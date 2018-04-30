〈499吃到飽退場〉亞太電雙飽快閃延長 電信三雄不擔心

4 月電信業競推 499 元吃到飽促案，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大(3045-TW) 今(30) 日確定退場，亞太電 (3682-TW) 卻是逆勢加碼延長，原預計到明 (1) 日結束的雙飽快閃 499 活動再推出第二波，預計 5 月 2 日起跑到月底，不僅不限資格，且取消一證一號限制；不過，以電信業的競爭態勢來看，電信三雄比較在意的是在三大間的挖牆角動作，因此短期的軍公教促案才得以在 3 家業者的默契下結束。

亞太電指出，499 雙飽快閃活動，推出後門市反應熱烈，尤其不限軍公教資格，士、農、工、商都可申辦的資格設定，更獲得許多好評，預計在 5 月 1 日勞動節結束，但第二波快閃將在 5/2 起跑至 5/31。

亞太電表示，與第一波活動最大差別在申辦資格新增續約用戶，單門號方案合約從原本只有 12 期一種選擇，新增 24 期和限定網路門市申辦的無約方案，且取消一證一號限制。

亞太電說，如果消費者申辦 24 期方案，還可適用壹起省優惠，折扣下來，前 1 年每月月租只要 399 元，其他資費優惠及申辦條件都與上一波活動相同，包含 4G 上網吃到飽、打電話享網內、網外、市話免費的優惠、申辦設定費 300 元，方可以月租費 499 享受原資費 999 雙飽方案的「打電話 + 上網吃到飽」優惠等。

亞太電表示，截至 3 月 NCC 正式公告，亞太電 4G 基站數為 7913 座，因應近期用戶成長與實際消費者體驗，近期更針對 700 MHz 頻段系統進行設備升級及擴容，透過使用流量分流，增加網路效能。