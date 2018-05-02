[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/30 107/04/27 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.38310 10.38200 0.00110 0.01060 大華銀多元特別收益平衡基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.53080 9.54160 -0.01080 -0.11319 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.74660 9.75790 -0.01130 -0.11580 中國信託台灣活力基金 15.51000 15.37000 0.14000 0.91087 中國信託台灣優勢基金 17.59000 17.31000 0.28000 1.61756 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.48000 9.39000 0.09000 0.95847 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.32000 9.24000 0.08000 0.86580 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.71440 9.71850 -0.00410 -0.04219 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24350 9.24740 -0.00390 -0.04217 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19060 10.18680 0.00380 0.03730 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69400 9.69030 0.00370 0.03818 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.97860 9.99980 -0.02120 -0.21200 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.77840 8.79710 -0.01870 -0.21257 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.05420 11.01020 0.04400 0.39963 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06970 10.02960 0.04010 0.39982 中國信託智能運動基金-台幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 中國信託智能運動基金-美元 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97080 10.97040 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.51990 9.51450 0.00540 0.05676 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.32080 9.31540 0.00540 0.05797 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.70650 9.69580 0.01070 0.11036 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.49830 9.48800 0.01030 0.10856 中國信託精穩基金 17.79430 17.68750 0.10680 0.60382 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.06000 65.38000 0.68000 1.04007 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.61010 37.57540 0.03470 0.09235 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28540 11.28440 0.00100 0.00886 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.88030 10.89310 -0.01280 -0.11751 元大上證50基金 30.90000 31.17000 -0.27000 -0.86622 元大大中華TMT基金-人民幣 12.47000 12.36000 0.11000 0.88997 元大大中華TMT基金-新台幣 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.08000 12.98000 0.10000 0.77042 元大大中華價值指數基金-美元 13.34000 13.22400 0.11600 0.87719 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.30600 17.19500 0.11100 0.64554 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.09500 11.05400 0.04100 0.37091 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.16300 11.13600 0.02700 0.24246 元大中國平衡基金-人民幣 3.13000 3.13000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 14.63000 14.65000 -0.02000 -0.13652 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.16070 47.35390 -0.19320 -0.40799 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34050 10.33580 0.00470 0.04547 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63130 9.62690 0.00440 0.04571 元大中國機會債券基金-新台幣 9.95440 9.96250 -0.00810 -0.08130 元大巴西指數基金 6.66000 6.63600 0.02400 0.36166 元大巴菲特基金 29.84000 29.53000 0.31000 1.04978 元大日經225基金 28.37000 28.15000 0.22000 0.78153 元大台商收成基金 23.22000 23.14000 0.08000 0.34572 元大台灣50單日反向1倍基金 12.96000 13.07000 -0.11000 -0.84162 元大台灣50單日正向2倍基金 35.04000 34.44000 0.60000 1.74216 元大台灣中型100基金 32.25000 31.80000 0.45000 1.41509 元大台灣加權股價指數基金 24.44400 24.22100 0.22300 0.92069 元大台灣卓越50基金 79.86000 79.07000 0.79000 0.99911 元大台灣金融基金 17.28000 17.20000 0.08000 0.46512 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.57000 30.32000 0.25000 0.82454 元大台灣高股息基金 25.20000 25.08000 0.12000 0.47847 元大台灣電子科技基金 34.66000 34.28000 0.38000 1.10852 元大全球ETF成長組合基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 元大全球ETF穩健組合基金 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.31000 13.18000 0.13000 0.98634 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.37000 9.28000 0.09000 0.96983 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.50000 12.36000 0.14000 1.13269 元大全球不動產證券化基金-美元 12.77300 12.61800 0.15500 1.22840 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.97000 6.93000 0.04000 0.57720 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.32000 8.26000 0.06000 0.72639 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.56000 6.52000 0.04000 0.61350 元大全球股票入息基金-美元配息 10.11200 10.07300 0.03900 0.38717 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.24080 10.22900 0.01180 0.11536 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.47300 9.46200 0.01100 0.11625 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.24040 9.25120 -0.01080 -0.11674 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.59930 8.60940 -0.01010 -0.11731 元大全球新興市場精選組合基金 13.82000 13.76000 0.06000 0.43605 元大全球農業商機基金 16.19000 16.16000 0.03000 0.18564 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 元大印尼指數基金 8.67600 8.62000 0.05600 0.64965 元大印度指數基金 9.84200 9.73700 0.10500 1.07836 元大印度基金 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902 元大多多基金 19.57000 19.23000 0.34000 1.76807 元大多福基金 56.58000 55.97000 0.61000 1.08987 元大亞太成長基金 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.65840 8.63830 0.02010 0.23268 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.21050 7.19370 0.01680 0.23354 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.00600 9.94600 0.06000 0.60326 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.13100 10.10700 0.02400 0.23746 元大卓越基金 50.11000 49.63000 0.48000 0.96716 元大店頭基金 9.05000 8.92000 0.13000 1.45740 元大泛歐成長基金 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20270 10.20130 0.00140 0.01372 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.16070 9.16970 -0.00900 -0.09815 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.41090 30.50420 -0.09330 -0.30586 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.30590 36.10640 0.19950 0.55253 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.41130 19.58670 -0.17540 -0.89551 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.61330 18.30220 0.31110 1.69980 元大美國政府7至10年期債券基金 37.15620 37.13680 0.01940 0.05224 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.63060 20.66700 -0.03640 -0.17613 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.73630 17.68630 0.05000 0.28270 元大高科技基金 18.43000 18.24000 0.19000 1.04167 元大得利貨幣市場基金 16.23080 16.23030 0.00050 0.00308 元大得寶貨幣市場基金 11.96600 11.96560 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 13.49000 13.36000 0.13000 0.97305 元大華夏中小基金 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 元大新中國基金-人民幣 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914 元大新中國基金-美元 11.16200 11.10700 0.05500 0.49518 元大新中國基金-新台幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 元大新主流基金 26.50000 26.08000 0.42000 1.61043 元大新東協平衡基金-美元 10.10000 10.03800 0.06200 0.61765 元大新東協平衡基金-新台幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 元大新興市場ESG策略基金 12.87000 12.80000 0.07000 0.54688 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.56460 10.51280 0.05180 0.49273 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.66040 10.59690 0.06350 0.59923 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.80590 10.76660 0.03930 0.36502 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.59470 9.55980 0.03490 0.36507 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.81600 9.80670 0.00930 0.09483 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.53880 9.52970 0.00910 0.09549 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.58340 9.59660 -0.01320 -0.13755 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.31730 9.33010 -0.01280 -0.13719 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.58670 9.57730 0.00940 0.09815 元大新興亞洲基金 11.90000 11.82000 0.08000 0.67682 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.60680 9.56660 0.04020 0.42021 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.48630 9.44670 0.03960 0.41919 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.48700 9.46930 0.01770 0.18692 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.36580 9.34830 0.01750 0.18720 元大萬泰貨幣市場基金 15.08160 15.08110 0.00050 0.00332 元大經貿基金 37.84000 37.33000 0.51000 1.36619 元大實質多重資產基金-人民幣 9.69000 9.81000 -0.12000 -1.22324 元大實質多重資產基金-美元 9.70600 9.81400 -0.10800 -1.10047 元大實質多重資產基金-新台幣 9.84000 9.97000 -0.13000 -1.30391 元大滬深300單日反向1倍基金 14.88000 14.81000 0.07000 0.47265 元大滬深300單日正向2倍基金 15.39000 15.60000 -0.21000 -1.34615 元大精準中小基金 21.89000 21.52000 0.37000 1.71933 元大摩臺基金 37.44000 37.08000 0.36000 0.97087 元大標普500基金 23.77000 23.82000 -0.05000 -0.20991 元大標普500單日反向1倍基金 13.83000 13.82000 0.01000 0.07236 元大標普500單日正向2倍基金 30.44000 30.54000 -0.10000 -0.32744 元大標智滬深300基金 18.63000 18.65000 -0.02000 -0.10724 元大歐洲50基金 25.03000 24.93000 0.10000 0.40112 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.47740 9.46640 0.01100 0.11620 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14140 10.14040 0.00100 0.00986 元大績效基金 54.85000 54.00000 0.85000 1.57407 元大韓國KOSPI200基金 24.77000 24.34000 0.43000 1.76664 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.08000 15.10000 -0.02000 -0.13245 日盛上選基金 32.32000 32.00000 0.32000 1.00000 日盛小而美基金 18.59000 18.56000 0.03000 0.16164 日盛中國內需動力基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67370 11.67570 -0.00200 -0.01713 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.96120 9.96300 -0.00180 -0.01807 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.98140 11.98550 -0.00410 -0.03421 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.21750 10.22100 -0.00350 -0.03424 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77450 10.78860 -0.01410 -0.13069 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.17230 9.18430 -0.01200 -0.13066 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 13.22000 13.12000 0.10000 0.76220 日盛目標收益組合基金(美元) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03570 10.03310 0.00260 0.02591 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.58820 9.58580 0.00240 0.02504 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.78060 9.78470 -0.00410 -0.04190 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34690 9.35090 -0.00400 -0.04278 日盛全球新興債券基金A 10.81480 10.82980 -0.01500 -0.13851 日盛全球新興債券基金B 8.53050 8.54230 -0.01180 -0.13814 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42750 2.42600 0.00150 0.06183 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.72030 1.71920 0.00110 0.06398 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37930 0.37920 0.00010 0.02637 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26980 0.26970 0.00010 0.03708 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.49660 12.50210 -0.00550 -0.04399 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.73800 8.74180 -0.00380 -0.04347 日盛亞洲機會基金 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477 日盛首選基金 16.85000 16.73000 0.12000 0.71727 日盛高科技基金 17.11000 16.96000 0.15000 0.88443 日盛貨幣市場基金 14.74870 14.74810 0.00060 0.00407 日盛新台商基金 38.70000 38.53000 0.17000 0.44121 日盛精選五虎基金 37.52000 37.48000 0.04000 0.10672 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46600 13.46560 0.00040 0.00297 台新2000高科技基金 33.95000 33.64000 0.31000 0.92152 台新MSCI中國基金 21.54000 21.33000 0.21000 0.98453 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.63000 18.80000 -0.17000 -0.90426 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.26000 19.95000 0.31000 1.55388 台新大眾貨幣市場基金 14.14220 14.14170 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.80440 9.80800 -0.00360 -0.03670 台新中美貨幣市場基金-美元 10.85150 10.84370 0.00780 0.07193 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.98800 10.00430 -0.01630 -0.16293 台新中國通基金 47.54000 47.17000 0.37000 0.78440 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.04500 16.08300 -0.03800 -0.23627 台新中國精選中小基金 11.90000 11.76000 0.14000 1.19048 台新主流基金 24.51000 24.44000 0.07000 0.28642 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.56000 18.47000 0.09000 0.48728 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62970 0.62520 0.00450 0.71977 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.08000 14.01000 0.07000 0.49964 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47720 0.47380 0.00340 0.71760 台新台灣中小基金 37.47000 37.08000 0.39000 1.05178 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.37160 9.27190 0.09970 1.07529 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.43910 9.32950 0.10960 1.17477 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.53000 8.45000 0.08000 0.94675 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.43510 10.31400 0.12110 1.17413 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.43000 9.34000 0.09000 0.96360 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.61490 10.59600 0.01890 0.17837 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.30380 11.28360 0.02020 0.17902 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 台新印度基金 15.87000 15.73000 0.14000 0.89002 台新亞美短期債券基金 10.89250 10.90390 -0.01140 -0.10455 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.74520 8.74760 -0.00240 -0.02744 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30150 0.30090 0.00060 0.19940 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.91140 11.91480 -0.00340 -0.02854 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40460 0.40380 0.00080 0.19812 台新真吉利貨幣市場基金 11.07690 11.07650 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 29.61950 29.69300 -0.07350 -0.24753 台新智慧生活基金-美元 9.99080 9.98230 0.00850 0.08515 台新智慧生活基金-新台幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.17840 9.17440 0.00400 0.04360 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.01520 9.03220 -0.01700 -0.18822 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.67320 9.66900 0.00420 0.04344 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50800 9.52600 -0.01800 -0.18896 台新新興市場債券基金(A類型) 10.40890 10.46010 -0.05120 -0.48948 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34600 0.34690 -0.00090 -0.25944 台新新興市場債券基金(B類型) 7.90580 7.94470 -0.03890 -0.48963 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27610 0.27680 -0.00070 -0.25289 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.29000 6.26000 0.03000 0.47923 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.61500 10.58500 0.03000 0.28342 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.08000 19.94000 0.14000 0.70211 未來資產全球大消費基金 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.87040 11.87120 -0.00080 -0.00674 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.73240 9.73300 -0.00060 -0.00616 未來資產亞洲新富基金 21.05000 21.03000 0.02000 0.09510 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55020 12.54980 0.00040 0.00319 未來資產阿波羅基金 12.46000 12.36000 0.10000 0.80906 未來資產新興市場債券基金A 8.83560 8.83340 0.00220 0.02491 未來資產新興市場債券基金B 6.85440 6.85270 0.00170 0.02481 未來資產閣來寶全球組合基金 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.98880 10.98790 0.00090 0.00819 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20670 10.24770 -0.04100 -0.40009 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44370 9.44060 0.00310 0.03284 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58560 10.58220 0.00340 0.03213 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54860 8.57090 -0.02230 -0.26018 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64110 9.66650 -0.02540 -0.26276 永豐中小基金 48.99000 48.45000 0.54000 1.11455 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.85470 1.85200 0.00270 0.14579 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40500 2.40140 0.00360 0.14991 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.80240 8.82540 -0.02300 -0.26061 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07260 11.10160 -0.02900 -0.26122 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.54000 4.47000 0.07000 1.56600 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.22000 21.00000 0.22000 1.04762 永豐主流品牌基金 17.52000 17.47000 0.05000 0.28620 永豐永豐基金 33.87000 33.47000 0.40000 1.19510 永豐亞洲民生消費基金 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013 永豐高科技基金 23.57000 23.24000 0.33000 1.41997 永豐貨幣市場基金 13.86390 13.86340 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05680 2.05110 0.00570 0.27790 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.43450 2.43180 0.00270 0.11103 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.92220 7.93360 -0.01140 -0.14369 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45180 10.46670 -0.01490 -0.14236 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.45640 7.45980 -0.00340 -0.04558 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.28850 11.29370 -0.00520 -0.04604 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.65000 18.72000 -0.07000 -0.37393 永豐臺灣加權ETF基金 53.04000 52.45000 0.59000 1.12488 永豐領航科技基金 38.26000 37.77000 0.49000 1.29733 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.15000 12.05000 0.10000 0.82988 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.70000 11.62000 0.08000 0.68847 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 永豐趨勢平衡基金 47.65000 47.46000 0.19000 0.40034 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.44020 11.43910 0.00110 0.00962 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.61570 9.61560 0.00010 0.00104 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74050 9.74030 0.00020 0.00205 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.59670 9.59870 -0.00200 -0.02084 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68050 9.68250 -0.00200 -0.02066 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.62450 9.62390 0.00060 0.00623 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87630 9.87570 0.00060 0.00608 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.58100 9.58300 -0.00200 -0.02087 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.74880 9.75080 -0.00200 -0.02051 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 兆豐國際中小基金 14.85000 14.81000 0.04000 0.27009 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.43000 14.46000 -0.03000 -0.20747 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.03000 20.09000 -0.06000 -0.29866 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.33000 20.36000 -0.03000 -0.14735 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 兆豐國際生命科學基金 14.90000 14.88000 0.02000 0.13441 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28740 10.28750 -0.00010 -0.00097 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.73640 10.71970 0.01670 0.15579 兆豐國際全球高股息基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 兆豐國際全球基金 31.08000 30.96000 0.12000 0.38760 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20830 10.20670 0.00160 0.01568 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.56590 9.57440 -0.00850 -0.08878 兆豐國際國民基金 22.07000 22.09000 -0.02000 -0.09054 兆豐國際第一基金 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.95900 9.97160 -0.01260 -0.12636 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.00400 8.01410 -0.01010 -0.12603 兆豐國際萬全基金 19.96000 20.03000 -0.07000 -0.34948 兆豐國際電子基金 24.96000 24.76000 0.20000 0.80775 兆豐國際綠鑽基金 8.01000 8.04000 -0.03000 -0.37313 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.67000 21.59000 0.08000 0.37054 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.37000 17.51000 -0.14000 -0.79954 兆豐國際豐台灣基金 32.66000 32.50000 0.16000 0.49231 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48480 12.48440 0.00040 0.00320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12560 11.12500 0.00060 0.00539 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97990 11.98150 -0.00160 -0.01335 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76830 10.76750 0.00080 0.00743 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55110 11.55170 -0.00060 -0.00519 合庫全球高收益債券基金B類型 8.28690 8.28650 0.00040 0.00483 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.69590 9.69600 -0.00010 -0.00103 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.18930 9.18850 0.00080 0.00871 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.20330 9.20390 -0.00060 -0.00652 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.51220 9.51140 0.00080 0.00841 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 合庫全球新興市場基金 9.52000 9.43000 0.09000 0.95440 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.78150 9.77410 0.00740 0.07571 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.05160 10.04910 0.00250 0.02488 合庫新興多重收益基金A類型 10.27680 10.28310 -0.00630 -0.06127 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.84360 11.84030 0.00330 0.02787 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.79930 13.79600 0.00330 0.02392 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.31890 9.31290 0.00600 0.06443 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.94620 9.94370 0.00250 0.02514 合庫新興多重收益基金B類型 8.21350 8.21850 -0.00500 -0.06084 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28530 9.28220 0.00310 0.03340 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58910 10.58650 0.00260 0.02456 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.88690 10.88740 -0.00050 -0.00459 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.66120 10.67320 -0.01200 -0.11243 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08810 10.12290 -0.03480 -0.34378 安聯中國東協基金 15.98000 15.86000 0.12000 0.75662 安聯中國策略基金 15.16000 15.05000 0.11000 0.73090 安聯中華新思路基金-人民幣 13.86000 13.70000 0.16000 1.16788 安聯中華新思路基金-美元 14.00000 13.86000 0.14000 1.01010 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.62000 12.52000 0.10000 0.79872 安聯台灣大壩基金 25.26000 25.04000 0.22000 0.87859 安聯台灣科技基金 43.76000 42.94000 0.82000 1.90964 安聯台灣貨幣市場基金 12.47390 12.47350 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 28.32000 28.00000 0.32000 1.14286 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10550 10.10010 0.00540 0.05346 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06990 15.06290 0.00700 0.04647 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72380 9.74370 -0.01990 -0.20423 安聯四季成長組合基金-美元 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.08650 12.07980 0.00670 0.05546 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12000 10.11570 0.00430 0.04251 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26780 12.26360 0.00420 0.03425 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60420 9.65430 -0.05010 -0.51894 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.45880 9.49460 -0.03580 -0.37706 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16760 9.20320 -0.03560 -0.38682 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.75000 11.72000 0.03000 0.25597 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.87840 11.87150 0.00690 0.05812 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.94080 10.94060 0.00020 0.00183 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61460 10.61620 -0.00160 -0.01507 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.03540 9.09770 -0.06230 -0.68479 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.84660 8.89450 -0.04790 -0.53854 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.55760 8.60540 -0.04780 -0.55547 安聯全球人口趨勢基金 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.17000 33.17000 0.00000 0.00000 安聯全球油礦金趨勢基金 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807 安聯全球計量平衡基金 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06710 12.07840 -0.01130 -0.09356 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.51890 10.54820 -0.02930 -0.27777 安聯全球新興市場基金 18.70000 18.60000 0.10000 0.53763 安聯全球農金趨勢基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 安聯全球綠能趨勢基金 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 24.51000 24.32000 0.19000 0.78125 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99370 9.99130 0.00240 0.02402 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79700 9.79460 0.00240 0.02450 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.71580 83.62430 0.09150 0.10942 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.76580 12.76480 0.00100 0.00783 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.63430 66.56740 0.06690 0.10050 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.08090 10.08010 0.00080 0.00794 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51380 2.51290 0.00090 0.03582 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62340 10.65050 -0.02710 -0.25445 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09610 2.09350 0.00260 0.12419 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86660 8.89090 -0.02430 -0.27331 宏利台灣動力基金 30.33000 29.97000 0.36000 1.20120 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.40520 10.37520 0.03000 0.28915 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80960 9.80700 0.00260 0.02651 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.32200 8.29800 0.02400 0.28923 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.06360 8.05750 0.00610 0.07571 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 宏利全球債券組合基金 12.96470 12.96480 -0.00010 -0.00077 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77990 2.77760 0.00230 0.08281 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73110 11.72880 0.00230 0.01961 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.78640 8.78470 0.00170 0.01935 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28210 2.27560 0.00650 0.28564 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.68150 10.70270 -0.02120 -0.19808 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.17270 4.14930 0.02340 0.56395 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67820 0.67470 0.00350 0.51875 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.34000 19.27000 0.07000 0.36326 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61830 11.61490 0.00340 0.02927 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37810 10.37730 0.00080 0.00771 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01330 10.02220 -0.00890 -0.08880 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.12430 9.12510 -0.00080 -0.00877 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.64460 8.64400 0.00060 0.00694 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45920 8.46970 -0.01050 -0.12397 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.65090 8.64850 0.00240 0.02775 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80950 2.81180 -0.00230 -0.08180 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41130 0.41180 -0.00050 -0.12142 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.39490 12.42050 -0.02560 -0.20611 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94050 0.94130 -0.00080 -0.08499 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.69260 7.70970 -0.01710 -0.22180 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14680 2.14880 -0.00200 -0.09308 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30850 0.30880 -0.00030 -0.09715 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.45420 9.47590 -0.02170 -0.22900 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34820 0.34840 -0.00020 -0.05741 宏利萬利貨幣市場基金 13.62770 13.62730 0.00040 0.00294 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.78000 2.75000 0.03000 1.09091 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.31000 12.21000 0.10000 0.81900 宏利臺灣股息收益基金 27.93000 27.59000 0.34000 1.23233 宏利澳幣保本基金 11.91070 11.91360 -0.00290 -0.02434 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.14000 0.11000 0.98743 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.76000 11.67000 0.09000 0.77121 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.95070 9.95580 -0.00510 -0.05123 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.04200 10.03390 0.00810 0.08073 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.06670 9.08060 -0.01390 -0.15307 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55820 10.57430 -0.01610 -0.15226 貝萊德亞美利加收益基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 貝萊德新台幣基金 12.92380 12.92350 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 24.74000 24.37000 0.37000 1.51826 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15450 11.15500 -0.00050 -0.00448 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18050 10.19600 -0.01550 -0.15202 保德信大中華基金 30.07000 29.93000 0.14000 0.46776 保德信中小型股基金 42.22000 41.62000 0.60000 1.44161 保德信中國中小基金-人民幣 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 保德信中國中小基金-美元 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 保德信中國中小基金-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.66300 9.66610 -0.00310 -0.03207 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.64630 9.65140 -0.00510 -0.05284 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.76480 9.76710 -0.00230 -0.02355 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.43570 10.43810 -0.00240 -0.02299 保德信中國品牌基金-人民幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 保德信中國品牌基金-美元 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 保德信台商全方位基金 34.22000 34.03000 0.19000 0.55833 保德信全球中小基金 29.18000 29.27000 -0.09000 -0.30748 保德信全球消費商機基金 17.34000 17.33000 0.01000 0.05770 保德信全球基礎建設基金 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708 保德信全球資源基金 7.96000 8.03000 -0.07000 -0.87173 保德信全球醫療生化基金-美元 9.36000 9.28000 0.08000 0.86207 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.82000 29.62000 0.20000 0.67522 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.96010 9.93970 0.02040 0.20524 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.64070 10.61940 0.02130 0.20058 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.08100 9.08390 -0.00290 -0.03192 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.69290 9.69600 -0.00310 -0.03197 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.36820 8.36890 -0.00070 -0.00836 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84310 10.84400 -0.00090 -0.00830 保德信亞太基金 22.22000 22.02000 0.20000 0.90827 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.57190 8.56490 0.00700 0.08173 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17170 11.16260 0.00910 0.08152 保德信店頭市場基金 31.90000 31.57000 0.33000 1.04530 保德信拉丁美洲基金 7.65000 7.59000 0.06000 0.79051 保德信金平衡基金 28.99000 28.83000 0.16000 0.55498 保德信金滿意基金 39.49000 39.15000 0.34000 0.86845 保德信科技島基金 24.09000 23.88000 0.21000 0.87940 保德信高成長基金 86.51000 85.55000 0.96000 1.12215 保德信第一基金 25.33000 25.02000 0.31000 1.23901 保德信貨幣市場基金 15.74580 15.74520 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.64360 10.62020 0.02340 0.22033 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.40850 10.40940 -0.00090 -0.00865 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91820 10.89320 0.02500 0.22950 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.99600 9.99610 -0.00010 -0.00100 保德信新世紀基金 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.23990 8.25230 -0.01240 -0.15026 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.88410 10.90050 -0.01640 -0.15045 保德信新興趨勢組合基金 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 保德信瑞騰基金 15.52910 15.52870 0.00040 0.00258 保德信歐洲組合基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84060 9.84700 -0.00640 -0.06499 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99130 9.99820 -0.00690 -0.06901 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.76730 9.77050 -0.00320 -0.03275 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83460 9.83770 -0.00310 -0.03151 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89060 9.89890 -0.00830 -0.08385 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89070 9.89900 -0.00830 -0.08385 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.91540 9.92220 -0.00680 -0.06853 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79950 9.80880 -0.00930 -0.09481 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75280 9.76450 -0.01170 -0.11982 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97620 1.97620 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63810 2.63830 -0.00020 -0.00758 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31140 0.31180 -0.00040 -0.12829 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45200 0.45260 -0.00060 -0.13257 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.79500 8.81390 -0.01890 -0.21443 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90510 11.93560 -0.03050 -0.25554 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.66250 9.66360 -0.00110 -0.01138 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64040 11.64190 -0.00150 -0.01288 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18380 9.19660 -0.01280 -0.13918 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.09080 11.10620 -0.01540 -0.13866 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.23870 10.24600 -0.00730 -0.07125 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07420 10.06960 0.00460 0.04568 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.17290 10.17570 -0.00280 -0.02752 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65730 10.66000 -0.00270 -0.02533 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.06790 10.06950 -0.00160 -0.01589 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.88850 9.89110 -0.00260 -0.02629 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11640 10.11900 -0.00260 -0.02569 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.83220 9.83320 -0.00100 -0.01017 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96110 9.96210 -0.00100 -0.01004 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.61560 10.58250 0.03310 0.31278 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.51950 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.31120 10.31130 -0.00010 -0.00097 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.52900 8.53660 -0.00760 -0.08903 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.67000 9.66760 0.00240 0.02483 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.69780 9.69790 -0.00010 -0.00103 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.70000 10.69740 0.00260 0.02430 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04070 10.04960 -0.00890 -0.08856 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.29460 10.29470 -0.00010 -0.00097 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.01840 10.01590 0.00250 0.02496 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.21560 9.22380 -0.00820 -0.08890 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.18430 9.18530 -0.00100 -0.01089 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.71910 9.71920 -0.00010 -0.00103 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.33140 12.36020 -0.02880 -0.23301 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87290 11.88360 -0.01070 -0.09004 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.33850 11.35210 -0.01360 -0.11980 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.49840 7.51600 -0.01760 -0.23417 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50810 9.51680 -0.00870 -0.09142 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.17260 10.18470 -0.01210 -0.11881 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.60020 10.62500 -0.02480 -0.23341 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.35650 11.37010 -0.01360 -0.11961 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.28770 10.29700 -0.00930 -0.09032 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.56280 9.58510 -0.02230 -0.23265 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.38900 10.40140 -0.01240 -0.11921 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.12220 11.12520 -0.00300 -0.02697 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.72600 11.71630 0.00970 0.08279 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83120 10.82430 0.00690 0.06375 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.24240 9.24490 -0.00250 -0.02704 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.85780 9.84960 0.00820 0.08325 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.86120 9.85500 0.00620 0.06291 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.05260 11.04350 0.00910 0.08240 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92350 9.92610 -0.00260 -0.02619 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.32050 10.31400 0.00650 0.06302 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.55430 9.55690 -0.00260 -0.02721 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.39530 9.39790 -0.00260 -0.02767 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.07740 10.06900 0.00840 0.08342 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.62170 9.61560 0.00610 0.06344 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.13000 18.11000 0.02000 0.11044 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.84000 16.82000 0.02000 0.11891 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.03810 13.03760 0.00050 0.00384 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.89380 10.89190 0.00190 0.01744 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.65840 11.64620 0.01220 0.10476 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.18330 12.17540 0.00790 0.06488 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.33050 11.32270 0.00780 0.06889 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06270 10.06090 0.00180 0.01789 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.51610 10.50510 0.01100 0.10471 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.43250 10.42580 0.00670 0.06426 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.48350 10.47630 0.00720 0.06873 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.31270 10.30190 0.01080 0.10484 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.42400 10.41680 0.00720 0.06912 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.93000 13.85000 0.08000 0.57762 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.92000 30.30000 -0.38000 -1.25413 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.26790 4.24880 0.01910 0.44954 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.02000 19.95000 0.07000 0.35088 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.77690 0.77260 0.00430 0.55656 國泰中國內需增長基金美元級別 0.73780 0.73370 0.00410 0.55881 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08220 2.08320 -0.00100 -0.04800 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.68900 9.70060 -0.01160 -0.11958 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.39530 8.40530 -0.01000 -0.11897 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32490 0.32470 0.00020 0.06160 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.38150 11.38050 0.00100 0.00879 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79720 1.79510 0.00210 0.11699 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.17730 10.18710 -0.00980 -0.09620 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34810 0.34770 0.00040 0.11504 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.71850 4.68610 0.03240 0.69141 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.12000 21.99000 0.13000 0.59118 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.74020 0.73430 0.00590 0.80349 國泰中港台基金人民幣級別 3.57310 3.55660 0.01650 0.46393 國泰中港台基金台幣級別 16.76000 16.70000 0.06000 0.35928 國泰中港台基金美元級別 0.56750 0.56430 0.00320 0.56707 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.37000 27.21000 0.16000 0.58802 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.72000 12.84000 -0.12000 -0.93458 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.28000 35.69000 0.59000 1.65312 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22860 2.22690 0.00170 0.07634 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35290 0.35230 0.00060 0.17031 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46780 0.46870 -0.00090 -0.19202 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46220 0.45930 0.00290 0.63140 國泰全球資源基金台幣級別 5.58000 5.61000 -0.03000 -0.53476 國泰全球資源基金美元級別 0.18550 0.18600 -0.00050 -0.26882 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41390 0.41280 0.00110 0.26647 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37730 0.37640 0.00090 0.23911 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43700 0.43590 0.00110 0.25235 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49360 0.49410 -0.00050 -0.10119 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.51000 19.39000 0.12000 0.61888 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.36530 2.35870 0.00660 0.27982 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.26160 11.23880 0.02280 0.20287 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.29800 10.27720 0.02080 0.20239 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37550 0.37410 0.00140 0.37423 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34340 0.34210 0.00130 0.38001 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49460 0.49450 0.00010 0.02022 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40310 0.40250 0.00060 0.14907 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.04000 18.01000 0.03000 0.16657 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60860 0.60630 0.00230 0.37935 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.11000 25.21000 -0.10000 -0.39667 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.74060 37.53110 0.20950 0.55820 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.81750 19.99760 -0.18010 -0.90061 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.90830 18.59660 0.31170 1.67611 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.04390 38.99420 0.04970 0.12745 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.10690 39.18400 -0.07710 -0.19676 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.92940 41.03970 -0.11030 -0.26876 國泰紐幣2021保本基金 11.92990 11.91670 0.01320 0.11077 國泰紐幣八年期保本基金 12.20250 12.18830 0.01420 0.11651 國泰紐幣保本基金 12.26520 12.26320 0.00200 0.01631 國泰富時中國A50基金 19.93000 20.16000 -0.23000 -1.14087 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33850 0.33810 0.00040 0.11831 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45540 0.45650 -0.00110 -0.24096 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36040 0.35980 0.00060 0.16676 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48490 0.48580 -0.00090 -0.18526 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35070 0.35020 0.00050 0.14278 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47180 0.47280 -0.00100 -0.21151 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.77890 10.77400 0.00490 0.04548 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.89160 7.88800 0.00360 0.04564 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36410 0.36380 0.00030 0.08246 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26630 0.26550 0.00080 0.30132 國泰新興市場基金台幣級別 12.02000 11.94000 0.08000 0.67002 國泰新興市場基金美元級別 0.40580 0.40220 0.00360 0.89508 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14630 2.14830 -0.00200 -0.09310 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44540 1.44670 -0.00130 -0.08986 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35030 0.35030 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37550 0.37540 0.00010 0.02664 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23830 0.23820 0.00010 0.04198 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.76180 10.76330 -0.00150 -0.01394 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.11310 7.11410 -0.00100 -0.01406 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39160 0.39080 0.00080 0.20471 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08380 12.08660 -0.00280 -0.02317 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41200 0.41190 0.00010 0.02428 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63030 9.63900 -0.00870 -0.09026 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.63280 8.65810 -0.02530 -0.29221 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54920 10.55870 -0.00950 -0.08997 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54730 9.57530 -0.02800 -0.29242 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07910 11.07810 0.00100 0.00903 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13110 10.16470 -0.03360 -0.33056 第一金大中華基金 26.82000 26.47000 0.35000 1.32225 第一金小型精選基金 38.20000 37.50000 0.70000 1.86667 第一金中國世紀基金-人民幣 13.85000 13.78000 0.07000 0.50798 第一金中國世紀基金-美元 9.40790 9.36600 0.04190 0.44736 第一金中國世紀基金-美元-N 9.40810 9.37770 0.03040 0.32417 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 第一金中概平衡基金 24.99000 24.84000 0.15000 0.60386 第一金台灣貨幣市場基金 15.22960 15.22900 0.00060 0.00394 第一金全家福貨幣市場基金 177.61800 177.61200 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.52460 13.49130 0.03330 0.24683 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.52510 13.49180 0.03330 0.24682 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.98690 9.96930 0.01760 0.17654 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.98770 9.97030 0.01740 0.17452 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.47770 9.47480 0.00290 0.03061 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50140 9.49850 0.00290 0.03053 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32690 10.30860 0.01830 0.17752 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80430 9.80130 0.00300 0.03061 第一金全球大趨勢基金 22.64000 22.60000 0.04000 0.17699 第一金全球不動產證券化基金A 7.98210 7.95670 0.02540 0.31923 第一金全球不動產證券化基金B 5.72710 5.70890 0.01820 0.31880 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.40230 9.29820 0.10410 1.11957 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.40340 9.29930 0.10410 1.11944 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.19000 9.09000 0.10000 1.10011 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.19000 9.09000 0.10000 1.10011 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.59860 9.49230 0.10630 1.11986 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.59970 9.49350 0.10620 1.11866 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66190 8.64940 0.01250 0.14452 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10010 10.08550 0.01460 0.14476 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.82740 9.82480 0.00260 0.02646 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.10680 8.10550 0.00130 0.01604 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.93140 8.93710 -0.00570 -0.06378 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.93170 8.93730 -0.00560 -0.06266 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02710 11.02410 0.00300 0.02721 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02790 11.02500 0.00290 0.02630 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97100 9.97010 0.00090 0.00903 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64320 14.65250 -0.00930 -0.06347 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.51610 14.63750 -0.12140 -0.82938 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.53410 14.65560 -0.12150 -0.82903 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.16000 13.30000 -0.14000 -1.05263 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.19000 13.33000 -0.14000 -1.05026 第一金亞洲科技基金 20.68000 20.52000 0.16000 0.77973 第一金亞洲新興市場基金 13.92000 13.87000 0.05000 0.36049 第一金店頭市場基金 9.87000 9.72000 0.15000 1.54321 第一金創新趨勢基金 23.85000 23.54000 0.31000 1.31691 第一金電子基金 33.19000 32.60000 0.59000 1.80982 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.27000 19.12000 0.15000 0.78452 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.25000 20.42000 -0.17000 -0.83252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 統一大中華中小基金(新台幣) 13.84000 13.91000 -0.07000 -0.50324 統一大滿貫基金 31.74000 31.51000 0.23000 0.72993 統一大龍印基金 16.39000 16.35000 0.04000 0.24465 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 統一大龍騰中國基金(美元) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 統一中小基金 24.88000 24.59000 0.29000 1.17934 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.62760 9.62230 0.00530 0.05508 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.75550 9.76750 -0.01200 -0.12286 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.27320 9.28780 -0.01460 -0.15720 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.21930 11.21320 0.00610 0.05440 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.28340 11.29740 -0.01400 -0.12392 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.73350 10.75050 -0.01700 -0.15813 統一台灣動力基金 16.15000 15.93000 0.22000 1.38104 統一全天候基金 105.76000 104.17000 1.59000 1.52635 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.58170 8.54290 0.03880 0.45418 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.00130 8.97660 0.02470 0.27516 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.83600 8.81730 0.01870 0.21208 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.74500 8.70540 0.03960 0.45489 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.17250 9.14730 0.02520 0.27549 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.00400 8.98500 0.01900 0.21146 統一全球債券組合基金 12.06630 12.06160 0.00470 0.03897 統一全球新科技基金(人民幣) 14.65000 14.54000 0.11000 0.75653 統一全球新科技基金(美元) 14.94000 14.86000 0.08000 0.53836 統一全球新科技基金(新台幣) 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155 統一亞太基金 26.10000 26.10000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 12.66000 12.70000 -0.04000 -0.31496 統一奔騰基金 56.53000 55.90000 0.63000 1.12701 統一強棒貨幣市場基金 16.63760 16.63710 0.00050 0.00301 統一強漢基金(人民幣) 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 統一強漢基金(美元) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 統一強漢基金(新台幣) 24.24000 24.19000 0.05000 0.20670 統一統信基金 31.21000 30.88000 0.33000 1.06865 統一黑馬基金 57.59000 56.91000 0.68000 1.19487 統一新亞洲科技能源基金 19.14000 18.99000 0.15000 0.78989 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.36410 8.37830 -0.01420 -0.16949 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.44560 10.46350 -0.01790 -0.17107 統一經建基金 44.88000 44.19000 0.69000 1.56144 統一龍馬基金 64.91000 64.42000 0.49000 0.76063 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.18000 21.17000 0.01000 0.04724 野村中小基金 47.55000 46.87000 0.68000 1.45082 野村中國機會基金 13.94000 13.94000 0.00000 0.00000 野村巴西基金 6.40000 6.38000 0.02000 0.31348 野村日本領先基金 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026 野村台灣高股息基金 22.14000 22.04000 0.10000 0.45372 野村台灣運籌基金 35.89000 35.50000 0.39000 1.09859 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.72610 9.71530 0.01080 0.11116 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.71410 9.71590 -0.00180 -0.01853 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.72680 9.72770 -0.00090 -0.00925 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.80770 9.79680 0.01090 0.11126 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.77670 9.77850 -0.00180 -0.01841 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.75660 9.75750 -0.00090 -0.00922 野村平衡基金 18.79000 18.62000 0.17000 0.91300 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.94000 8.88000 0.06000 0.67568 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.12000 9.03000 0.09000 0.99668 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.82000 12.73000 0.09000 0.70699 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463 野村全球生技醫療基金 15.93000 15.91000 0.02000 0.12571 野村全球品牌基金 27.50000 27.36000 0.14000 0.51170 野村全球氣候變遷基金 8.50000 8.55000 -0.05000 -0.58480 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.86000 12.89000 -0.03000 -0.23274 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.01000 19.06000 -0.05000 -0.26233 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60170 10.60770 -0.00600 -0.05656 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.42540 10.43460 -0.00920 -0.08817 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.67560 9.65180 0.02380 0.24659 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.41730 9.40670 0.01060 0.11269 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88150 8.87920 0.00230 0.02590 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06070 11.03350 0.02720 0.24652 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58200 10.57010 0.01190 0.11258 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02900 10.02620 0.00280 0.02793 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.29960 11.27220 0.02740 0.24308 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.87160 10.85960 0.01200 0.11050 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.43170 10.43180 -0.00010 -0.00096 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.51760 10.47870 0.03890 0.37123 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.60100 10.56990 0.03110 0.29423 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.95150 9.92830 0.02320 0.23368 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.59030 9.58500 0.00530 0.05529 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.77530 9.74600 0.02930 0.30064 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.92310 11.87890 0.04420 0.37209 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.78850 12.75260 0.03590 0.28151 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.98630 10.96050 0.02580 0.23539 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.59100 10.58510 0.00590 0.05574 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.02490 10.99200 0.03290 0.29931 野村成長基金 28.07000 27.81000 0.26000 0.93492 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.78310 9.72770 0.05540 0.56951 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.77270 9.73090 0.04180 0.42956 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65310 9.63020 0.02290 0.23779 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.94960 9.89330 0.05630 0.56907 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.90480 9.86250 0.04230 0.42890 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78680 9.76350 0.02330 0.23864 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.10500 10.10820 -0.00320 -0.03166 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.02300 10.03720 -0.01420 -0.14147 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.89190 9.91530 -0.02340 -0.23600 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.46180 10.46520 -0.00340 -0.03249 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.32220 10.33670 -0.01450 -0.14028 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.19200 10.21620 -0.02420 -0.23688 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.01240 9.01070 0.00170 0.01887 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80850 9.79200 0.01650 0.16850 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.68300 9.67790 0.00510 0.05270 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.43980 13.43720 0.00260 0.01935 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.62690 12.60550 0.02140 0.16977 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34320 10.33770 0.00550 0.05320 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28010 10.27050 0.00960 0.09347 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.95950 9.96210 -0.00260 -0.02610 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38980 9.39560 -0.00580 -0.06173 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.96030 10.96710 -0.00680 -0.06200 野村泰國基金 44.48000 44.37000 0.11000 0.24792 野村高科技基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 野村貨幣市場基金 16.24480 16.24420 0.00060 0.00369 野村新馬基金 17.19000 17.15000 0.04000 0.23324 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.03550 8.04480 -0.00930 -0.11560 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.73270 11.74610 -0.01340 -0.11408 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.36000 7.31000 0.05000 0.68399 野村精選貨幣市場基金 12.06900 12.06880 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.31000 11.42000 -0.11000 -0.96322 野村歐洲高股息基金季配型 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393 野村歐洲高股息基金累積型 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336 野村積極成長基金 11.85000 11.74000 0.11000 0.93697 野村優質基金 32.52000 32.06000 0.46000 1.43481 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.70860 8.69960 0.00900 0.10345 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.06340 8.06090 0.00250 0.03101 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88920 7.89620 -0.00700 -0.08865 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.54740 11.53560 0.01180 0.10229 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50480 10.50170 0.00310 0.02952 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30640 10.31560 -0.00920 -0.08919 野村環球基金-人民幣計價 15.19000 15.15000 0.04000 0.26403 野村環球基金-美元計價 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570 野村環球基金-新臺幣計價 16.27000 16.28000 -0.01000 -0.06143 野村鴻利基金 21.55000 21.37000 0.18000 0.84230 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84720 16.84690 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 19.79000 19.64000 0.15000 0.76375 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587 野村鑫平衡組合基金 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412 野村鑫全球債券組合基金 13.19810 13.19680 0.00130 0.00985 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.87940 9.89220 -0.01280 -0.12939 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.88230 9.89090 -0.00860 -0.08695 凱基台商天下基金 13.47000 13.44000 0.03000 0.22321 凱基台灣精五門基金 20.59000 20.39000 0.20000 0.98087 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86110 10.83920 0.02190 0.20204 凱基亞太高股息基金 13.11000 13.13000 -0.02000 -0.15232 凱基亞洲四金磚基金 17.85000 17.80000 0.05000 0.28090 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.56000 13.49000 0.07000 0.51890 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.29420 13.22270 0.07150 0.54074 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.60000 12.56000 0.04000 0.31847 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52890 11.52860 0.00030 0.00260 凱基開創基金 26.51000 26.24000 0.27000 1.02896 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.01000 20.05000 -0.04000 -0.19950 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.16400 20.15410 0.00990 0.04912 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.49000 18.43000 0.06000 0.32556 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.36410 18.26310 0.10100 0.55303 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06100 10.08700 -0.02600 -0.25776 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.02370 8.04440 -0.02070 -0.25732 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000 凱基資源國基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.70710 11.67510 0.03200 0.27409 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.97520 10.96610 0.00910 0.08298 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 凱基護城河基金-台幣計價A 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000 凱基護城河基金-美元計價B 12.74810 12.70680 0.04130 0.32502 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.26000 15.11000 0.15000 0.99272 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.18000 29.78000 -0.60000 -2.01478 富邦NASDAQ-100基金 27.08000 27.19000 -0.11000 -0.40456 富邦上証180基金 30.84000 31.05000 -0.21000 -0.67633 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23360 0.23150 0.00210 0.90713 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.93000 6.88000 0.05000 0.72674 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.24000 7.24000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.72000 41.29000 -0.57000 -1.38048 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.68830 11.65160 0.03670 0.31498 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.08230 11.04520 0.03710 0.33589 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.79510 10.77400 0.02110 0.19584 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.33520 10.30270 0.03250 0.31545 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.72020 9.68770 0.03250 0.33548 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.47760 9.45910 0.01850 0.19558 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.74020 20.83570 -0.09550 -0.45835 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.21920 11.21810 0.00110 0.00981 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.73190 10.74170 -0.00980 -0.09123 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.96720 12.96130 0.00590 0.04552 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92090 1.92150 -0.00060 -0.03123 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66010 9.65570 0.00440 0.04557 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.47850 1.47900 -0.00050 -0.03381 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58250 11.58010 0.00240 0.02073 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74540 1.74480 0.00060 0.03439 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10520 10.10310 0.00210 0.02079 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54210 1.54160 0.00050 0.03243 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.38000 14.42000 -0.04000 -0.27739 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.63000 24.50000 0.13000 0.53061 富邦日本東証基金 22.64000 22.57000 0.07000 0.31015 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.31000 42.14000 0.17000 0.40342 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.72000 45.12000 0.60000 1.32979 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.52000 49.04000 0.48000 0.97879 富邦台灣心基金 21.42000 21.18000 0.24000 1.13314 富邦台灣釆吉50基金 46.32000 45.87000 0.45000 0.98103 富邦台灣科技指數基金 52.67000 52.15000 0.52000 0.99712 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29190 0.28950 0.00240 0.82902 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31380 2.31670 -0.00290 -0.12518 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34150 0.34150 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.68780 10.68510 0.00270 0.02527 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01930 2.02190 -0.00260 -0.12859 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32970 0.32970 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.26940 9.26710 0.00230 0.02482 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.01000 22.88000 0.13000 0.56818 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.75000 14.91000 -0.16000 -1.07311 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.21000 28.61000 0.60000 2.09717 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62010 15.61950 0.00060 0.00384 富邦長紅基金 62.70000 62.05000 0.65000 1.04754 富邦科技基金 23.64000 23.40000 0.24000 1.02564 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.01510 39.13110 -0.11600 -0.29644 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.03990 37.82450 0.21540 0.56947 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.51350 37.53790 -0.02440 -0.06500 富邦恒生國企ETF基金 21.82000 21.34000 0.48000 2.24930 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.71000 13.03000 -0.32000 -2.45587 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.40000 32.83000 1.57000 4.78221 富邦高成長基金 23.95000 23.72000 0.23000 0.96965 富邦基金 12.74000 12.65000 0.09000 0.71146 富邦深証100基金 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 富邦富時歐洲ETF基金 20.83000 20.88000 -0.05000 -0.23946 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40100 0.40130 -0.00030 -0.07476 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20430 12.20060 0.00370 0.03033 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.57380 9.57090 0.00290 0.03030 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30240 0.30260 -0.00020 -0.06609 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.95300 8.95030 0.00270 0.03017 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.78890 9.77010 0.01880 0.19242 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.93610 9.93970 -0.00360 -0.03622 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.78890 9.77010 0.01880 0.19242 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.93610 9.93970 -0.00360 -0.03622 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.46000 19.32000 0.14000 0.72464 富邦精準基金 45.06000 44.61000 0.45000 1.00874 富邦精銳中小基金 11.54000 11.40000 0.14000 1.22807 富邦臺灣公司治理100基金 20.96000 20.79000 0.17000 0.81770 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.94000 8.01000 -0.07000 -0.87391 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.29000 14.05000 0.24000 1.70819 富邦標普美國特別股ETF基金 19.32000 19.39000 -0.07000 -0.36101 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.16670 10.16320 0.00350 0.03444 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.16830 11.14860 0.01970 0.17670 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.83510 10.84430 -0.00920 -0.08484 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.98600 9.98270 0.00330 0.03306 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.92550 10.90630 0.01920 0.17605 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.57810 10.58710 -0.00900 -0.08501 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.44000 29.31000 0.13000 0.44353 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.18580 9.17550 0.01030 0.11226 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.63570 9.62680 0.00890 0.09245 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.47840 9.46790 0.01050 0.11090 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.90930 9.89820 0.01110 0.11214 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.86730 9.85830 0.00900 0.09129 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70550 9.69470 0.01080 0.11140 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.75710 9.74600 0.01110 0.11389 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.70840 8.68690 0.02150 0.24750 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.60130 9.57950 0.02180 0.22757 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21160 9.18910 0.02250 0.24486 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.50810 10.48220 0.02590 0.24709 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.22160 10.19840 0.02320 0.22749 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86250 9.83820 0.02430 0.24700 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.31870 9.29540 0.02330 0.25066 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.67090 9.64720 0.02370 0.24567 富達卓越領航全球組合基金 14.79000 14.80000 -0.01000 -0.06757 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.93060 8.91260 0.01800 0.20196 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.54250 9.52520 0.01730 0.18162 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.35710 9.33810 0.01900 0.20347 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.91660 9.89660 0.02000 0.20209 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.82970 9.81180 0.01790 0.18243 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.67010 9.65050 0.01960 0.20310 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.42400 9.40490 0.01910 0.20309 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.70580 9.68530 0.02050 0.21166 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.01000 10.93000 0.08000 0.73193 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.59960 9.59530 0.00430 0.04481 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.33880 9.33080 0.00800 0.08574 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.81290 8.81440 -0.00150 -0.01702 富蘭克林華美中華基金 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.90000 19.65000 0.25000 1.27226 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.65000 19.54000 0.11000 0.56295 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.11040 8.09240 0.01800 0.22243 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.39320 9.36490 0.02830 0.30219 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.96710 9.93690 0.03020 0.30392 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.40440 9.38360 0.02080 0.22166 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.03450 11.02920 0.00530 0.04805 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.92540 8.92110 0.00430 0.04820 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.42500 9.42040 0.00460 0.04883 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.99200 13.00140 -0.00940 -0.07230 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.49300 10.50050 -0.00750 -0.07143 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13110 10.12640 0.00470 0.04641 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.82830 7.82470 0.00360 0.04601 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.37030 9.36600 0.00430 0.04591 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.57200 10.57580 -0.00380 -0.03593 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.63160 7.63440 -0.00280 -0.03668 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.15030 9.15370 -0.00340 -0.03714 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.43550 10.43080 0.00470 0.04506 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.88240 7.87880 0.00360 0.04569 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.31050 8.30920 0.00130 0.01565 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.48050 9.47110 0.00940 0.09925 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.09750 10.08740 0.01010 0.10012 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63320 12.63120 0.00200 0.01583 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.05000 9.95000 0.10000 1.00503 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.76090 12.74750 0.01340 0.10512 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 38.94000 38.68000 0.26000 0.67218 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28860 10.28830 0.00030 0.00292 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.12000 13.13000 -0.01000 -0.07616 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.62000 14.67000 -0.05000 -0.34083 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.71340 7.74940 -0.03600 -0.46455 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.10490 11.05780 0.04710 0.42594 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.07510 10.06360 0.01150 0.11427 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.24230 11.22940 0.01290 0.11488 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.26600 7.26230 0.00370 0.05095 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.62100 9.60980 0.01120 0.11655 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.52610 10.51390 0.01220 0.11604 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.86680 10.86130 0.00550 0.05064 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.67000 19.72000 -0.05000 -0.25355 復華人民幣貨幣市場基金 11.52030 11.51930 0.00100 0.00868 復華人生目標基金 36.20160 36.00520 0.19640 0.54548 復華大中華中小策略基金 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 復華中小精選基金 67.42000 67.10000 0.32000 0.47690 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044 復華台灣智能基金 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668 復華全方位基金 27.68000 27.62000 0.06000 0.21723 復華全球大趨勢基金-美元 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.57000 19.54000 0.03000 0.15353 復華全球平衡基金-新臺幣 19.97000 19.95000 0.02000 0.10025 復華全球物聯網科技基金-美元 15.40000 15.26000 0.14000 0.91743 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822 復華全球原物料基金 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 復華全球消費基金-新臺幣 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48090 11.48560 -0.00470 -0.04092 復華全球債券基金 13.59750 13.58310 0.01440 0.10601 復華全球債券組合基金 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.90000 13.81000 0.09000 0.65170 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795 復華全球戰略配置強基金-美元 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 復華有利貨幣市場基金 13.42030 13.41990 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 13.64000 13.56000 0.08000 0.58997 復華亞太成長基金 14.17000 13.96000 0.21000 1.50430 復華亞太神龍科技基金-美元 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 復華東協世紀基金 13.58000 13.50000 0.08000 0.59259 復華美國新星基金-美元 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701 復華美國新星基金-新臺幣 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 復華恒生基金 21.85000 21.48000 0.37000 1.72253 復華恒生單日反向一倍基金 8.14000 8.31000 -0.17000 -2.04573 復華恒生單日正向二倍基金 37.13000 35.72000 1.41000 3.94737 復華神盾基金 24.78060 24.64790 0.13270 0.53838 復華高成長基金 61.83000 61.49000 0.34000 0.55294 復華高益策略組合基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38020 14.37980 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 18.35000 18.33000 0.02000 0.10911 復華富時台灣高股息低波動基金 49.63000 49.36000 0.27000 0.54700 復華復華基金 19.57000 19.47000 0.10000 0.51361 復華華人世紀基金 18.90000 18.74000 0.16000 0.85379 復華傳家二號基金 28.11740 28.02950 0.08790 0.31360 復華傳家基金 23.26250 23.27600 -0.01350 -0.05800 復華奧林匹克全球組合基金 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 復華新興人民幣短期收益基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 復華新興市場10年期以上債券基金 18.57000 18.60000 -0.03000 -0.16129 復華新興市場高收益債券基金A 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 復華新興市場高收益債券基金B 6.09000 6.08000 0.01000 0.16447 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388 復華新興市場短期收益基金 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 復華滬深300 A股基金 23.40000 23.49000 -0.09000 -0.38314 復華數位經濟基金 54.14000 53.84000 0.30000 0.55721 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.90200 9.90410 -0.00210 -0.02120 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.74810 9.75180 -0.00370 -0.03794 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.05760 10.05980 -0.00220 -0.02187 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.87030 9.87400 -0.00370 -0.03747 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.86290 9.86820 -0.00530 -0.05371 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.97590 10.00450 -0.02860 -0.28587 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.90930 9.91310 -0.00380 -0.03833 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02180 10.04900 -0.02720 -0.27067 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.90830 9.91220 -0.00390 -0.03935 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.02450 10.05150 -0.02700 -0.26862 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30010 9.30210 -0.00200 -0.02150 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.12870 9.13200 -0.00330 -0.03614 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.74750 8.77100 -0.02350 -0.26793 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37820 11.38050 -0.00230 -0.02021 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.18050 11.18170 -0.00120 -0.01073 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.83520 10.86430 -0.02910 -0.26785 景順主流基金 18.59000 18.50000 0.09000 0.48649 景順台灣科技基金 32.43000 32.17000 0.26000 0.80821 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 景順全球科技基金 20.03000 20.10000 -0.07000 -0.34826 景順全球康健基金 17.41000 17.36000 0.05000 0.28802 景順貨幣市場基金 15.91980 15.91940 0.00040 0.00251 景順潛力基金 34.10000 33.87000 0.23000 0.67907 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.82000 14.74000 0.08000 0.54274 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.31000 13.27000 0.04000 0.30143 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.15000 8.96000 0.19000 2.12054 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.93000 8.78000 0.15000 1.70843 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.24000 9.06000 0.18000 1.98675 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.03000 8.87000 0.16000 1.80383 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.73040 8.72150 0.00890 0.10205 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.36450 8.37410 -0.00960 -0.11464 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03350 11.02230 0.01120 0.10161 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54550 10.55770 -0.01220 -0.11556 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.28000 8.22000 0.06000 0.72993 華南永昌中國A股基金(美元) 8.62000 8.52000 0.10000 1.17371 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.13000 12.03000 0.10000 0.83126 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.55050 9.55400 -0.00350 -0.03663 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.36320 9.38850 -0.02530 -0.26948 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.76450 9.76810 -0.00360 -0.03685 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57470 9.60050 -0.02580 -0.26874 華南永昌永昌基金 19.40000 19.27000 0.13000 0.67462 華南永昌全球亨利組合基金 14.32550 14.33370 -0.00820 -0.05721 華南永昌全球神農水資源基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 華南永昌全球精品基金 15.39000 15.28000 0.11000 0.71990 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.57000 13.49000 0.08000 0.59303 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888 華南永昌物聯網精選基金 12.08000 11.99000 0.09000 0.75063 華南永昌策略報酬基金 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18320 16.18260 0.00060 0.00371 華南永昌龍盈平衡基金 24.68630 24.39920 0.28710 1.17668 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92210 11.92170 0.00040 0.00336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17430 10.17330 0.00100 0.00983 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.53320 10.54540 -0.01220 -0.11569 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93210 9.93110 0.00100 0.01007 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.25040 10.25850 -0.00810 -0.07896 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04680 10.04720 -0.00040 -0.00398 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.33660 10.35010 -0.01350 -0.13043 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90450 9.90490 -0.00040 -0.00404 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.18600 10.19930 -0.01330 -0.13040 華頓中小型基金 24.45000 24.41000 0.04000 0.16387 華頓中國多重機會平衡基金 12.38280 12.36550 0.01730 0.13991 華頓台灣基金 27.61000 27.35000 0.26000 0.95064 華頓平安貨幣市場基金 11.50430 11.50390 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 17.05000 16.91000 0.14000 0.82791 華頓全球高收益債券基金A 13.41990 13.42490 -0.00500 -0.03724 華頓全球高收益債券基金B 8.50260 8.50580 -0.00320 -0.03762 華頓全球黑鑽油源基金 6.03000 6.07000 -0.04000 -0.65898 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.86110 2.86240 -0.00130 -0.04542 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.41970 13.45450 -0.03480 -0.25865 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45280 0.45290 -0.00010 -0.02208 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.68000 11.67850 0.00150 0.01284 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.65640 10.65130 0.00510 0.04788 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.89110 10.91300 -0.02190 -0.20068 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.93040 9.95030 -0.01990 -0.19999 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.56630 11.56260 0.00370 0.03200 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.64440 10.63770 0.00670 0.06298 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.94000 11.75000 0.19000 1.61702 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.78000 10.64000 0.14000 1.31579 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.04000 11.85000 0.19000 1.60338 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41840 2.41870 -0.00030 -0.01240 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96920 1.96700 0.00220 0.11185 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24540 12.24460 0.00080 0.00653 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.10900 10.10840 0.00060 0.00594 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38210 0.38200 0.00010 0.02618 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32690 0.32660 0.00030 0.09186 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.38000 3.37000 0.01000 0.29674 匯豐中國動力基金(台幣) 15.84000 15.82000 0.02000 0.12642 匯豐中國動力基金(美元) 0.53000 0.53000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.86000 17.76000 0.10000 0.56306 匯豐台灣精典基金 23.48000 23.20000 0.28000 1.20690 匯豐全球趨勢組合基金 11.94000 11.94000 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新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.06180 9.08140 -0.01960 -0.21583 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 新光吉星貨幣市場基金 15.42470 15.42420 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 新光多重資產基金(A累積)美元 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.49000 24.38000 0.11000 0.45119 新光亞洲精選基金-新台幣 23.86000 23.82000 0.04000 0.16793 新光兩岸優勢基金 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 新光店頭基金 25.18000 24.91000 0.27000 1.08390 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 新光創新科技基金 15.16000 15.03000 0.13000 0.86494 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.78650 9.78280 0.00370 0.03782 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.09350 10.08620 0.00730 0.07238 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.74440 9.75450 -0.01010 -0.10354 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.39850 9.39450 0.00400 0.04258 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.70600 9.69800 0.00800 0.08249 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.36460 9.37380 -0.00920 -0.09815 新光澳幣八年期保本基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 新光澳幣十年期保本基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 新光澳幣保本基金 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04510 10.04120 0.00390 0.03884 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.04470 10.04080 0.00390 0.03884 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.94010 9.94210 -0.00200 -0.02012 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94010 9.94210 -0.00200 -0.02012 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94630 9.94270 0.00360 0.03621 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.94610 9.94240 0.00370 0.03721 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.92430 9.92020 0.00410 0.04133 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92660 9.92250 0.00410 0.04132 瑞銀全球創新趨勢基金 7.21000 7.23000 -0.02000 -0.27663 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.94260 9.93750 0.00510 0.05132 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.73140 9.72620 0.00520 0.05346 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.92300 9.91850 0.00450 0.04537 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.74650 9.74180 0.00470 0.04825 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.80970 9.80010 0.00960 0.09796 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.04940 10.03990 0.00950 0.09462 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.86570 13.87360 -0.00790 -0.05694 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.69670 8.70160 -0.00490 -0.05631 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.39740 36.35260 0.04480 0.12324 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.85230 36.69450 0.15780 0.43004 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.60540 38.50700 0.09840 0.25554 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08050 11.07950 0.00100 0.00903 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29780 10.33210 -0.03430 -0.33198 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.83870 12.72230 0.11640 0.91493 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.41970 10.33650 0.08320 0.80491 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 群益大印度基金-人民幣 13.16630 13.14560 0.02070 0.15747 群益大印度基金-美元 13.44500 13.43850 0.00650 0.04837 群益大印度基金-新臺幣 12.25000 12.27000 -0.02000 -0.16300 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.23830 12.25690 -0.01860 -0.15175 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.81430 12.84790 -0.03360 -0.26152 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.46400 11.48160 -0.01760 -0.15329 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.95360 10.98220 -0.02860 -0.26042 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.82050 9.83550 -0.01500 -0.15251 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.42140 9.44600 -0.02460 -0.26043 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.57350 9.58810 -0.01460 -0.15227 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.49190 9.51670 -0.02480 -0.26059 群益中小型股基金 47.55000 46.93000 0.62000 1.32112 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.80930 9.78380 0.02550 0.26063 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.88820 9.87330 0.01490 0.15091 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.91200 8.91920 -0.00720 -0.08072 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.75820 8.73550 0.02270 0.25986 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.82840 8.81510 0.01330 0.15088 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.95750 7.96400 -0.00650 -0.08162 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.44870 11.44530 0.00340 0.02971 群益中國高收益債券基金-美元 11.27160 11.27040 0.00120 0.01065 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.56910 10.59310 -0.02400 -0.22656 群益中國新機會基金N-人民幣 9.23070 9.15250 0.07820 0.85441 群益中國新機會基金N-美元 9.20330 9.13530 0.06800 0.74437 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 群益中國新機會基金-人民幣 8.18640 8.11710 0.06930 0.85375 群益中國新機會基金-美元 9.84070 9.76800 0.07270 0.74427 群益中國新機會基金-新臺幣 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 群益平衡王基金 19.22960 19.13380 0.09580 0.50068 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.80000 5.77000 0.03000 0.51993 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.92810 9.80580 0.12230 1.24722 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.28950 10.17380 0.11570 1.13723 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.37000 9.29000 0.08000 0.86114 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.05250 8.94100 0.11150 1.24706 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.38200 9.27650 0.10550 1.13728 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.55000 8.47000 0.08000 0.94451 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.89390 9.89590 -0.00200 -0.02021 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.73440 9.73810 -0.00370 -0.03800 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.43980 9.44170 -0.00190 -0.02012 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.36100 9.36450 -0.00350 -0.03738 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.95090 9.95280 -0.00190 -0.01909 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.03950 10.04320 -0.00370 -0.03684 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.60590 9.60780 -0.00190 -0.01978 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10240 10.12470 -0.02230 -0.22025 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.44840 7.46490 -0.01650 -0.22103 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.03000 0.00000 10.03000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 14.67040 14.59620 0.07420 0.50835 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.58000 11.63000 -0.05000 -0.42992 群益印度中小基金N-美元 10.26340 10.24320 0.02020 0.19720 群益印度中小基金N-新臺幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 15.24370 15.19710 0.04660 0.30664 群益印度中小基金-美元 14.67930 14.65040 0.02890 0.19726 群益印度中小基金-新臺幣 16.31000 16.32000 -0.01000 -0.06127 群益多利策略組合基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 群益多重資產組合基金 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974 群益安家基金 23.92900 23.65360 0.27540 1.16430 群益安穩貨幣市場基金 16.06240 16.06180 0.00060 0.00374 群益那斯達克生技基金 20.86000 20.87000 -0.01000 -0.04792 群益亞太中小基金 13.00000 12.91000 0.09000 0.69713 群益亞太新趨勢平衡基金 17.27000 17.22000 0.05000 0.29036 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.59790 9.60400 -0.00610 -0.06352 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47880 7.48360 -0.00480 -0.06414 群益店頭市場基金 98.67000 97.21000 1.46000 1.50190 群益東方盛世基金 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 群益東協成長基金-人民幣 14.15720 14.08220 0.07500 0.53259 群益東協成長基金-美元 13.49260 13.43570 0.05690 0.42350 群益東協成長基金-新臺幣 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.13860 11.13290 0.00570 0.05120 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69350 10.69210 0.00140 0.01309 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.02300 10.03330 -0.01030 -0.10266 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.98040 9.97530 0.00510 0.05113 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.58500 9.58370 0.00130 0.01356 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.98190 8.99100 -0.00910 -0.10121 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.03320 10.03190 0.00130 0.01296 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.76660 9.76170 0.00490 0.05020 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.75530 9.75410 0.00120 0.01230 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.01210 10.02230 -0.01020 -0.10177 群益長安基金 28.23000 27.89000 0.34000 1.21907 群益美國新創亮點基金-美元 13.97520 14.08450 -0.10930 -0.77603 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.96000 13.10000 -0.14000 -1.06870 群益真善美基金 17.38080 17.27980 0.10100 0.58450 群益馬拉松基金 121.95000 120.78000 1.17000 0.96870 群益深証中小板基金 14.99000 14.97000 0.02000 0.13360 群益創新科技基金 31.92000 31.46000 0.46000 1.46217 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.57840 9.51710 0.06130 0.64410 群益華夏盛世基金N-美元 9.57150 9.52060 0.05090 0.53463 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 群益華夏盛世基金-人民幣 10.43090 10.36410 0.06680 0.64453 群益華夏盛世基金-美元 10.55400 10.49780 0.05620 0.53535 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.72000 16.67000 0.05000 0.29994 群益奧斯卡基金 27.01000 26.69000 0.32000 1.19895 群益新興金鑽基金-美元 13.05750 12.94080 0.11670 0.90180 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 群益葛萊美基金 23.17000 23.00000 0.17000 0.73913 群益道瓊美國地產ETF基金 18.44000 18.26000 0.18000 0.98576 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.66000 8.74000 -0.08000 -0.91533 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.56000 12.34000 0.22000 1.78282 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.52340 11.47780 0.04560 0.39729 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.32060 11.27680 0.04380 0.38841 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.21520 11.16850 0.04670 0.41814 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65480 8.62050 0.03430 0.39789 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.32510 9.28910 0.03600 0.38755 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.93500 8.89770 0.03730 0.41921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.49000 28.27000 0.22000 0.77821 德信中國精選成長基金 12.05000 12.10000 -0.05000 -0.41322 德信台灣主流中小基金 18.11000 17.97000 0.14000 0.77908 德信新興股票組合基金 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 德信萬保貨幣市場基金 11.91780 11.91740 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.66600 10.67030 -0.00430 -0.04030 德信數位時代基金 27.39000 27.22000 0.17000 0.62454 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64510 11.64470 0.00040 0.00344 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.25000 16.08000 0.17000 1.05721 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.86000 18.94000 -0.08000 -0.42239 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.31000 0.01000 0.13680 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.89590 9.89720 -0.00130 -0.01314 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.88840 13.89030 -0.00190 -0.01368 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.23400 8.22980 0.00420 0.05103 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.36500 11.35400 0.01100 0.09688 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.45990 11.44820 0.01170 0.10220 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.92430 12.91110 0.01320 0.10224 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.32000 18.34000 -0.02000 -0.10905 摩根中小基金 24.09000 23.83000 0.26000 1.09106 摩根中國A股基金 14.74000 14.77000 -0.03000 -0.20311 摩根中國A股基金(美元) 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 摩根中國亮點基金 13.75000 13.70000 0.05000 0.36496 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.73860 11.76870 -0.03010 -0.25576 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.65680 12.66160 -0.00480 -0.03791 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.18980 10.19640 -0.00660 -0.06473 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.99350 13.02660 -0.03310 -0.25410 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.44730 14.45280 -0.00550 -0.03805 摩根台灣金磚基金 20.20000 20.00000 0.20000 1.00000 摩根台灣增長基金 50.24000 49.79000 0.45000 0.90380 摩根平衡基金 27.92000 27.77000 0.15000 0.54015 摩根全球α基金 18.64000 18.70000 -0.06000 -0.32086 摩根全球平衡基金 15.34430 15.33570 0.00860 0.05608 摩根全球發現基金 12.34000 12.38000 -0.04000 -0.32310 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80380 9.77140 0.03240 0.33158 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64000 10.59700 0.04300 0.40578 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.18700 10.14780 0.03920 0.38629 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31810 11.28000 0.03810 0.33777 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.74560 10.70240 0.04320 0.40365 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.60630 13.55170 0.05460 0.40290 摩根亞洲基金 56.69000 56.40000 0.29000 0.51418 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.78510 8.81300 -0.02790 -0.31658 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.17110 10.19010 -0.01900 -0.18646 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.11860 9.13800 -0.01940 -0.21230 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.50050 12.54010 -0.03960 -0.31579 摩根東方內需機會基金 17.94000 17.85000 0.09000 0.50420 摩根東方科技基金 35.45000 35.16000 0.29000 0.82480 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.40000 10.29000 0.11000 1.06900 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.06000 9.96000 0.10000 1.00402 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175 摩根金龍收成基金 22.19000 22.14000 0.05000 0.22584 摩根第一貨幣市場基金 15.06360 15.06330 0.00030 0.00199 摩根絕對日本基金 14.33000 14.19000 0.14000 0.98661 摩根新金磚五國基金 11.75000 11.67000 0.08000 0.68552 摩根新絲路基金 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 摩根新興35基金 13.76000 13.68000 0.08000 0.58480 摩根新興日本基金 24.66000 24.70000 -0.04000 -0.16194 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.83700 7.86460 -0.02760 -0.35094 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.88660 9.90980 -0.02320 -0.23411 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.85170 9.87760 -0.02590 -0.26221 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.91850 10.95280 -0.03430 -0.31316 摩根新興科技基金 56.97000 56.32000 0.65000 1.15412 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.40900 8.41620 -0.00720 -0.08555 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52930 10.53830 -0.00900 -0.08540 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.95380 8.92340 0.03040 0.34068 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.83030 9.77130 0.05900 0.60381 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.45020 9.39610 0.05410 0.57577 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.13000 10.09570 0.03430 0.33975 摩根龍揚基金 33.19000 33.12000 0.07000 0.21135 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 摩根環球股票收益基金-累積型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 摩根總收益組合基金-月配息型 9.40050 9.40470 -0.00420 -0.04466 摩根總收益組合基金-累積型 11.24990 11.25500 -0.00510 -0.04531 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.90000 24.97000 -0.07000 -0.28034 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77650 11.76620 0.01030 0.08754 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.15370 11.14610 0.00760 0.06819 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06630 10.06210 0.00420 0.04174 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47150 10.46240 0.00910 0.08698 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.94520 9.93840 0.00680 0.06842 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.96960 8.96580 0.00380 0.04238 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.68360 10.65150 0.03210 0.30137 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.32760 10.32050 0.00710 0.06880 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.93560 9.90010 0.03550 0.35858 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.69530 9.68310 0.01220 0.12599 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.78770 9.75260 0.03510 0.35990 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.55070 9.53860 0.01210 0.12685 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.64540 11.64510 0.00030 0.00258 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.46650 11.46770 -0.00120 -0.01046 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.26910 10.28770 -0.01860 -0.18080 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.15730 11.15700 0.00030 0.00269 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.96910 10.97020 -0.00110 -0.01003 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.82640 9.84420 -0.01780 -0.18082 聯邦金鑽平衡基金 22.72720 22.70580 0.02140 0.09425 聯邦貨幣市場基金 13.14590 13.14550 0.00040 0.00304 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.75220 10.78150 -0.02930 -0.27176 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.28580 8.30840 -0.02260 -0.27201 聯邦精選科技基金 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.01470 16.02860 -0.01390 -0.08672 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.02370 11.95250 0.07120 0.59569 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.92420 11.87560 0.04860 0.40924 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.48540 11.43860 0.04680 0.40914 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63920 11.62170 0.01750 0.15058 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.99060 10.98420 0.00640 0.05827 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56120 10.54530 0.01590 0.15078 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68320 8.67820 0.00500 0.05762 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.55000 36.34000 0.21000 0.57788 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.63000 15.63000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.63000 15.58000 0.05000 0.32092 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.52000 15.47000 0.05000 0.32321 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.53000 20.50000 0.03000 0.14634 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.72000 18.69000 0.03000 0.16051 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.88000 15.86000 0.02000 0.12610 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.60000 16.58000 0.02000 0.12063 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.64000 15.62000 0.02000 0.12804 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.86000 15.84000 0.02000 0.12626 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.42000 14.40000 0.02000 0.13889 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.10000 15.08000 0.02000 0.13263 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.38000 18.37000 0.01000 0.05444 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.71000 14.71000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.98340 14.98300 0.00040 0.00267 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.54300 10.55160 -0.00860 -0.08150 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.26300 14.26750 -0.00450 -0.03154 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.80150 7.80790 -0.00640 -0.08197 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 22.33000 22.05000 0.28000 1.26984 瀚亞中國基金-人民幣 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 瀚亞中國基金-新台幣 14.10000 14.12000 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9.00440 -0.00020 -0.00222 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.40970 9.42110 -0.01140 -0.12100 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.53520 9.53200 0.00320 0.03357 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.38540 9.38560 -0.00020 -0.00213 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 瀚亞印度基金-人民幣 13.47000 13.35000 0.12000 0.89888 瀚亞印度基金-美元 13.80000 13.69000 0.11000 0.80351 瀚亞印度基金-新台幣 29.43000 29.27000 0.16000 0.54663 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.61000 11.49000 0.12000 1.04439 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.34000 15.22000 0.12000 0.78844 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.46000 9.35000 0.11000 1.17647 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.87000 9.77000 0.10000 1.02354 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231 瀚亞亞太基礎建設基金 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.65320 11.58420 0.06900 0.59564 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.77670 12.72510 0.05160 0.40550 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.17820 11.11230 0.06590 0.59304 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.68580 10.63880 0.04700 0.44178 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.78010 11.69780 0.08230 0.70355 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.23030 9.17570 0.05460 0.59505 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.69100 9.65190 0.03910 0.40510 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.46850 9.41290 0.05560 0.59068 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.04340 9.00360 0.03980 0.44205 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.42350 9.35760 0.06590 0.70424 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.14550 14.13740 0.00810 0.05729 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.48910 10.47570 0.01340 0.12792 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.80680 10.78590 0.02090 0.19377 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.48870 12.48150 0.00720 0.05769 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.54370 13.54320 0.00050 0.00369 瀚亞美國高科技基金 24.05000 24.18000 -0.13000 -0.53763 瀚亞高科技基金 57.92000 57.59000 0.33000 0.57302 瀚亞理財通基金 25.39000 25.22000 0.17000 0.67407 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 瀚亞菁華基金 22.42000 22.22000 0.20000 0.90009 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.61480 10.57990 0.03490 0.32987 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.04590 10.01890 0.02700 0.26949 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.98370 10.94430 0.03940 0.36000 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.98830 9.97310 0.01520 0.15241 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.21990 10.16560 0.05430 0.53415 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.66370 8.63530 0.02840 0.32888 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.90530 7.88400 0.02130 0.27017 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.57940 9.54500 0.03440 0.36040 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.59400 8.58090 0.01310 0.15266 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.27830 8.23430 0.04400 0.53435 瀚亞電通網基金 15.03000 14.92000 0.11000 0.73727 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.69060 13.68760 0.00300 0.02192 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.17030 10.15190 0.01840 0.18125 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.17460 10.16290 0.01170 0.11512 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.61920 11.61670 0.00250 0.02152 瀚亞歐洲基金 11.94000 12.05000 -0.11000 -0.91286 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