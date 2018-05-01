〈敬鵬桃園廠大火〉平鎮P1及P5廠恢復生產 全面調度員工及產能應變

上市 PCB 廠敬鵬工工業 (2355-TW) 桃園平鎮廠區 4 月 28 日晚間發生火警的工安事故，火勢歷時 41 小時撲滅，敬鵬發言人資深經理蕭公彥今 (1) 日指出，火災的 P2、P3 廠受災損全面停工，至於遭部分停工處分的 P1 及 P5 廠，已在改善後在今日恢復正常。

蕭公彥今天下午赴交易所發表重大訊息時指出，蕭公彥表示，敬鵬平鎮廠區 P2、P3 廠因火災停工，目前對於火場鑑、肇事原因調查工作，至少要 1-2 個月才能完成，在這段時間之後，敬鵬將視建物的結構受損狀況，才能決定產能重建產能方向。針對此次的平鎮廠區 P2、P3 廠區大火，可能損失每月的營收金額約 3 億元，敬鵬目前已全面啟動應變計畫，將調度包括桃園廠等其他廠區產能支應，全力滿足對客戶端的供貨。

蕭公彥說，敬鵬平鎮廠區 P2、P3 廠火警，桃園市環保局對消防廢水開出罰單，裁罰金額 3-300 萬元，停工處分附帶罰款最高可罰 30 萬元，但還沒有收到最後裁定金額公文，尚無法確定實際處罰金額，將在收到相關公文後，再公告於重大訊息。

另外，桃園市政府勞動檢查處於 4 月 30 日前往平鎮廠區檢查，P2 及 P3 廠無法生產，直接勒令停工， P5 廠因化學倉缺少洩漏偵測器，裁定停止作業，並已於 4 月 30 日改善複查後恢復作業，P1 廠化學倉缺少洩漏偵測器及內層前處理線待填加藥水超標，也裁定停止作業，已在今日完成改善複查，目前已恢復作業。

蕭公彥說，敬鵬平鎮 P1 及 P5 廠部分停工面積小且時間極短 ，故未造成生產上的影響，停工處分附帶罰款，最高可處罰 30 萬元，但尚未收到最後裁決金額公文，尚不知實際處罰金額。

敬鵬目前擁有包括桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，平鎮 P2、P3 發生事故前，桃園廠區貢獻營收 37%，平鎮廠區占 30%，常熟廠占 25%，泰國廠占營收 6%；目前台灣桃園及平鎮廠區 P1 及 P5 產能利用約 90%，仍有餘裕可彌補 P2、P3 廠失去的產能，敬鵬昨日已展開產能調度，將使公司損失降至最小。

由於敬鵬平鎮廠區 4 月 28 日的火警，除造成敬鵬 P2、P3 廠的每月 50 萬平方呎產能全部損失之外，並造成已造成 5 名消防人員殉職，2 名警消進行急救中，兩名外籍員工不治。