310    0.02952
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.30640   10.31560  -0.00920   -0.08919
野村環球基金-人民幣計價                                          15.19000   15.15000   0.04000    0.26403
野村環球基金-美元計價                                            12.09000   12.07000   0.02000    0.16570
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.27000   16.28000  -0.01000   -0.06143
野村鴻利基金                                                     21.55000   21.37000   0.18000    0.84230
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84720   16.84690   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     19.79000   19.64000   0.15000    0.76375
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
野村鑫平衡組合基金                                               14.58000   14.53000   0.05000    0.34412
野村鑫全球債券組合基金                                           13.19810   13.19680   0.00130    0.00985
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.87940    9.89220  -0.01280   -0.12939
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.88230    9.89090  -0.00860   -0.08695
凱基台商天下基金                                                 13.47000   13.44000   0.03000    0.22321
凱基台灣精五門基金                                               20.59000   20.39000   0.20000    0.98087
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.86110   10.83920   0.02190    0.20204
凱基亞太高股息基金                                               13.11000   13.13000  -0.02000   -0.15232
凱基亞洲四金磚基金                                               17.85000   17.80000   0.05000    0.28090
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.56000   13.49000   0.07000    0.51890
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.29420   13.22270   0.07150    0.54074
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.60000   12.56000   0.04000    0.31847
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52890   11.52860   0.00030    0.00260
凱基開創基金                                                     26.51000   26.24000   0.27000    1.02896
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.01000   20.05000  -0.04000   -0.19950
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.16400   20.15410   0.00990    0.04912
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.49000   18.43000   0.06000    0.32556
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.36410   18.26310   0.10100    0.55303
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.06100   10.08700  -0.02600   -0.25776
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.02370    8.04440  -0.02070   -0.25732
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.02000    8.00000   0.02000    0.25000
凱基資源國基金                                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.70710   11.67510   0.03200    0.27409
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.97520   10.96610   0.00910    0.08298
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.52000   12.50000   0.02000    0.16000
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.74810   12.70680   0.04130    0.32502
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.26000   15.11000   0.15000    0.99272
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.18000   29.78000  -0.60000   -2.01478
富邦NASDAQ-100基金                                               27.08000   27.19000  -0.11000   -0.40456
富邦上証180基金                                                  30.84000   31.05000  -0.21000   -0.67633
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23360    0.23150   0.00210    0.90713
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.93000    6.88000   0.05000    0.72674
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.24000    7.24000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.72000   41.29000  -0.57000   -1.38048
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.68830   11.65160   0.03670    0.31498
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.08230   11.04520   0.03710    0.33589
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.79510   10.77400   0.02110    0.19584
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.33520   10.30270   0.03250    0.31545
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.72020    9.68770   0.03250    0.33548
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.47760    9.45910   0.01850    0.19558
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.74020   20.83570  -0.09550   -0.45835
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.21920   11.21810   0.00110    0.00981
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.73190   10.74170  -0.00980   -0.09123
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.96720   12.96130   0.00590    0.04552
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.92090    1.92150  -0.00060   -0.03123
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.66010    9.65570   0.00440    0.04557
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.47850    1.47900  -0.00050   -0.03381
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58250   11.58010   0.00240    0.02073
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74540    1.74480   0.00060    0.03439
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10520   10.10310   0.00210    0.02079
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54210    1.54160   0.00050    0.03243
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.38000   14.42000  -0.04000   -0.27739
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.63000   24.50000   0.13000    0.53061
富邦日本東証基金                                                 22.64000   22.57000   0.07000    0.31015
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.31000   42.14000   0.17000    0.40342
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.72000   45.12000   0.60000    1.32979
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.52000   49.04000   0.48000    0.97879
富邦台灣心基金                                                   21.42000   21.18000   0.24000    1.13314
富邦台灣釆吉50基金                                               46.32000   45.87000   0.45000    0.98103
富邦台灣科技指數基金                                             52.67000   52.15000   0.52000    0.99712
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29190    0.28950   0.00240    0.82902
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.84000    8.79000   0.05000    0.56883
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31380    2.31670  -0.00290   -0.12518
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34150    0.34150   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.68780   10.68510   0.00270    0.02527
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01930    2.02190  -0.00260   -0.12859
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32970    0.32970   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.26940    9.26710   0.00230    0.02482
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.01000   22.88000   0.13000    0.56818
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.75000   14.91000  -0.16000   -1.07311
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.21000   28.61000   0.60000    2.09717
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62010   15.61950   0.00060    0.00384
富邦長紅基金                                                     62.70000   62.05000   0.65000    1.04754
富邦科技基金                                                     23.64000   23.40000   0.24000    1.02564
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.01510   39.13110  -0.11600   -0.29644
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.03990   37.82450   0.21540    0.56947
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.51350   37.53790  -0.02440   -0.06500
富邦恒生國企ETF基金                                              21.82000   21.34000   0.48000    2.24930
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.71000   13.03000  -0.32000   -2.45587
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.40000   32.83000   1.57000    4.78221
富邦高成長基金                                                   23.95000   23.72000   0.23000    0.96965
富邦基金                                                         12.74000   12.65000   0.09000    0.71146
富邦深証100基金                                                  10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.83000   20.88000  -0.05000   -0.23946
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40100    0.40130  -0.00030   -0.07476
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20430   12.20060   0.00370    0.03033
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.57380    9.57090   0.00290    0.03030
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30240    0.30260  -0.00020   -0.06609
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.95300    8.95030   0.00270    0.03017
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.78890    9.77010   0.01880    0.19242
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.93610    9.93970  -0.00360   -0.03622
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.78890    9.77010   0.01880    0.19242
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.93610    9.93970  -0.00360   -0.03622
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.46000   19.32000   0.14000    0.72464
富邦精準基金                                                     45.06000   44.61000   0.45000    1.00874
富邦精銳中小基金                                                 11.54000   11.40000   0.14000    1.22807
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.96000   20.79000   0.17000    0.81770
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.94000    8.01000  -0.07000   -0.87391
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.29000   14.05000   0.24000    1.70819
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.32000   19.39000  -0.07000   -0.36101
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.16670   10.16320   0.00350    0.03444
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.16830   11.14860   0.01970    0.17670
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.83510   10.84430  -0.00920   -0.08484
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.98600    9.98270   0.00330    0.03306
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.92550   10.90630   0.01920    0.17605
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.57810   10.58710  -0.00900   -0.08501
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富達台灣成長基金                                                 29.44000   29.31000   0.13000    0.44353
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.18580    9.17550   0.01030    0.11226
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.63570    9.62680   0.00890    0.09245
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.47840    9.46790   0.01050    0.11090
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.90930    9.89820   0.01110    0.11214
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.86730    9.85830   0.00900    0.09129
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.70550    9.69470   0.01080    0.11140
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.75710    9.74600   0.01110    0.11389
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.70840    8.68690   0.02150    0.24750
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.60130    9.57950   0.02180    0.22757
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.21160    9.18910   0.02250    0.24486
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.50810   10.48220   0.02590    0.24709
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.22160   10.19840   0.02320    0.22749
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.86250    9.83820   0.02430    0.24700
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.31870    9.29540   0.02330    0.25066
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.67090    9.64720   0.02370    0.24567
富達卓越領航全球組合基金                                         14.79000   14.80000  -0.01000   -0.06757
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.93060    8.91260   0.01800    0.20196
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.54250    9.52520   0.01730    0.18162
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.35710    9.33810   0.01900    0.20347
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.91660    9.89660   0.02000    0.20209
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.82970    9.81180   0.01790    0.18243
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.67010    9.65050   0.01960    0.20310
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.42400    9.40490   0.01910    0.20309
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.70580    9.68530   0.02050    0.21166
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.84000    8.79000   0.05000    0.56883
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.01000   10.93000   0.08000    0.73193
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.59960    9.59530   0.00430    0.04481
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.33880    9.33080   0.00800    0.08574
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.81290    8.81440  -0.00150   -0.01702
富蘭克林華美中華基金                                             14.09000   14.08000   0.01000    0.07102
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             19.90000   19.65000   0.25000    1.27226
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.65000   19.54000   0.11000    0.56295
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.11040    8.09240   0.01800    0.22243
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.39320    9.36490   0.02830    0.30219
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.96710    9.93690   0.03020    0.30392
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.40440    9.38360   0.02080    0.22166
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.03450   11.02920   0.00530    0.04805
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.92540    8.92110   0.00430    0.04820
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.42500    9.42040   0.00460    0.04883
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.99200   13.00140  -0.00940   -0.07230
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.49300   10.50050  -0.00750   -0.07143
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.13110   10.12640   0.00470    0.04641
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.82830    7.82470   0.00360    0.04601
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.37030    9.36600   0.00430    0.04591
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.57200   10.57580  -0.00380   -0.03593
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.63160    7.63440  -0.00280   -0.03668
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.15030    9.15370  -0.00340   -0.03714
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.43550   10.43080   0.00470    0.04506
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.88240    7.87880   0.00360    0.04569
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.31050    8.30920   0.00130    0.01565
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.48050    9.47110   0.00940    0.09925
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.09750   10.08740   0.01010    0.10012
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63320   12.63120   0.00200    0.01583
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.05000    9.95000   0.10000    1.00503
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.76090   12.74750   0.01340    0.10512
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           38.94000   38.68000   0.26000    0.67218
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28860   10.28830   0.00030    0.00292
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.96000   12.99000  -0.03000   -0.23095
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.12000   13.13000  -0.01000   -0.07616
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.62000   14.67000  -0.05000   -0.34083
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.71340    7.74940  -0.03600   -0.46455
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.10490   11.05780   0.04710    0.42594
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.07510   10.06360   0.01150    0.11427
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.24230   11.22940   0.01290    0.11488
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.26600    7.26230   0.00370    0.05095
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.62100    9.60980   0.01120    0.11655
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.52610   10.51390   0.01220    0.11604
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.86680   10.86130   0.00550    0.05064
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.67000   19.72000  -0.05000   -0.25355
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.52030   11.51930   0.00100    0.00868
復華人生目標基金                                                 36.20160   36.00520   0.19640    0.54548
復華大中華中小策略基金                                            9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
復華中小精選基金                                                 67.42000   67.10000   0.32000    0.47690
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.80000   10.74000   0.06000    0.55866
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.00000   10.93000   0.07000    0.64044
復華台灣智能基金                                                 11.50000   11.45000   0.05000    0.43668
復華全方位基金                                                   27.68000   27.62000   0.06000    0.21723
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.97000   12.92000   0.05000    0.38700
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.57000   19.54000   0.03000    0.15353
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.97000   19.95000   0.02000    0.10025
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.40000   15.26000   0.14000    0.91743
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.22000   14.12000   0.10000    0.70822
復華全球原物料基金                                                9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.48090   11.48560  -0.00470   -0.04092
復華全球債券基金                                                 13.59750   13.58310   0.01440    0.10601
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.68000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.90000   13.81000   0.09000    0.65170
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.82000    9.75000   0.07000    0.71795
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
復華有利貨幣市場基金                                             13.42030   13.41990   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 13.64000   13.56000   0.08000    0.58997
復華亞太成長基金                                                 14.17000   13.96000   0.21000    1.50430
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
復華東協世紀基金                                                 13.58000   13.50000   0.08000    0.59259
復華美國新星基金-美元                                            12.04000   11.99000   0.05000    0.41701
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
復華恒生基金                                                     21.85000   21.48000   0.37000    1.72253
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.14000    8.31000  -0.17000   -2.04573
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.13000   35.72000   1.41000    3.94737
復華神盾基金                                                     24.78060   24.64790   0.13270    0.53838
復華高成長基金                                                   61.83000   61.49000   0.34000    0.55294
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38020   14.37980   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         18.35000   18.33000   0.02000    0.10911
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.63000   49.36000   0.27000    0.54700
復華復華基金                                                     19.57000   19.47000   0.10000    0.51361
復華華人世紀基金                                                 18.90000   18.74000   0.16000    0.85379
復華傳家二號基金                                                 28.11740   28.02950   0.08790    0.31360
復華傳家基金                                                     23.26250   23.27600  -0.01350   -0.05800
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.80000   14.79000   0.01000    0.06761
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.98000   13.92000   0.06000    0.43103
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.57000   18.60000  -0.03000   -0.16129
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.09000    6.08000   0.01000    0.16447
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.31000   13.29000   0.02000    0.15049
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.92000   13.90000   0.02000    0.14388
復華新興市場短期收益基金                                         10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
復華滬深300 A股基金                                              23.40000   23.49000  -0.09000   -0.38314
復華數位經濟基金                                                 54.14000   53.84000   0.30000    0.55721
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.18000   11.12000   0.06000    0.53957
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.90200    9.90410  -0.00210   -0.02120
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.74810    9.75180  -0.00370   -0.03794
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.05760   10.05980  -0.00220   -0.02187
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.87030    9.87400  -0.00370   -0.03747
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.86290    9.86820  -0.00530   -0.05371
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.97590   10.00450  -0.02860   -0.28587
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.90930    9.91310  -0.00380   -0.03833
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.02180   10.04900  -0.02720   -0.27067
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.90830    9.91220  -0.00390   -0.03935
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.02450   10.05150  -0.02700   -0.26862
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.30010    9.30210  -0.00200   -0.02150
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.12870    9.13200  -0.00330   -0.03614
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.74750    8.77100  -0.02350   -0.26793
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37820   11.38050  -0.00230   -0.02021
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.18050   11.18170  -0.00120   -0.01073
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.83520   10.86430  -0.02910   -0.26785
景順主流基金                                                     18.59000   18.50000   0.09000    0.48649
景順台灣科技基金                                                 32.43000   32.17000   0.26000    0.80821
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
景順全球科技基金                                                 20.03000   20.10000  -0.07000   -0.34826
景順全球康健基金                                                 17.41000   17.36000   0.05000    0.28802
景順貨幣市場基金                                                 15.91980   15.91940   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                     34.10000   33.87000   0.23000    0.67907
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.82000   14.74000   0.08000    0.54274
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.31000   13.27000   0.04000    0.30143
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.15000    8.96000   0.19000    2.12054
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.93000    8.78000   0.15000    1.70843
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.24000    9.06000   0.18000    1.98675
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.03000    8.87000   0.16000    1.80383
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.73040    8.72150   0.00890    0.10205
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.36450    8.37410  -0.00960   -0.11464
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.03350   11.02230   0.01120    0.10161
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.54550   10.55770  -0.01220   -0.11556
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.28000    8.22000   0.06000    0.72993
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.62000    8.52000   0.10000    1.17371
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.13000   12.03000   0.10000    0.83126
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.55050    9.55400  -0.00350   -0.03663
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.36320    9.38850  -0.02530   -0.26948
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.76450    9.76810  -0.00360   -0.03685
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.57470    9.60050  -0.02580   -0.26874
華南永昌永昌基金                                                 19.40000   19.27000   0.13000    0.67462
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.32550   14.33370  -0.00820   -0.05721
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
華南永昌全球精品基金                                             15.39000   15.28000   0.11000    0.71990
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.62000   11.55000   0.07000    0.60606
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.14000   11.10000   0.04000    0.36036
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.57000   13.49000   0.08000    0.59303
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.99000   12.95000   0.04000    0.30888
華南永昌物聯網精選基金                                           12.08000   11.99000   0.09000    0.75063
華南永昌策略報酬基金                                             10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18320   16.18260   0.00060    0.00371
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.68630   24.39920   0.28710    1.17668
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92210   11.92170   0.00040    0.00336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17430   10.17330   0.00100    0.00983
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.53320   10.54540  -0.01220   -0.11569
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93210    9.93110   0.00100    0.01007
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.25040   10.25850  -0.00810   -0.07896
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04680   10.04720  -0.00040   -0.00398
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.33660   10.35010  -0.01350   -0.13043
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.90450    9.90490  -0.00040   -0.00404
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.18600   10.19930  -0.01330   -0.13040
華頓中小型基金                                                   24.45000   24.41000   0.04000    0.16387
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.38280   12.36550   0.01730    0.13991
華頓台灣基金                                                     27.61000   27.35000   0.26000    0.95064
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50430   11.50390   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             17.05000   16.91000   0.14000    0.82791
華頓全球高收益債券基金A                                          13.41990   13.42490  -0.00500   -0.03724
華頓全球高收益債券基金B                                           8.50260    8.50580  -0.00320   -0.03762
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.03000    6.07000  -0.04000   -0.65898
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.86110    2.86240  -0.00130   -0.04542
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.41970   13.45450  -0.03480   -0.25865
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45280    0.45290  -0.00010   -0.02208
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.68000   11.67850   0.00150    0.01284
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.65640   10.65130   0.00510    0.04788
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.89110   10.91300  -0.02190   -0.20068
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.93040    9.95030  -0.01990   -0.19999
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.56630   11.56260   0.00370    0.03200
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.64440   10.63770   0.00670    0.06298
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.94000   11.75000   0.19000    1.61702
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.78000   10.64000   0.14000    1.31579
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.04000   11.85000   0.19000    1.60338
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41840    2.41870  -0.00030   -0.01240
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96920    1.96700   0.00220    0.11185
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.24540   12.24460   0.00080    0.00653
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.10900   10.10840   0.00060    0.00594
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38210    0.38200   0.00010    0.02618
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32690    0.32660   0.00030    0.09186
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.38000    3.37000   0.01000    0.29674
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.84000   15.82000   0.02000    0.12642
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.53000    0.53000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.86000   17.76000   0.10000    0.56306
匯豐台灣精典基金                                                 23.48000   23.20000   0.28000    1.20690
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.28000    8.29000  -0.01000   -0.12063
匯豐安富基金                                                     25.00000   24.81000   0.19000    0.76582
匯豐成功基金                                                     39.42000   38.93000   0.49000    1.25867
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.35000   11.28000   0.07000    0.62057
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.37000   11.31000   0.06000    0.53050
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.13000   11.07000   0.06000    0.54201
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.23000   11.16000   0.07000    0.62724
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44410    2.44110   0.00300    0.12290
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24960    2.24650   0.00310    0.13799
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.74440   11.73600   0.00840    0.07157
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.23610    8.22750   0.00860    0.10453
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38760    0.38700   0.00060    0.15504
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35160    0.35110   0.00050    0.14241
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.28000    8.24000   0.04000    0.48544
匯豐金磚動力基金                                                 14.76000   14.70000   0.06000    0.40816
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97180   14.97160   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.18000    5.18000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                 11.38000   11.29000   0.09000    0.79717
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.67020    5.64220   0.02800    0.49626
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.17080    9.14290   0.02790    0.30515
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.28000   49.69000   0.59000    1.18736
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.28000   49.69000   0.59000    1.18736
匯豐龍騰電子基金                                                 36.33000   35.99000   0.34000    0.94471
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.37910   12.37910   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.49000   19.24000   0.25000    1.29938
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.22000   11.18000   0.04000    0.35778
新光中國成長基金(美元)                                           12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.69000   11.70000  -0.01000   -0.08547
新光台灣富貴基金                                                 23.30000   23.02000   0.28000    1.21633
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.94780    9.93600   0.01180    0.11876
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.34410    9.36430  -0.02020   -0.21571
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65740    9.64660   0.01080    0.11196
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.06180    9.08140  -0.01960   -0.21583
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42470   15.42420   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.49000   24.38000   0.11000    0.45119
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.86000   23.82000   0.04000    0.16793
新光兩岸優勢基金                                                 13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
新光店頭基金                                                     25.18000   24.91000   0.27000    1.08390
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
新光創新科技基金                                                 15.16000   15.03000   0.13000    0.86494
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.78650    9.78280   0.00370    0.03782
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.09350   10.08620   0.00730    0.07238
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.74440    9.75450  -0.01010   -0.10354
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.39850    9.39450   0.00400    0.04258
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.70600    9.69800   0.00800    0.08249
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.36460    9.37380  -0.00920   -0.09815
新光澳幣八年期保本基金                                           10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
新光澳幣十年期保本基金                                           10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04510   10.04120   0.00390    0.03884
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.04470   10.04080   0.00390    0.03884
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.94010    9.94210  -0.00200   -0.02012
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.94010    9.94210  -0.00200   -0.02012
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.94630    9.94270   0.00360    0.03621
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.94610    9.94240   0.00370    0.03721
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.92430    9.92020   0.00410    0.04133
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.92660    9.92250   0.00410    0.04132
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.21000    7.23000  -0.02000   -0.27663
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.94260    9.93750   0.00510    0.05132
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.73140    9.72620   0.00520    0.05346
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.92300    9.91850   0.00450    0.04537
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.74650    9.74180   0.00470    0.04825
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.80970    9.80010   0.00960    0.09796
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.04940   10.03990   0.00950    0.09462
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.86570   13.87360  -0.00790   -0.05694
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.69670    8.70160  -0.00490   -0.05631
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.39740   36.35260   0.04480    0.12324
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.85230   36.69450   0.15780    0.43004
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.60540   38.50700   0.09840    0.25554
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.08050   11.07950   0.00100    0.00903
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.29780   10.33210  -0.03430   -0.33198
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.83870   12.72230   0.11640    0.91493
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.41970   10.33650   0.08320    0.80491
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
群益大印度基金-人民幣                                            13.16630   13.14560   0.02070    0.15747
群益大印度基金-美元                                              13.44500   13.43850   0.00650    0.04837
群益大印度基金-新臺幣                                            12.25000   12.27000  -0.02000   -0.16300
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.23830   12.25690  -0.01860   -0.15175
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.81430   12.84790  -0.03360   -0.26152
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.46400   11.48160  -0.01760   -0.15329
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.95360   10.98220  -0.02860   -0.26042
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.82050    9.83550  -0.01500   -0.15251
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.42140    9.44600  -0.02460   -0.26043
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.57350    9.58810  -0.01460   -0.15227
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.49190    9.51670  -0.02480   -0.26059
群益中小型股基金                                                 47.55000   46.93000   0.62000    1.32112
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.80930    9.78380   0.02550    0.26063
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.88820    9.87330   0.01490    0.15091
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.91200    8.91920  -0.00720   -0.08072
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.75820    8.73550   0.02270    0.25986
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.82840    8.81510   0.01330    0.15088
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.95750    7.96400  -0.00650   -0.08162
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.44870   11.44530   0.00340    0.02971
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.27160   11.27040   0.00120    0.01065
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.56910   10.59310  -0.02400   -0.22656
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.23070    9.15250   0.07820    0.85441
群益中國新機會基金N-美元                                          9.20330    9.13530   0.06800    0.74437
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.18640    8.11710   0.06930    0.85375
群益中國新機會基金-美元                                           9.84070    9.76800   0.07270    0.74427
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
群益平衡王基金                                                   19.22960   19.13380   0.09580    0.50068
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.98000    7.94000   0.04000    0.50378
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.80000    5.77000   0.03000    0.51993
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.92810    9.80580   0.12230    1.24722
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.28950   10.17380   0.11570    1.13723
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.37000    9.29000   0.08000    0.86114
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.05250    8.94100   0.11150    1.24706
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.38200    9.27650   0.10550    1.13728
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.55000    8.47000   0.08000    0.94451
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.89390    9.89590  -0.00200   -0.02021
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.73440    9.73810  -0.00370   -0.03800
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.43980    9.44170  -0.00190   -0.02012
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.36100    9.36450  -0.00350   -0.03738
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.95090    9.95280  -0.00190   -0.01909
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.03950   10.04320  -0.00370   -0.03684
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.60590    9.60780  -0.00190   -0.01978
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.10240   10.12470  -0.02230   -0.22025
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.44840    7.46490  -0.01650   -0.22103
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.03000    0.00000  10.03000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.67040   14.59620   0.07420    0.50835
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.90000   13.87000   0.03000    0.21629
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.58000   11.63000  -0.05000   -0.42992
群益印度中小基金N-美元                                           10.26340   10.24320   0.02020    0.19720
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                          15.24370   15.19710   0.04660    0.30664
群益印度中小基金-美元                                            14.67930   14.65040   0.02890    0.19726
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.31000   16.32000  -0.01000   -0.06127
群益多利策略組合基金                                             11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
群益多重資產組合基金                                             15.44000   15.40000   0.04000    0.25974
群益安家基金                                                     23.92900   23.65360   0.27540    1.16430
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06240   16.06180   0.00060    0.00374
群益那斯達克生技基金                                             20.86000   20.87000  -0.01000   -0.04792
群益亞太中小基金                                                 13.00000   12.91000   0.09000    0.69713
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.27000   17.22000   0.05000    0.29036
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.59790    9.60400  -0.00610   -0.06352
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47880    7.48360  -0.00480   -0.06414
群益店頭市場基金                                                 98.67000   97.21000   1.46000    1.50190
群益東方盛世基金                                                  9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
群益東協成長基金-人民幣                                          14.15720   14.08220   0.07500    0.53259
群益東協成長基金-美元                                            13.49260   13.43570   0.05690    0.42350
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.82000   12.80000   0.02000    0.15625
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.13860   11.13290   0.00570    0.05120
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.69350   10.69210   0.00140    0.01309
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.02300   10.03330  -0.01030   -0.10266
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.98040    9.97530   0.00510    0.05113
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.58500    9.58370   0.00130    0.01356
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.98190    8.99100  -0.00910   -0.10121
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.03320   10.03190   0.00130    0.01296
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.76660    9.76170   0.00490    0.05020
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.75530    9.75410   0.00120    0.01230
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.01210   10.02230  -0.01020   -0.10177
群益長安基金                                                     28.23000   27.89000   0.34000    1.21907
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.97520   14.08450  -0.10930   -0.77603
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.96000   13.10000  -0.14000   -1.06870
群益真善美基金                                                   17.38080   17.27980   0.10100    0.58450
群益馬拉松基金                                                  121.95000  120.78000   1.17000    0.96870
群益深証中小板基金                                               14.99000   14.97000   0.02000    0.13360
群益創新科技基金                                                 31.92000   31.46000   0.46000    1.46217
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.57840    9.51710   0.06130    0.64410
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.57150    9.52060   0.05090    0.53463
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.43090   10.36410   0.06680    0.64453
群益華夏盛世基金-美元                                            10.55400   10.49780   0.05620    0.53535
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.72000   16.67000   0.05000    0.29994
群益奧斯卡基金                                                   27.01000   26.69000   0.32000    1.19895
群益新興金鑽基金-美元                                            13.05750   12.94080   0.11670    0.90180
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
群益葛萊美基金                                                   23.17000   23.00000   0.17000    0.73913
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.44000   18.26000   0.18000    0.98576
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.66000    8.74000  -0.08000   -0.91533
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.56000   12.34000   0.22000    1.78282
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.52340   11.47780   0.04560    0.39729
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.32060   11.27680   0.04380    0.38841
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.21520   11.16850   0.04670    0.41814
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.65480    8.62050   0.03430    0.39789
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.32510    9.28910   0.03600    0.38755
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.42000    8.40000   0.02000    0.23810
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.93500    8.89770   0.03730    0.41921
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.74000    9.68000   0.06000    0.61983
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德信大發基金                                                     28.49000   28.27000   0.22000    0.77821
德信中國精選成長基金                                             12.05000   12.10000  -0.05000   -0.41322
德信台灣主流中小基金                                             18.11000   17.97000   0.14000    0.77908
德信新興股票組合基金                                             11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91780   11.91740   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.66600   10.67030  -0.00430   -0.04030
德信數位時代基金                                                 27.39000   27.22000   0.17000    0.62454
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64510   11.64470   0.00040    0.00344
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.25000   16.08000   0.17000    1.05721
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.86000   18.94000  -0.08000   -0.42239
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.31000   0.01000    0.13680
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.89590    9.89720  -0.00130   -0.01314
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.88840   13.89030  -0.00190   -0.01368
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.23400    8.22980   0.00420    0.05103
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.36500   11.35400   0.01100    0.09688
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.45990   11.44820   0.01170    0.10220
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.92430   12.91110   0.01320    0.10224
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.32000   18.34000  -0.02000   -0.10905
摩根中小基金                                                     24.09000   23.83000   0.26000    1.09106
摩根中國A股基金                                                  14.74000   14.77000  -0.03000   -0.20311
摩根中國A股基金(美元)                                            12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
摩根中國亮點基金                                                 13.75000   13.70000   0.05000    0.36496
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.73860   11.76870  -0.03010   -0.25576
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.65680   12.66160  -0.00480   -0.03791
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.18980   10.19640  -0.00660   -0.06473
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.99350   13.02660  -0.03310   -0.25410
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.44730   14.45280  -0.00550   -0.03805
摩根台灣金磚基金                                                 20.20000   20.00000   0.20000    1.00000
摩根台灣增長基金                                                 50.24000   49.79000   0.45000    0.90380
摩根平衡基金                                                     27.92000   27.77000   0.15000    0.54015
摩根全球α基金                                                   18.64000   18.70000  -0.06000   -0.32086
摩根全球平衡基金                                                 15.34430   15.33570   0.00860    0.05608
摩根全球發現基金                                                 12.34000   12.38000  -0.04000   -0.32310
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.80380    9.77140   0.03240    0.33158
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.64000   10.59700   0.04300    0.40578
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.18700   10.14780   0.03920    0.38629
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.31810   11.28000   0.03810    0.33777
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.74560   10.70240   0.04320    0.40365
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.60630   13.55170   0.05460    0.40290
摩根亞洲基金                                                     56.69000   56.40000   0.29000    0.51418
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.78510    8.81300  -0.02790   -0.31658
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.17110   10.19010  -0.01900   -0.18646
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.11860    9.13800  -0.01940   -0.21230
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.50050   12.54010  -0.03960   -0.31579
摩根東方內需機會基金                                             17.94000   17.85000   0.09000    0.50420
摩根東方科技基金                                                 35.45000   35.16000   0.29000    0.82480
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.93000    9.85000   0.08000    0.81218
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.40000   10.29000   0.11000    1.06900
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.06000    9.96000   0.10000    1.00402
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.48000   11.40000   0.08000    0.70175
摩根金龍收成基金                                                 22.19000   22.14000   0.05000    0.22584
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06360   15.06330   0.00030    0.00199
摩根絕對日本基金                                                 14.33000   14.19000   0.14000    0.98661
摩根新金磚五國基金                                               11.75000   11.67000   0.08000    0.68552
摩根新絲路基金                                                   10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
摩根新興35基金                                                   13.76000   13.68000   0.08000    0.58480
摩根新興日本基金                                                 24.66000   24.70000  -0.04000   -0.16194
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.83700    7.86460  -0.02760   -0.35094
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.88660    9.90980  -0.02320   -0.23411
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.85170    9.87760  -0.02590   -0.26221
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.91850   10.95280  -0.03430   -0.31316
摩根新興科技基金                                                 56.97000   56.32000   0.65000    1.15412
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.40900    8.41620  -0.00720   -0.08555
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.52930   10.53830  -0.00900   -0.08540
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.95380    8.92340   0.03040    0.34068
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.83030    9.77130   0.05900    0.60381
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.45020    9.39610   0.05410    0.57577
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.13000   10.09570   0.03430    0.33975
摩根龍揚基金                                                     33.19000   33.12000   0.07000    0.21135
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.00000   10.96000   0.04000    0.36496
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.40050    9.40470  -0.00420   -0.04466
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.24990   11.25500  -0.00510   -0.04531
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   24.90000   24.97000  -0.07000   -0.28034
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.77650   11.76620   0.01030    0.08754
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.15370   11.14610   0.00760    0.06819
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.06630   10.06210   0.00420    0.04174
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.47150   10.46240   0.00910    0.08698
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.94520    9.93840   0.00680    0.06842
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.96960    8.96580   0.00380    0.04238
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.68360   10.65150   0.03210    0.30137
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.32760   10.32050   0.00710    0.06880
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.93560    9.90010   0.03550    0.35858
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.69530    9.68310   0.01220    0.12599
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.78770    9.75260   0.03510    0.35990
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.55070    9.53860   0.01210    0.12685
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.64540   11.64510   0.00030    0.00258
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.46650   11.46770  -0.00120   -0.01046
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.26910   10.28770  -0.01860   -0.18080
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.15730   11.15700   0.00030    0.00269
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.96910   10.97020  -0.00110   -0.01003
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.82640    9.84420  -0.01780   -0.18082
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.72720   22.70580   0.02140    0.09425
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14590   13.14550   0.00040    0.00304
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.75220   10.78150  -0.02930   -0.27176
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.28580    8.30840  -0.02260   -0.27201
聯邦精選科技基金                                                 12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.01470   16.02860  -0.01390   -0.08672
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.02370   11.95250   0.07120    0.59569
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.92420   11.87560   0.04860    0.40924
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.48540   11.43860   0.04680    0.40914
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.63920   11.62170   0.01750    0.15058
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.99060   10.98420   0.00640    0.05827
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.56120   10.54530   0.01590    0.15078
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.68320    8.67820   0.00500    0.05762
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.55000   36.34000   0.21000    0.57788
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.63000   15.63000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.74000   13.73000   0.01000    0.07283
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.89000   12.88000   0.01000    0.07764
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.17000    8.17000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.11000   12.14000  -0.03000   -0.24712
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.63000   15.58000   0.05000    0.32092
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.52000   15.47000   0.05000    0.32321
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.53000   20.50000   0.03000    0.14634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.72000   18.69000   0.03000    0.16051
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.68000   12.68000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.88000   15.86000   0.02000    0.12610
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.60000   16.58000   0.02000    0.12063
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.64000   15.62000   0.02000    0.12804
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.86000   15.84000   0.02000    0.12626
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.42000   14.40000   0.02000    0.13889
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.40000   14.39000   0.01000    0.06949
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.10000   15.08000   0.02000    0.13263
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.38000   18.37000   0.01000    0.05444
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.29000   17.28000   0.01000    0.05787
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.52000   14.50000   0.02000    0.13793
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.59000   13.58000   0.01000    0.07364
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.39000    8.38000   0.01000    0.11933
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.56000   13.55000   0.01000    0.07380
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.76000   14.75000   0.01000    0.06780
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.71000   14.71000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98340   14.98300   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.54300   10.55160  -0.00860   -0.08150
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.26300   14.26750  -0.00450   -0.03154
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.80150    7.80790  -0.00640   -0.08197
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.40000   14.39000   0.01000    0.06949
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.41000   14.40000   0.01000    0.06944
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.33000   22.05000   0.28000    1.26984
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.89000   12.87000   0.02000    0.15540
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.10000   14.12000  -0.02000   -0.14164
瀚亞巴西基金                                                      5.41000    5.39000   0.02000    0.37106
瀚亞外銷基金                                                     42.06000   41.50000   0.56000    1.34940
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.48730   10.49990  -0.01260   -0.12000
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.29410   10.29060   0.00350    0.03401
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.15360   12.15390  -0.00030   -0.00247
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.10800   10.11760  -0.00960   -0.09488
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.65130    7.66050  -0.00920   -0.12010
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.15690    8.15420   0.00270    0.03311
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.17350    8.17360  -0.00010   -0.00122
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.32740    7.33440  -0.00700   -0.09544
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.00420    9.00440  -0.00020   -0.00222
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.40970    9.42110  -0.01140   -0.12100
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.53520    9.53200   0.00320    0.03357
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.38540    9.38560  -0.00020   -0.00213
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.47000   13.35000   0.12000    0.89888
瀚亞印度基金-美元                                                13.80000   13.69000   0.11000    0.80351
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.43000   29.27000   0.16000    0.54663
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.61000   11.49000   0.12000    1.04439
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.34000   15.22000   0.12000    0.78844
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.46000    9.35000   0.11000    1.17647
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.87000    9.77000   0.10000    1.02354
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.50000    9.43000   0.07000    0.74231
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.63000   11.54000   0.09000    0.77990
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.65320   11.58420   0.06900    0.59564
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.77670   12.72510   0.05160    0.40550
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.17820   11.11230   0.06590    0.59304
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.68580   10.63880   0.04700    0.44178
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.78010   11.69780   0.08230    0.70355
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.23030    9.17570   0.05460    0.59505
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.69100    9.65190   0.03910    0.40510
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.46850    9.41290   0.05560    0.59068
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.04340    9.00360   0.03980    0.44205
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.42350    9.35760   0.06590    0.70424
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.14550   14.13740   0.00810    0.05729
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.48910   10.47570   0.01340    0.12792
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.80680   10.78590   0.02090    0.19377
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.48870   12.48150   0.00720    0.05769
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54370   13.54320   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               24.05000   24.18000  -0.13000   -0.53763
瀚亞高科技基金                                                   57.92000   57.59000   0.33000    0.57302
瀚亞理財通基金                                                   25.39000   25.22000   0.17000    0.67407
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
瀚亞菁華基金                                                     22.42000   22.22000   0.20000    0.90009
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.61480   10.57990   0.03490    0.32987
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.04590   10.01890   0.02700    0.26949
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.98370   10.94430   0.03940    0.36000
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.98830    9.97310   0.01520    0.15241
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.21990   10.16560   0.05430    0.53415
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.66370    8.63530   0.02840    0.32888
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.90530    7.88400   0.02130    0.27017
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.57940    9.54500   0.03440    0.36040
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.59400    8.58090   0.01310    0.15266
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.27830    8.23430   0.04400    0.53435
瀚亞電通網基金                                                   15.03000   14.92000   0.11000    0.73727
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.69060   13.68760   0.00300    0.02192
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.17030   10.15190   0.01840    0.18125
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.17460   10.16290   0.01170    0.11512
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.61920   11.61670   0.00250    0.02152
瀚亞歐洲基金                                                     11.94000   12.05000  -0.11000   -0.91286
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