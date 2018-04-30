庫存高、世界盃備貨尾聲 電視面板4、5月跌勢未止

電視面板從去年 6 月以來價格持續下滑，根據群智諮詢供需模型測算，第 2 季全球液晶電視面板嚴重供過於求，市場供需比達 9.4%，4 月電視面板價格跌勢加重，預估 5 月續跌，其中，大尺寸 65 吋電視面板 4 月跌 12 美元，5 月續跌 10 美元，在持續供應過剩下，第 2 季將維持約 10 美元的下降趨勢。

群智指出，第 1 季世界盃備貨進入尾聲，加上品牌及庫存管道仍在高檔，整機出貨乏力下，品牌採購策略保守，面板需求疲軟；供應端仍維持較高稼動率，新增產線產能加速釋放，電視面板供應數量持續增長；另外，全球政治經濟震盪加劇下，對電視面板市場形成一定的負面衝擊。

群智測算，4 月面板價格呈現加速下跌趨勢，各尺寸價格部分，32 吋因世界盃備貨落幕需求轉淡，但供應仍維持，第 2 季 32 吋供需比將達 10.6%，供需嚴重過剩；32 吋價格前期下降速度相對其他尺寸緩慢，預計 4 月將會補跌，跌幅將達 5 美元，急跌後，5 月降幅將縮小到 3 美元。

而 39.5 至 43 吋庫存走高，供需過剩，預計 4 月和 5 月將維持 4-6 美元幅度下降；49-50 吋需求低於供應加上面板庫存高，預計 4 月和 5 月將維持約 5 美元的幅度下降；55 吋第 2 季度的供需比預計為 5.7%，供應寬鬆，預計價格維持 4 美元下降。

在大尺寸電視面板部分，需求增長低於供應增長，持續供應過剩，第 2 季度 65 吋電視面板供需比為 7%，預計 65 吋面板價格維持約 10 美元的幅度下降；根據群智測算，4 月 65 吋電視面板下跌 12 美元，預估 5 月下跌 10 美元。