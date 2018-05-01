美國正式公布赴華談判團名單：除了三大鷹派，羅斯赫然在列

當地時間周一，美國白宮在官網上公布了於 5 月 3 號啟程前往中國進行貿易談判的美國代表團名單。

美國代表團成員包括：

美國駐華大使特里 · 布蘭斯塔德（Terry Branstad）;

美國財政部長斯蒂文 · 姆努欽（Steven Mnuchin）;

美國商務部長威爾伯 · 羅斯（Wilbur Ross）；

美國貿易代表羅伯特 · 萊特希澤（Robert Lighthizer）；

美國國家經濟委員會主任拉里 · 庫德洛（Larry Kudlow）；

白宮貿易顧問彼得 · 納瓦羅（Peter Navarro）；

美國總統國際經濟事務副顧問埃弗雷特 · 埃森斯塔特（Everett Eissenstat）

頗令人意外的是，除了三大鷹派，此前被認為由於對華態度不夠強硬，而不被安排赴華參加談判的美國商務部長羅斯也赫然在列。

據華爾街日報報導，去年羅斯曾代表美國政府與中國就鋼鐵生產問題進行談判，但川普對羅斯作出的讓步感到不滿，並命令他停止談判。

羅斯曾是川普政府貿易政策中「打前鋒」的人，與中國頗有淵源。他讚賞中國五年經濟計劃，愛收藏中國藝術品，還幫助汶川災後重建，但也曾怒批中國是貿易保護最嚴重的國家。

目前川普對羅斯的信任正在逐步減弱，貿易代表萊特希澤被認為是此次談判的美方核心人物。

萊特希澤是對華貿易鷹派代表人物，一手主導了此次對中國的 301 調查。他曾在美國參議院金融委員會供職，雷根政府時期擔任美國副貿易代表，處理了數十起貿易糾紛；並因和日本的貿易戰而成名，迫使得日本全面妥協，為美國創造了大量就業機會。

代表團中還包括了鼓吹中國威脅論的納瓦羅。納瓦羅一直認為美國同意中國加入 WTO 是最大的錯誤之一，為了應對中國的威脅，他主張徵收關稅，拒絕貿易協定。

庫德洛雖然是自由貿易支持者，但他對華持強硬態度。他聲稱中美之間貿易衝突的根源是中國不遵守貿易規則。

華創宏觀分析認為，總體來看，本次美國談判團隊以對華鷹派占據主導，談判核心之一的萊特希澤更是「身經百戰」，而納瓦羅則是異常強硬。預計談判的過程將是曲折而艱難，對談判的結果持謹慎樂觀態度。

申萬宏源指出，由於中美關於市場開放的利益訴求並無根本矛盾，雙方在汽車關稅削減、金融開放等領域達成階段性共識是大機率事件。在貿易摩擦方面的談判依舊困難較大，中國繼續堅持在 WTO 框架下解決問題，也不排除中美在談判期間「以戰促談」的可能性。

美國財政部長姆努欽在周一上午福斯電視台播出的採訪中對本周四、周五將舉行的雙方會談表示「謹慎樂觀」。他說：「希望我們能取得重大進展。我們會取得進展」。

姆努欽對華貿易態度偏溫和。自中美貿易摩擦升級以來，姆努欽多次釋放溫和言論，稱中美之間沒有貿易戰，美國的目的也不是發動貿易戰。美國媒體分析認為，如果姆努欽參與中美貿易談判有助於緩解目前的中美經貿緊張局勢。

『新聞來源／華爾街見聞』