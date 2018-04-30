「以勢壓人、誰先慌誰輸」 川普談判套路「一招鮮」

天下武功，萬變不離其宗。正如例無虛發的小李飛刀和萬無一失的靈犀一指，若能一招制敵，何必花費兩招的力氣？而大洋彼岸的川普似乎也深諳這「一招鮮，吃遍天」的道理。

就在世人絞盡腦汁猜測川普會如何不按常理出牌時，他的身邊卻有聲音表示：在談判場上，他只有一招而已。

那這一招究竟長得什麼樣？美國新媒體 Axios 是這麼認為的：他的套路就是，發出離譜的威脅，隨後升級緊張氛圍，用推特和嘴炮放大威脅，最終在相當傳統的雙方中間地帶取得妥協。

一位接近川普人士告知上述媒體，

他賭得是：你籌碼沒我多，我做得過了之後，你就會很難受。因為風險太高了，這遠遠超出你的舒適區。

回想川普過去的所作所為，「先威脅後妥協」的套路似乎確實有跡可循。

單從鋼鋁關稅一事來看，川普的「先硬後軟」可見一斑：先對各國加征高額關稅，再放出豁免國名單，未免確實有些「雷聲大雨點小」的意味。

諸如此類的事例不可謂不多：

去年 9 月，《華盛頓郵報》披露，川普已要求政府官員為退出美韓自由貿易協定做準備。但在今年 3 月的鋼鋁關稅大棒落下後，美韓雙方經過談判，同意對 6 年前簽署的雙邊貿易協定進行調整。

3 月底，川普發推特稱，考慮對 1.3 兆美元的政府支出法案行使否決權。沒想到幾小時後，川普就簽署了這份法案。

4 月初，川普聲稱希望美軍從敘利亞撤離，但在 4 月中旬便聯合英法兩國對敘利亞目標實施精確打擊。

未來幾周，人們還會看到川普的套路在三大「戰場」上演

招式已經用老，為何仍舊不斷起效？Axios 分析稱，通過「說到做到」退出巴黎協定、廢除「童年抵美者暫緩遣返」計劃（DACA），川普已經兌現了許多威脅，因此人們心中對他的做法總是抱有疑慮。但整體而言，川普的言論只是故作姿態。

上述媒體援引曾與川普共處一室就 NATO（北約）和其他貿易協定進行談判的多位知情人士表示，看到川普對他國領導人態度強硬，他們總是感到有些尷尬。而奇人川普儘管對尷尬的氛圍完全免疫，但也很少堅持自己極端的措辭。

未來幾周，人們還會看到川普的套路在三大「戰場」上演：中美貿易戰、NAFTA 談判桌以及美朝會議。

此外，美國對歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷和巴西等經濟體的鋼鋁關稅臨時豁免將在 5 月 1 日凌晨過期。Axios 此前曾分析稱，若川普延長臨時豁免期，那就與外界此前預測的一樣：先威脅採取極端行動，後採取溫和的中間路線。

『新聞來源／華爾街見聞』