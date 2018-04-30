德法領導人訪美未獲貿易豁免承諾 梅克爾：若不豁免將反擊

4 月 27 日，德國總理梅克爾對美國展開了為期一天的訪問。與此前訪美受到高規格接待的法國總統馬克宏不同，梅克爾此訪相對低調。由於未獲得川普取消對歐洲徵收鋼鋁關稅的公開承諾，梅克爾此訪成果有限，德美兩個經濟盟國或正處於貿易戰邊緣。

據美聯社最新消息，德國總理梅克爾 29 日表示，德英法三國領導人達成共識，若川普政府不在徵收鋁和鋼鐵關稅上賦予歐盟永久豁免權，歐盟將準備反擊。

梅克爾表示，三國領導人一致認為，美國不應該對歐盟採取任何貿易措施，將在多邊貿易框架內捍衛自己的利益。

據彭博社，梅克爾此前表示，她與川普周五在白宮的會談中討論了貿易爭端問題，因為 5 月 1 日美國對歐洲的鋼鋁關稅豁免就要到期，也提出了美國與歐盟更廣泛的貿易談判。但梅克爾暗示川普並沒有被說服。

顯然，梅克爾認為美歐貿易關係取決於川普的一念之間。在與川普一起舉行的記者會上，梅克爾表示：

川普總統將做出決定，這是顯而易見的。我們談到了談判的狀態和各自的評估。這一決定取決於總統。

在與梅克爾的對談中，川普並沒有直接向她攤牌，而是表示正在努力使貿易更加公平和互惠。川普表示：

我把貿易不平衡歸咎於我的前任，而不責怪總理，不責怪德國，甚至不責怪歐盟。

如此一來，在梅克爾和法國總統馬克宏本周訪問美國且試圖說服川普在 5 月 1 日之前延長關稅豁免權的未果情況下，美歐雙方可能出現嚴重的貿易衝突。

根據美國商務部數據，德國是全球第五大鋼鐵出口國，也是歐盟最大的鋼鐵出口國。

此前，馬克宏在接受福斯新聞節目訪談時強調，川普會對歐盟實施關稅豁免，因為他相信川普不會對自己的盟友實施貿易戰。在上周三國會的演講中，馬克宏也警告稱，商業戰爭將摧毀就業。不過最終，馬克宏也沒有得到任何美方的保證。

馬克宏希望為歐盟獲得關稅豁免，但由於德國對美國的貿易順差高達 680 億美元，川普幾乎很難答應馬克宏的要求。

川普此前一再批評德國和其他歐盟國家的貿易政策，稱歐洲盟國對美國的態度比敵人更惡劣。白宮已經推進了針對歐盟和其他國家的懲罰性貿易措施。

美國商務部長羅斯就表示，若需要關稅豁免，歐洲、澳洲等盟國就需要接受金屬產品對美國出口的配額，這是一道二選一的題目，以換取 5 月 1 日之後的暫時豁免。

該配額要求將歐盟出口美國的鋼鋁產品降至近兩年水平的 90%，而歐盟方面認為此舉欠缺合理性。

本月早些時候，川普對歐盟和其他盟友暫時免除了鋼鋁關稅，但 5 月 1 日，臨時的關稅免除將到期，能否延期甚至是豁免，仍取決於川普。

屆時，川普可能以此為籌碼，與歐盟進行新的談判。或者，美歐之間的貿易摩擦即將升級。

『新聞來源／華爾街見聞』