[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/04/30 107/04/27 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.40000 32.83000 1.57000 4.78221 復華恒生單日正向二倍基金 37.13000 35.72000 1.41000 3.94737 富邦恒生國企ETF基金 21.82000 21.34000 0.48000 2.24930 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.15000 8.96000 0.19000 2.12054 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.21000 28.61000 0.60000 2.09717 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.24000 9.06000 0.18000 1.98675 安聯台灣科技基金 43.76000 42.94000 0.82000 1.90964 第一金小型精選基金 38.20000 37.50000 0.70000 1.86667 第一金電子基金 33.19000 32.60000 0.59000 1.80982 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.03000 8.87000 0.16000 1.80383 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.56000 12.34000 0.22000 1.78282 元大多多基金 19.57000 19.23000 0.34000 1.76807 元大韓國KOSPI200基金 24.77000 24.34000 0.43000 1.76664 元大台灣50單日正向2倍基金 35.04000 34.44000 0.60000 1.74216 復華恒生基金 21.85000 21.48000 0.37000 1.72253 元大精準中小基金 21.89000 21.52000 0.37000 1.71933 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.93000 8.78000 0.15000 1.70843 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.29000 14.05000 0.24000 1.70819 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.61330 18.30220 0.31110 1.69980 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.90830 18.59660 0.31170 1.67611 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.28000 35.69000 0.59000 1.65312 中國信託台灣優勢基金 17.59000 17.31000 0.28000 1.61756 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.94000 11.75000 0.19000 1.61702 元大新主流基金 26.50000 26.08000 0.42000 1.61043 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.04000 11.85000 0.19000 1.60338 元大績效基金 54.85000 54.00000 0.85000 1.57407 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.54000 4.47000 0.07000 1.56600 統一經建基金 44.88000 44.19000 0.69000 1.56144 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.26000 19.95000 0.31000 1.55388 第一金店頭市場基金 9.87000 9.72000 0.15000 1.54321 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------