南韓4月出口意外出現一年半來首度衰退

南韓政府 1 日公布進出口統計數據，4 月出口出現 18 個月以來首度下滑，主要是由於全球需求疲軟，加上對美貿易前景的擔憂，加上美國與中國貿易衝突不斷加深，以致無法跟上 2017 年的步伐。

數據顯示，出口下降 1.5% 至 501 億美元，是自 2016 年 10 月以來首次下降，當時跌幅為 3.2%。

進口金額成長 14.5% 至 434 億美元，低於經濟學家預測的成長 18.4%，但輕易超過 3 月修正後的 5.2% 增幅。

合計之後貿易順差 66 億美元，略低於上個月的 68 億美元。

Eugene Investment and Securities 首席經濟學家 Lee Sang-jae 表示，「出口雖然下滑，但由於全球需求急劇下滑，所以沒有必要把它看作是出口的硬著陸，因為與 3 月一樣，出口金額仍然超過 500 億美元。」

Lee 表示，出口受到高比較基數的影響，因為 2017 年 4 月昂貴船舶交貨，成長率為 23.8%。

南韓是亞洲第四大經濟體，也是全球智慧手機、顯示器、汽車和船舶領先供應商的所在地，是第一個發布 4 月貿易數據的出口國。

貿易部數據顯示，由於貿易依賴型經濟面臨全球對電腦晶片、汽車和船舶的需求疲軟，2017 年的成長速度可能放緩。

南韓是全球智慧手機、顯示器、汽車和船舶領先供應商的所在地 （圖: AFP）

川普政府對主要貿易夥伴的出口徵收高額關稅，可能引發包括中國在內的許多國家的反制措施，中國是南韓最大的貿易夥伴，並且會加劇全球貿易緊張局勢。

Daishin Financial Group 經濟學家 Lim Hye-youn 表示：「美國和中國之間仍存在貿易戰的風險，這將會影響全球需求並傷害南韓出口。」

Lim 預計南韓今年的出口年成長率將達到 7-9%。

南韓貿易部表示，由於對汽車和智慧手機的需求疲軟，4 月對美出口同比下降 1.8%，為連續第三個月下降。

對歐盟的出口下降了 21.2%，而對越南的出口則比去年同期下降了 17.6%。

由於對南韓記憶晶片、石化產品和機械的強勁需求，4 月對中出口飆升 23%，連續 18 個月擴張。

受數據記憶晶片出口和政府開支增加的支撐，南韓經濟在 1-3 月成長 1.1%，去年第 4 季為收縮 0.2%。