三星電子、海力士和美光等遭指操控DRAM價格 引發集體訴訟

據 Insider 報導，三星、海力士、美光等公司遭遇集體訴訟，被指控串謀限制 DRAM 記憶體晶片供應，人為操控零售價格保持在高位。這起集體訴訟面向所有美國消費者，源起於這些消費者在 2016 年 7 月 1 日至 2018 年 2 月 1 日購買 DRAM 晶片的設備。



有律師表示，儘管 DRAM 晶片需求量創新高，但是三星、海力士、美光之間的競爭能夠使晶片價格下滑。然而，事實上從 2016 年第一季到 2017 年第三季，三家公司的 DRAM 晶片銷售額提高逾一倍，源自於三家公司人為操縱晶片價格。



截至 2017 年年中，三星、海力士、美光三家公司總共佔據 96% 的全球 DRAM 晶片市占率。



在此之前，在 2006 年就曾發起過一項針對 DRAM 晶片商的訴訟，美國司法部認定三星等串謀操縱 DRAM 晶片價格。三星、海力士共計支付 7.31 億美元罰金。



美光股價上週五收盤大跌 5.23% 至 47.52 美元。韓國兩大 DRAM 股價週一收盤時，海力士挫跌 3% 至 8.45 萬韓元，是韓股市值前 30 大個股 (Ktop30) 最大輸家。三星電子以平盤作收。



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